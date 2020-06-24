Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть

Каждый из этих фильмов когда-то стал вехой в мировом кинематографе. Сидя на карантине, найдите время посмотреть каждый из них - получите удовольствие и станете отлично разбираться в современном кино!
"Принцесса - невеста"
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: подойдет для всей семьи - кто-то поплачет, а кто-то посмеется.
Форрест Гамп
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: насладиться великолепной игрой Тома Хэнкса и узнать цитаты, из которых выросли многие популярные интернет-мемы.
Аэроплан!
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: полтора часа дурацкого, но искреннего смеха.
Побег из Шоушенка
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: концентрированная порция надежды и веры в лучшее будущее.
Список Шиндлера
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: Стивен Спилберг считал это фильм самым важным в своей жизни, а это что-нибудь, да значит.
Унесенные призраками
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: понять, что аниме - это настоящее искусство, а не только глазастые куклы с неестественно узкими талиями.
12 разгневанных мужчин
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: чтобы понять нечто важное о справедливости и милосердии.
Зеленая миля
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: ради очистительных слез, от которых не удержатся даже мужчины.
Американская история Икс
http://navote.ru/?p=19777Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: чтобы понять, что ненависть - не выход
Амели
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: научитесь расставлять гномиков по фэншую.
Город бога
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: чтобы понять, что, несмотря на все происходящее, вам еще неплохо живется.
Кладбище светлячков
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: поверить, что мультфильмы тоже бывают серьезными.
Монти Пайтон и священный Грааль
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: чтобы влюбиться в английский юмор на всю жизнь.
Вверх!
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: провести время вместе с детьми так, чтобы все получили удовольствие.
Реквием по мечте
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: после этого фильма родителям уже не нужно будет читать своим подросткам долгие лекции об опасности наркотиков.
Жизнь прекрасна
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: увидеть, что и в трагических обстоятельствах есть место смешному.
Спасти рядового Райана
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: чтобы вспомнить, что жизнь каждого человека бесценна.
Молчание ягнят
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: без преувеличений, гениальный актерский дуэт Энтони Хопкинса и Джоди Фостер.
Назад в будущее - 1,2,3
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: чтобы поверить, что будущее в наших руках.
Феррис Бьюлер берет выходной
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: вспомнить юность свою боевую.
Общество мертвых поэтов
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: понять, какой должна быть школа.
Криминальное чтиво
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: вспомнить самые популярные цитаты десятилетия. А если не знали, то выучить.
Ребята по соседству
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: понять, почему название лос-анджелесского района Южный централ вошло в фольклор.
Клуб "Завтрак"
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: родителям - чтобы лучше понять подростков, а самим подросткам - чтобы лучше понять себя.
Братья Блюз
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: чтобы откопать в себе эстета и порадовать его.
Хорошие парни
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: мафиозная классика.
Эта замечательная жизнь
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: побывать в простом и добром мире.
Умница Уилл Хантинг
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: в качестве альтернативных размышлений о жизненном пути.
Шоу Трумана
Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: понять, что в матрице довольно мило, что бы там ни говорили сестры Вачовски.
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