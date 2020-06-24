Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть

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"Принцесса - невеста"

Форрест Гамп

Аэроплан!

Побег из Шоушенка

Список Шиндлера

Унесенные призраками

12 разгневанных мужчин

Зеленая миля

Американская история Икс

Амели

Город бога

Кладбище светлячков

Монти Пайтон и священный Грааль

Вверх!

Реквием по мечте

Жизнь прекрасна

Спасти рядового Райана

Молчание ягнят

Назад в будущее - 1,2,3

Феррис Бьюлер берет выходной

Общество мертвых поэтов

Криминальное чтиво

Ребята по соседству

Клуб "Завтрак"

Братья Блюз

Хорошие парни

Эта замечательная жизнь

Умница Уилл Хантинг

Шоу Трумана