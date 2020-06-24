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Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть

Каждый из этих фильмов когда-то стал вехой в мировом кинематографе. Сидя на карантине, найдите время посмотреть каждый из них - получите удовольствие и станете отлично разбираться в современном кино! Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть

"Принцесса - невеста"


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: подойдет для всей семьи - кто-то поплачет, а кто-то посмеется.

Форрест Гамп


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: насладиться великолепной игрой Тома Хэнкса и узнать цитаты, из которых выросли многие популярные интернет-мемы.

Аэроплан!


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: полтора часа дурацкого, но искреннего смеха.

Побег из Шоушенка


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: концентрированная порция надежды и веры в лучшее будущее.

Список Шиндлера


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: Стивен Спилберг считал это фильм самым важным в своей жизни, а это что-нибудь, да значит.

Унесенные призраками


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: понять, что аниме - это настоящее искусство, а не только глазастые куклы с неестественно узкими талиями.

12 разгневанных мужчин


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: чтобы понять нечто важное о справедливости и милосердии.

Зеленая миля


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: ради очистительных слез, от которых не удержатся даже мужчины.

Американская история Икс


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть http://navote.ru/?p=19777Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: чтобы понять, что ненависть - не выход

Амели


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: научитесь расставлять гномиков по фэншую.

Город бога


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: чтобы понять, что, несмотря на все происходящее, вам еще неплохо живется.

Кладбище светлячков


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: поверить, что мультфильмы тоже бывают серьезными.

Монти Пайтон и священный Грааль


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: чтобы влюбиться в английский юмор на всю жизнь.

Вверх!


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: провести время вместе с детьми так, чтобы все получили удовольствие.

Реквием по мечте


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: после этого фильма родителям уже не нужно будет читать своим подросткам долгие лекции об опасности наркотиков.

Жизнь прекрасна


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: увидеть, что и в трагических обстоятельствах есть место смешному.

Спасти рядового Райана


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: чтобы вспомнить, что жизнь каждого человека бесценна.

Молчание ягнят


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: без преувеличений, гениальный актерский дуэт Энтони Хопкинса и Джоди Фостер.

Назад в будущее - 1,2,3


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: чтобы поверить, что будущее в наших руках.

Феррис Бьюлер берет выходной


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: вспомнить юность свою боевую.

Общество мертвых поэтов


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: понять, какой должна быть школа.

Криминальное чтиво


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: вспомнить самые популярные цитаты десятилетия. А если не знали, то выучить.

Ребята по соседству


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: понять, почему название лос-анджелесского района Южный централ вошло в фольклор.

Клуб "Завтрак"


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: родителям - чтобы лучше понять подростков, а самим подросткам - чтобы лучше понять себя.

Братья Блюз


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: чтобы откопать в себе эстета и порадовать его.

Хорошие парни


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: мафиозная классика.

Эта замечательная жизнь


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: побывать в простом и добром мире.

Умница Уилл Хантинг


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: в качестве альтернативных размышлений о жизненном пути.

Шоу Трумана


Фильмы, которые вы просто обязаны посмотреть Источник: img.buzzfeed.com Зачем смотреть: понять, что в матрице довольно мило, что бы там ни говорили сестры Вачовски.

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