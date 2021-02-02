Самые безумные снимки космического телескопа Хаббл

Космический телескоп Хаббл был запущен 24 апреля 1990 года и с тех пор непрерывно документирует все космические события, до которых только может дотянуться. Его умопомрачительные снимки напоминают изысканные картины художников-сюрреалистов, однако все это совершенно реальные, физические знаковые явления, происходящие вокруг нашей планеты.



Но как и все мы, великий телескоп стареет. Всего несколько лет осталось до того момента, как НАСА отпустят Хаббл дрейфовать навстречу огненной смерти в атмосфере Земли: достойный конец для настоящего воина познания. Мы решили собрать несколько лучших снимков телескопа, которые всегда будут напоминать человечеству, насколько велик окружающий его мир.









Галактическая роза

Тройная звезда

Танец черной дыры

Беспокойный Стрелец

Сверхновая

Божественный след

Столпы Творения

Небесный фейрверк

NGC 3521

Звездная система DI Cha