Самые безумные снимки космического телескопа Хаббл

Космический телескоп Хаббл был запущен 24 апреля 1990 года и с тех пор непрерывно документирует все космические события, до которых только может дотянуться. Его умопомрачительные снимки напоминают изысканные картины художников-сюрреалистов, однако все это совершенно реальные, физические знаковые явления, происходящие вокруг нашей планеты.
Но как и все мы, великий телескоп стареет. Всего несколько лет осталось до того момента, как НАСА отпустят Хаббл дрейфовать навстречу огненной смерти в атмосфере Земли: достойный конец для настоящего воина познания. Мы решили собрать несколько лучших снимков телескопа, которые всегда будут напоминать человечеству, насколько велик окружающий его мир.
Галактическая роза
Этот снимок телескоп сделал в день собственного «совершеннолетия»: Hubble исполнился ровно 21 год. Уникальный объект представляет собой две галактики в созвездии Андромеды, проходящие через друг друга.
Тройная звезда
Кому-то может показаться, что перед ним старая обложка видеокассеты с бюджетной фантастикой. Однако, это вполне реальный снимок Хаббла, запечатлевший открытое скопление звезд Pismis 24.
Танец черной дыры
Скорее всего (тут не уверенны сами астрономы), телескопу удалось запечатлеть редчайший момент слияния черных дыр. Видимые струи представляют собой частицы, протянувшиеся на невероятное расстояние в несколько тысяч световых лет.
Беспокойный Стрелец
Туманность Лагуны привлекает астрономов огромными космическими буря, бушующими здесь постоянно. Этот регион наполнен интенсивными ветрами от горячих звезд: старые гибнут и на их место тут же приходят новые.
Сверхновая
С 1800-х годов астрономы с гораздо менее мощными телескопами наблюдали за вспышками, происходящими в системе Eta Carinae. В начале 2015 года ученые пришли к выводу, что эти вспышки представляют собой так называемые «ложные сверхновые»: они появляются как обычные сверхновые, но не уничтожают звезду.
Божественный след
Сравнительно недавний снимок, сделанный телескопом в марте этого года. Хаббл запечатлел звезду IRAS 12196-6300, находящуюся на невероятном расстоянии в 2300 световых лет от Земли.
Столпы Творения
Три мертвенно-холодных столпа газовых облаков окутывают звездные скопления в туманности Орла. Это один из самых известных снимков телескопа, получивший название «Столпы Творения».
Небесный фейрверк
Внутри снимка можно разглядеть множество молодых звезд, собравшихся в туманной дымке космической пыли. Колонны, состоящие из плотного газа становятся инкубаторами, где зарождается новая космическая жизнь.
NGC 3521
Эта флокулянтая спиральная галактика выглядит на снимке пушистой из-за своих звезд, которые светят сквозь пыльные облака. Хотя снимок кажется невероятно отчетливым, на самом деле галактика находится на расстоянии в 40 миллионов световых лет от Земли.
Звездная система DI Cha
Уникальное яркое пятно в центре состоит из двух звезд, сияющих сквозь кольца пыли. Система примечательна наличием двух пар двойных звезд, а кроме того, именно тут расположен так называемый Комплекс Хамелеона — область, где рождаются целые галактики новых звезд.
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