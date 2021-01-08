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16 бедолаг, которым судьба подсунула самую настоящую свинью


16 бедолаг, которым судьба подсунула самую настоящую свинью

Перебегала ли вам когда-нибудь дорогу черная кошка? А целая стая? А вот героям нашего сегодняшнего материала наверняка пришлось столкнуться с нечистой силой. Иначе как объяснить то, что происходит на фотографиях?

1. «Ммм, сэндвич со вкусом разочарования...»


Горький вкус обмана. | Фото: Reddit.

Горький вкус обмана. | Фото: Reddit.

 

2. Прекрасный солнечный день... Самое время устроить пожар!


Сначала купила новое зеркальце, а теперь куплю новый стеклопакет. | Фото: Reddit.

Сначала купила новое зеркальце, а теперь куплю новый стеклопакет. | Фото: Reddit.

 

3. «Дети, хватайте ценные вещи и бежим! С сегодняшнего дня мы официально бездомные!»


По мнению Novate.ru, лев на крыше - плохой знак! | Фото: Seanan's Tumblr.

По мнению Novate.ru, лев на крыше - плохой знак! | Фото: Seanan's Tumblr.

 

4. «Зеленая изгородь рухнула и прямо на мою машину...»


Что это, если не карма. | Фото: zHumor.

Что это, если не карма. | Фото: zHumor.

 

5. «Going Well» - Да, просто супер! Будто так и было задумано!


А на кружке написано, что «Все хорошо»!| Фото: bit.ly.

А на кружке написано, что «Все хорошо»!| Фото: bit.ly.

 

6. «Ничего страшного, рабочие сказали, что за пару недель закончат...»


Кто не успел, тот опоздал. | Фото: wiemy.to.

Кто не успел, тот опоздал. | Фото: wiemy.to.

 

7. «Ну, все, теперь домочадцы год будут ходить с блестящими пятками!»


Кто, хоть раз имел дело с блестками, поймет! | Фото: The Sun.

Кто, хоть раз имел дело с блестками, поймет! | Фото: The Sun.

 

8. «Мэри Поппинс, если будешь возвращаться, прихвати и мой зонт!»


16 бедолаг, которым судьба подсунула самую настоящую свинью

«Даже зонт меня бросил!» | Фото: Motika.

 

9. Кто-то просто забыл закрыть дверь в жилой дом со свежим ремонтом!


По мнению Novate.ru, ремонт можно начинать сначала. | Фото: Uchral.COM.

По мнению Novate.ru, ремонт можно начинать сначала. | Фото: Uchral.COM.

 

10. Тут следы электрика теряются...


Надеемся, все обошлось! | Фото: Sne9.

Надеемся, все обошлось! | Фото: Sne9.

 

11. Хорошая новость: никто не загорится!


А плохая заключается в том, что придется хорошенько помыть машину! | Фото: Sympa.

А плохая заключается в том, что придется хорошенько помыть машину! | Фото: Sympa.

 

12. «Вот цена картошечки фри, которую моя жена решила приготовить среди ночи»


Самое грустное то, что картошка тоже сгорела| Фото: Pholder.

Самое грустное то, что картошка тоже сгорела| Фото: Pholder.

 

13. Вот, что такое сладкая жизнь!


Вот и перевернулся тот самый грузовик со сладостями. | Фото: Small Joys.

Вот и перевернулся тот самый грузовик со сладостями. | Фото: Small Joys.

 

14. Зато утюг теперь такой красивый!


Хотите знать, как красиво украсить утюг? | Фото: Techrum.

Хотите знать, как красиво украсить утюг? | Фото: Techrum.

 

15. «Упс, кажется, кто-то шагнул слишком широко!»


А самое печальное то, что он не сможет покинуть строй! | Фото: ScoopWhoop.

А самое печальное то, что он не сможет покинуть строй! | Фото: ScoopWhoop.

 

16. Вот и нашелся повод познакомиться с соседями!


Знакомство с соседями. | Фото: The Sun.

Знакомство с соседями. | Фото: The Sun.

 

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16 бедолаг, которым судьба подсунула самую настоящую свинью

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16 бедолаг, которым судьба подсунула самую настоящую свиньюПодписаться на мой Instagram
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