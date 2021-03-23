Очаровательные коты на портретах в стиле Ван Гога, Пикассо и других знаменитых художников

Чтобы найти свой стиль и авторский почерк, некоторые художники на различные творческие эксперименты тратят целые годы. А иным - и жизни мало. Молодая художница из Болгарии Веселка Велинова решила процесс поисков превратить в занимательное занятие, объединив два своих любимых увлечения: одно из которых - это живопись, а второе - страсть котам. И, что из этого эксперимента вышло, далее - в обзоре.
Талантливая болгарская художница, иллюстратор и дизайнер Веселка Велинова (Veselka Velinova) живет и работает в Софии. Она профессионально рисует уже второй десяток лет, и за это время выработала свой собственный стиль. Работая над самыми различными проектами, от книжных иллюстраций до компьютерных игр, Веселка в свободное время рисует для души. И, чтобы усовершенствовать свои навыки, девушка периодически пробует стили живописи художников с мировым именем — от Пикассо и Ван Гога до Кандинского и Шагала.
Веселка Велинова (Veselka Velinova) - болгарская художница.
Стоит отметить, что творческие эксперименты - это конек Веселки Велиновой. В результате очередной оригинальной идеи и художественного замысла в ее творчестве появился невероятный цикл работ из 12 картин с кошками, каждая из которых нарисована в художественном стиле, присущем известному мастеру прошлого или целому направлению в искусстве.
«Еще пока я была в университете, - вспоминает студенческие годы Веселка Велинова. – «История искусства» был довольно скучным предметом, но преподаватель представила его очень интересно, и я поискала информацию о художниках, видах стилей, хотела изучить их более детально, как технику, так и образ мышления. Вот и решила попробовать. Я выбрала именно кошек, потому что думаю, что их можно нарисовать в любом стиле. Я видела взъерошенных котов с ободранными носами, похожих на картины Пикассо, любвеобильных кошек, как на картине Климта… Поэтому я и считаю их самыми подходящими».
Вдохновившись работами мастеров прошлого века, молодая художница создала свой цикл картин, в котором изобразила котов, придерживаясь стилей знаменитых художников и направлений живописи — от футуризма до натурализма. Она постаралась использовать не только художественный стиль и манеру исполнения каждого из них, а и отразить технические приемы, характерные каждому художественному периоду. Для своих картин Веселка использовала акварель, темперу и коллаж, в зависимости от того, что наиболее соответствует стилю художника.
Ее веселый котогид по мировой живописи позволит многим непосвященным зрителям разобраться с тем, чем разные стили художественного искусства отличаются друг от друга.
А насколько хорошо это получилось у болгарской художницы - судите сами.
1. Кот в стиле Винсента Ван Гога
Кот в стиле Ван Гога.
В своей работе художница процитировала два полотна гениального живописца - «Звездная ночь» и «Полуденный отдых». Винсент Ван Гог работал в стиле постимпрессионизма, который зародился во Франции, начиная со второй половины 1880-х, развивался до начала XX века.
«Звездная ночь». Автор: Винсент Ван Гог.
Что любопытно, живописцы этого направления отказывались изображать только зримую действительность - как натуралисты, а также сиюминутное впечатление - как импрессионисты. Они стремились изображать окружающую среду, "подражая природе", и вместе с тем, прибегая к декоративной стилизации.
«Полуденный отдых».Автор: Винсент Ван Гог.
2. Кот в стиле Жоана Миро
Кот в стиле Жоана Миро.
Направление его творчества — абстрактное искусство. Миро также близок к сюрреализму, работы художника похожи на бессвязные детские рисунки и содержат фигуры, отдалённо похожие на реальные предметы.
Абстрактное искусство от Жоана Миро.
3. Коты в стиле Густава Климта.
Идея создания этих романтических стилизованных котиков определенно взята с полотна Густава Климта "Поцелуй". Климт был одним из самых популярных художников, представлявших стиль модерна, возникшего и получившего свое развитие в первой четверти XX века.
Коты в стиле Густава Климта.
Широко известный австрийский художник, был основоположником модерна в австрийской живописи. Главным предметом его работ было женское тело, которое отличает откровенный эротизм.
«Поцелуй». Автор: Густав Климт.
4. Кот в стиле Василия Кандинского
Кот в стиле Василия Кандинского.
Василий Кандинский - русский художник и теоретик изобразительного искусства, стоявший у истоков абстракционизма первой половины 20 столетия. Вероятно, его картина «Два овала» и послужила источником для вдохновения болгарской художницы.
«Два овала».
5. Кот в стиле Пабло Пикассо
Кот в стиле Пабло Пикассо.
Пабло Пикассо - испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер. Основоположник кубизма, в котором трёхмерный объект изображался в оригинальной манере как ряд совмещённых воедино плоскостей.
Сидящая женщина. Автор: Пабло Пикассо.
6. Кот в стиле Марка Шагала
Кот в стиле Марка Шагала.
Марк Шагал - белорусский и французский художник, один из самых известных представителей художественного авангарда XX века. К слову сказать, образы людей часто летают на картинах Шагала. Особенно ему нравилось отправлять в полет влюбленных. Художник как будто буквально воплощает метафору посредством красок: «летать от счастья».
Над городом. Автор: Марка Шагал.
7. Кот в стиле Жоржа Сёры
Кот в стиле Жоржа Сёры.
Жорж Сёра - французский художник-постимпрессионист, основатель неоимпрессионизма, создатель оригинального метода живописи под названием «пуантилизм». Превосходнейший стиль француза вдохновил Веселку, и она "процитировала" его полотно «Сена близ Гранд-Жатта весной». И, что любопытно, по словам художницы - самым большим вызовом из всех стилей для нее стал именно «пуантилизм».
«Сена близ Гранд-Жатта весной».
А вот далее последуют работы Велиновой, не относящиеся к технике, которую принято ассоциировать только с одним мастером. На их создание болгарскую художницу, вдохновили целые направления искусства: футуризм, натурализм, поп-арт.
8. Египетское искусство
Кот в древнеегипетском стиле.
9. Стиль поп-арт
Кот в стиле поп-арт.
10. Японское искусство
Кот в японском стиле.
11. Натурализм
Кот в стиле реализма.
12. Футуризм
Кот в стиле футуризма.
Выставляя на суд зрителей свои работы, Велинова сказала: «Я постаралась в каждой работе воссоздать художественный стиль и самые яркие идеи живописца и технические подходы каждого периода в живописи. Ох, а еще я безумно люблю кошек! Надеюсь, что они понравятся и вам.»
Разумеется, что художница на этом эксперименте не остановилась, и продолжает экспериментировать дальше: «Я решила сделать картину по Сальвадору Дали, картину китайской кистью, что для меня будет большим вызовов, так как это очень трудная техника, я хочу попробовать и гравюру. Попытаюсь пересоздать также стиль болгарского художника Владимира Димитрова-Майстора». А нам лишь остается пожелать молодому таланту удачи в творчестве...
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