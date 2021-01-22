Пятерка хитростей, как вывести плесень из стиральной машинки

Если отогнуть резиновый уплотнитель на машинке, можно обнаружить неприятную картину

Причины возникновения и влияние на организм

Во время стирки запах плесени впитывается в одежду / Фото: cikavosti.com.ua

Места обитания плесени

Кроме резиновых элементов, плесень любит атаковать барабан / Фото: beru.ru

Влажные остатки порошка способствуют заплесневению лотка / Фото: build-experts.ru

Как избавиться от плесени

Кальцинированная сода - универсальное средство для чистки различных поверхностей / Фото: kraski-net.ru

Для удаления плесени достаточно и 9% концентрации уксусной кислоты / Фото: sosed-domosed.ru

Кислота деликатно разъест плесень, не повредив элементы машинки / Фото: a.d-cd.net

Используя медный купорос, обязательно надевайте перчатки и респиратор / Фото: ochistote.info

Выбирайте бытовую химию с дезинфицирующим эффектом / Фото: severdv.ru

Профилактика плесени

Регулярный и правильный уход за машинкой позволит избежать появление плесени / Фото: syl.ru

После каждой стирки оставляйте дверку открытой, чтобы высушить машинку / Фото: severdv.ru