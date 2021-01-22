Пятерка хитростей, как вывести плесень из стиральной машинки

Если отогнуть резиновый уплотнитель на машинке, можно обнаружить неприятную картину
После стирки так приятно вдохнуть свежий запах белья, но вместо этого ощущается неприятный аромат. Виной тому плесень, которая притаилась в машинке-автомат. Если заметили характерный серо-черный налет, не спешите прощаться с агрегатом. Мы подскажем, как очистить стиральную машинку и предотвратить появление грибка.
Причины возникновения и влияние на организм
Во время стирки запах плесени впитывается в одежду / Фото: cikavosti.com.ua
Плесень появляется на разных элементах машинки. Существуют две основные причины ее возникновения: сырость, без которой никак не обойтись во время стирки, и недостаток проветривания, за счет чего в уплотнителе скапливается влага.
Необходимо проводить регулярную очистку машинки от грибка, если:
- нарушена система слива и в автомате застаивается мыльная вода;
- задействуются только программы с низкими температурами;
- используются средства для стирки, которые плохо выполаскиваются;
- машинка находится в комнате с повышенным уровнем влажности.
Шутки с плесенью плохи, поскольку она негативно отражается на здоровье. Одежда - наша вторая кожа, поэтому мы волей-неволей вдыхаем неприятный аромат. В результате может появиться аллергия, зуд, одышка, кашель, сыпь на коже, проблемы с ЖКТ, раздражительность и снижение концентрации внимания.
Места обитания плесени
Кроме резиновых элементов, плесень любит атаковать барабан / Фото: beru.ru
1. Вывести плесень из прорезиненных участков сложнее всего. Грибок буквально «врастает» в уплотнитель, активно поражая остальные части агрегата. Споры плесени образуют микротрещины на поверхности резиновых элементов, которые отвечают за герметичность бытовой техники.
2. Если несколько дней не стирать белье, грибок способен появиться и в барабане. В таком случае споры плесени попадают прямым ходом на вещи.
Влажные остатки порошка способствуют заплесневению лотка / Фото: build-experts.ru
3. Лоток - еще одно потенциально опасное место. Средства для стирки плохо вымываются из контейнера. Остатки порошка и пена способствуют возникновению грибка как внутри машинки, так и в контейнере.
Плесень губительна не только для здоровья человека, но и для машинки. Чтобы не пришлось заменять прорезиненные элементы, после каждой стирки тщательно высушивайте агрегат.
Как избавиться от плесени
Каждый из методов по-своему хорош. Важно лишь не забывать о финальном этапе очищения - просушке стиральной машинки.
1. Кальцинированная сода
Кальцинированная сода - универсальное средство для чистки различных поверхностей / Фото: kraski-net.ru
Действенный способ для избавления от стойкого запаха плесени. Разведите соду с водой в равных частях (по 1 стакану) и нанесите средство на все доступные места внутри машинки, лоток для порошка и дверку. Оставьте на 2 часа, а затем запустите стирку без одежды в экономичном режиме.
2. Уксус
Для удаления плесени достаточно и 9% концентрации уксусной кислоты / Фото: sosed-domosed.ru
Уксусная кислота поможет растворить даже сильно въевшуюся плесень. Для очищения резиновых элементов подойдет 9% концентрация. В лоток для стиральных средств налейте полстакана уксуса. Далее выставьте режим для сильно грязных белых вещей и запустите стирку. Если агрегат начнет сигналить, что вода нагрелась до высшей температуры, остановите сессию. Спустя час продолжите стирку. Такой лайфхак поможет избавиться не только от грибка, но и от известкового налета.
3. Лимонная кислота
Кислота деликатно разъест плесень, не повредив элементы машинки / Фото: a.d-cd.net
Без этого продукта не обойтись даже в борьбе с плесенью. Достаточно насыпать 200 г кислоты в лоток для порошка и запустить стирку на самом долгом и горячем режиме. Продукт разъест плесень и очистит машинку без повреждения внутренних элементов.
4. Медный купорос
Используя медный купорос, обязательно надевайте перчатки и респиратор / Фото: ochistote.info
Радикальное средство, которое стоит использовать в особенно сложных и запущенных случаях. Смешайте 5 г медного купороса и 1 л воды. Протрите внутренние элементы машинки и не смывайте жидкость 3 часа. Все манипуляции проводите в защитных перчатках и респираторе, поскольку химикат довольно токсичен. Далее дважды включите бытовой прибор на программу полоскания, чтобы тщательно вымыть остатки купороса.
5. Бытовая химия
Выбирайте бытовую химию с дезинфицирующим эффектом / Фото: severdv.ru
Конечно же, для борьбы с плесенью подходят и спецсредства. Они не портят резиновые уплотнители и другие элементы машинки. Понадобятся любые средства для чистки кафеля, жидкости и гели для унитаза и т.д. Бытовая химия очищает поверхность и борется с микробами, которыми и является плесень. Изучите инструкцию и в соответствующем количестве нанесите средство на пораженные грибком участки. После этого прогоните машинку на холостой стирке.
Профилактика плесени
Регулярный и правильный уход за машинкой позволит избежать появление плесени / Фото: syl.ru
Чтобы не приходилось сражаться с плесенью и перестирывать вещи, придерживайтесь следующих рекомендаций.
1. Определите влажность в помещении, где находится машинка. Средний показатель - 40-60%. При помощи специальных приборов отрегулируйте оптимальный уровень, чтобы избежать сырости.
2. После каждой стирки оставляйте дверку открытой пока не высохнет барабан и резиновые элементы.
3. Мойте и высушивайте лоток для стиральных средств после каждого использования.
4. Регулярно чистите фильтр.
5. Пользуйтесь качественными стиральными средствами, добавляйте дезинфицирующие отбеливатели.
6. Не пренебрегайте функцией дополнительного полоскания.
После каждой стирки оставляйте дверку открытой, чтобы высушить машинку / Фото: severdv.ru
7. Время от времени стирайте вещи на максимально допустимой температуре, если ткани того позволяют.
8. Периодически протирайте все доступные элементы машинки хлорсодержащим веществом (например, «Белизной»). Заливать в систему подобные средства можно только разбавленными с водой в пропорции 1:1. Будьте осторожны: хлорка способна разрушить прорезиненные и пластмассовые элементы.
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