Книги нашего детства. Советская фантастика

С нами не соскучишься!

Фантастика... Я не помню точно, когда я влюбился в этот жанр литературы. Но это были те книги, которые заставляли меня забыть обо всём! Об уроках, играх и даже сне. Родители меня практически не контролировали, когда я лягу спать, и с книжкой я пог просидеть до глубокой ночи.

