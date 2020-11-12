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Как мальчик из бедной семьи стал гордостью Российской империи


Как мальчик из бедной семьи стал гордостью Российской империи

Ничто в жизни Марка Антокольского не предвещало громкой славы и участи навсегда остаться в истории отечественного искусства. Ведь все, что было у скульптора, – это его талант, а одного таланта слишком часто бывает недостаточно для успеха и признания. Но вмешался Его Величество Случай, да еще – Его Величество Государь Император – и вот уже мальчик из бедной многодетной семьи становится академиком и гордостью империи.

Удачные встречи


Родился он в 1843 году в городе Вильне, точнее, не в самом городе, а в пригороде под названием Антоколь, где жили члены еврейской общины. Так и возникла фамилия Антокольских.

Марк Матвеевич тогда еще носил имя Мордух Матысович. Появился он в семье небогатой, отец был трактирщиком и помимо Марка, содержал еще семерых детей. Жили бедно, о своем детстве скульптор впоследствии вспоминать не любил, и даже свою автобиографию предпочел начать по-настоящему уже с петербургского периода, о детстве упомянув лишь, что было оно мрачным и безрадостным, а сам он чувствовал себя нелюбимым ребенком.
М. Антокольский. Горельеф «Еврей-портной»

М. Антокольский. Горельеф «Еврей-портной»

 

Родители были верующими людьми, а в своем отпрыске хотели бы видеть человека делового и владеющего полезным ремеслом, приносящим регулярный доход.
Но Марк с детства любил рисовать, рисовал везде. Ему серьезно попало за «украшение» недавно побеленной дома печи. Но спустя время родители смирились с этой страстью своего сына и даже отдали его в мастерскую позументщика подмастерьем. Марк Антокольский начал учиться резьбе по дереву.
Так и прошла бы, скорее всего, его жизнь на небольшой, приносящей какой-никакой доход работе, которая никак не обещала славы, но тут вмешался случай. Случаи вообще станут интересной составляющей биографии этого мастера. Дело в том, что однажды Антокольскому попалась на глаза репродукция картины Ван Дейка «Христос и Богоматерь», и он вырезал эту композицию в дереве. Произведение увидела Анастасия Назимова, известная в Вильне покровительница искусств, супруга генерал-губернатора.
М. Антокольский. «Еврей-скупой»

М. Антокольский. «Еврей-скупой»

 

Работа произвела такое впечатление на Назимову, что она тотчас же написала письмо к своей петербургской приятельнице, фрейлине великой княгини, а та, в свою очередь, поспособствовала зачислению Марка Антокольского в столичную Академию художеств. Это и был первый из нескольких счастливых билетов в судьбе Марка Антокольского.

«Иван Грозный»


В Академию он был принят вольнослушателем – из-за того, что не владел техникой рисования. К тому времени Марку было девятнадцать. Работал он много, напряженно, не только осваивая искусство скульптуры, но и усиленно изучая историю, литературу, русский язык. Дома говорили на идиш, и русский язык Антокольский знал плохо, отчего до конца жизни писал с ошибками.

Обучение в Академии дало Антокольскому много знакомств, он подружился с Ильей Репиным, Иваном Крамским, Модестом Мусоргским, Владимиром Стасовым. Все они сыграют большую роль в творчестве скульптора, но главное, что приведет к успеху и появлению его имени в истории искусства – это, конечно, напряженный постоянный упорный труд, к которому Антокольский относился почти с религиозным чувством.
М. Антокольский. «Нападение инквизиции»

М. Антокольский. «Нападение инквизиции»

 

В 1863 году он изготовил горельеф под названием «Еврей-портной», за что удостоился серебряной медали Академии. Спустя два года такую же медаль он получил за другой горельеф – «Еврей-скупой». А вот произведение под названием «Нападение инквизиции на евреев в Испании во время празднования Пасхи» в Академии сочли слишком смелым. В поисках новых путей творческого самовыражения Антокольский придумал вот что: он проделал сбоку от горельефа отверстие, сзади размещал свечи или лампу, и композиция приобретала особенный эффект благодаря игре света. Но Академия сочла приемы Антокольского не искусством, а «изготовлением резных игрушек».

Несмотря на то, что работал скульптор много и непрерывно, он постоянно опасался отчисления из Академии: это грозило не только репутации и карьере. По тогдашним правилам беспаспортного еврея могли забрать в солдаты, такой перспективы Антокольский страшился.

 
М. Антокольский. «Христос перед судом народа»

М. Антокольский. «Христос перед судом народа»

 

В 1867 году 24-летний скульптор писал в одном из писем: «В классе работаю целый день и не имею свободной минуты, но зато теперь не падаю духом». Открывались новые горизонты, которые обещали, помимо неизбежной критики, еще и новые открытия.

В 1868 году Антокольский уехал в Берлин. Сделал он это по нескольким причинам – во-первых, манила западная культура, а во-вторых, к путешествию склоняла уверенность, что на грядущих экзаменах он провалится и покинет Академию. Не дожидаясь этого грустного события, Антокольский испросил себе отпуск. Но в Берлине он пробыл недолго, вернулся через полгода – несколько разочарованным: европейские академии искусств слишком напоминали отечественную, условностью искусства, его оторванностью от настоящей жизни.
М. Антокольский. «Христианская мученица»

М. Антокольский. «Христианская мученица»

 

Весь этот период жизни Антокольского пронизан постоянной нехваткой денег, поиском средств к существованию. Чтобы прокормить себя, он подрабатывал в токарной мастерской, вырезая номера на бильярдных шарах, и лепил младенцев-амуров. Кроме того, он получал небольшую стипендию из существовавшей тогда в Петербурге кассы вспомоществования нуждающимся евреям. Все изменилось после создания первой его крупной скульптуры «Иван Грозный». Именно тогда, по собственному признанию Антокольского, он «заснул бедным, проснулся богатым». Проснулся он еще и модным скульптором.
М. Антокольский. «Иван Грозный»

М. Антокольский. «Иван Грозный»

 

Антокольский задумал создать произведение для конкурсной программы Академии, на что не имел формального права как вольнослушатель. В порядке исключения такую привилегию он себе выхлопотал – опять случай! Произведение не было закончено в срок из-за слабого здоровья скульптора, подорванного работой в условиях мастерской, где стены были изъедены плесенью, а по углам росла трава. Но в 1871 году готовая глиняная скульптура попалась на глаза вице-президенту Академии князю Гагарину, который, будучи в полном восторге, поделился своим открытием с президентом Академии великой княгиней Марией Николаевной и с императором. Александр II выразил желание приобрести скульптуру «Иван Грозный». Она была куплена за серьезные для того времени деньги – восемь тысяч рублей, к тому же Антокольскому были заказаны копии – мраморная и бронзовая. Кстати, впоследствии гипсовый слепок скульптуры был продан в Кенсингтонский музей, что стало первым случаем продажи русской скульптуры на запад.
Марк Матвеевич Антокольский

Марк Матвеевич Антокольский

 

Тургенев признавал за статуей «Иван Грозный» «верх совершенства историко-психологической оценки». Он писал: «По силе замысла, по мастерству и красоте исполнения, по глубокому проникновению в историческое значение и самую душу лица, избранного художником, - статуя эта решительно превосходит все, что являлось у нас до сих пор в этом роде».
Как мальчик из бедной семьи стал гордостью Российской империи

«Иван Грозный», бронза

 

История в скульптурах Антокольского


Антокольскому после триумфального успеха «Ивана Грозного» присвоили звание академика. Вскоре по сложившейся традиции, он уехал в Рим и Париж – это входило в высшее художественное образование, подразумевая необходимость познакомиться с произведениями западного искусства. Была и вторая причина – к тому времени Антокольский нуждался в перемене климата – его здоровье ухудшалось.

В Риме он начал работу над статуей Петра I – как противоположностью созданной в Петербурге. Он всячески подчеркивал этот антагонизм между двумя произведениями и двумя правителями: «Мне хотелось олицетворить две совершенно противоположные черты русской истории. Мне казалось, что эти, столь чуждые один другому, образы в истории дополняют друг друга и составляют нечто цельное». В первый момент скульптуру не оценили – ни критики, ни даже ближайшие друзья, выразив свое разочарование новой работой Антокольского.

Тем не менее, показанная на Всемирной выставке в Париже в 1878 году, эта работа имела огромный успех. Марк Матвеевич получил высшую награду выставки. Скульптура была несколько раз повторена, один из вариантов по инициативе Антона Павловича Чехова был установлен в Таганроге, другие попали в Петергоф, Петербург и Архангельск.
Статуя Петра I в Таганроге

Статуя Петра I в Таганроге

 

Работы Антокольского стали настоящим прорывом, новаторством в отечественной скульптуре. Он избирался почетным членом многих европейских академий, включая академии Вены, Берлина, Лондона. Жил он преимущественно в Европе, работал постоянно, выполнял заказы соотечественников, поддерживал русских художников, в том числе и материально. У самого скульптора денежные дела шли все хуже, под конец жизни он был вынужден распродавать свои произведения.
В парижской студии

В парижской студии

 

Умер Антокольский в Германии в возрасте 59 лет. Похоронен в Петербурге – на Преображенском еврейском кладбище, вернувшись, как и мечтал, в Россию, пусть и после смерти.

Создается впечатление, что Антокольский был довольно одиноким человеком, несмотря на большое количество поклонников его таланта и друзей. Но он, тем не менее, создал семью, в которой родились дочери Эсфирь и Александра, сделавшие удачные партии в смысле замужества.

Одним из самых трогательных памятников, созданных Антокольским, стал «Ангел», украсивший собой могилу Татьяны Юсуповой на берегу старицы Москвы-реки.

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Как мальчик из бедной семьи стал гордостью Российской империи

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