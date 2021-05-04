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10 хитростей, как приготовить идеальные блинчики - пальчики оближешь


Нежные и тонкие блинчики с вкусной начинкой - мечта любого гурмана

Нежные и тонкие блинчики с вкусной начинкой - мечта любого гурмана

Нежные и тонкие блинчики с вкусной начинкой - мечта любого гурмана. Но как приготовить идеальное блюдо, если постоянно что-то идет не так? Например, блинчики пригорают, рвутся, получаются слишком толстыми или даже «резиновыми». Не переживайте, все это поправимо, если знать некоторые кулинарные хитрости. Запоминайте наши советы, которые помогут избежать ошибок в приготовлении блинов.

1. Используйте продукты одинаковой температуры


Предварительно достаньте все продукты из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры / Фото: specagro.ru

Предварительно достаньте все продукты из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры / Фото: specagro.ru

 

Мало кто знает, но температура ингредиентов напрямую влияет на вкус готового блюда. Не стоит использовать компоненты, которые намного теплее или холоднее остальных продуктов. Лучше всего, чтобы ингредиенты были комнатной температуры. Советуем заранее достать из холодильника яйца и молоко (и другие продукты, если того требует рецепт), чтобы они подогрелись. В противном случае тесто будет с комочками, и приготовить тонкие блинчики не выйдет.

2. Вводите ингредиенты постепенно


Вводите жидкие ингредиенты в сухую основу постепенно / Фото: fb.ru

Вводите жидкие ингредиенты в сухую основу постепенно / Фото: fb.ru

 

Одно из базовых правил кулинарии - смешивать по отдельности сухие и влажные компоненты.
Вводите жидкие ингредиенты в сухую основу постепенно, а не смешивайте сразу все продукты. Так тесто получится однородным и гладким.

3. Не переусердствуйте


Можно оставить несколько комочков, если в общей массе тесто тщательно взбито / Фото: omactiv.md

Можно оставить несколько комочков, если в общей массе тесто тщательно взбито / Фото: omactiv.md

 

Не нужно вымешивать тесто, пока не избавитесь от последнего комочка. Если слишком долго взбивать ингредиенты, из них выветрится практически весь глютен. Именно благодаря ему блинчики получаются ароматными и тонкопористыми. Поэтому лучше оставить в тесте несколько комочков, чем довольствоваться «резиновыми» блинами.

4. Следите за консистенцией


Размешивайте блинную смесь постепенно, иначе тесто может получиться слишком жидким / Фото: irecommend.ru

Размешивайте блинную смесь постепенно, иначе тесто может получиться слишком жидким / Фото: irecommend.ru

 

Некоторые хозяйки предпочитают готовые смеси для блинов, но за ними также нужен глаз да глаз. Разводите смесь постепенно, а не сразу добавляйте всю жидкость, как по инструкции. Если тесто получится слишком редким, блины будут плохо переворачиваться.

5. Тесто должно «вязаться»


Обязательно добавляйте к тесто вязкий продукт / Фото: scary-stories.ru

Обязательно добавляйте к тесто вязкий продукт / Фото: scary-stories.ru

 

Мука - самый простой ингредиент, который помогает добиться нужной консистенции. Тесто получается умеренно вязким и соединяет все компоненты воедино. Если готовите блины без обычной муки, обязательно используйте другие вязкие продукты. Например, овсяные хлопья, гречневую муку, банановое пюре или арахисовое масло.

6. Взбейте белки отдельно


Взбейте охлажденные белки отдельно, а потом аккуратно введите их в тесто / Фото: smachno.in.ua

Взбейте охлажденные белки отдельно, а потом аккуратно введите их в тесто / Фото: smachno.in.ua

 

Если ваша мечта - пышные и воздушные блины, воспользуйтесь лайфхаком с яичными белками. Не подогревайте продукты до комнатной температуры, а взбейте их охлажденными до мягких пиков. Затем добавьте белки в готовое тесто. Будьте осторожны и вмешивайте полученную массу аккуратно, иначе белки могут осесть. Используйте для этого силиконовую или пластиковую лопатку.

7. Добавьте минералку


Минеральная вода делает тесто воздушным и нежным / Фото: pbs.twimg.com

Минеральная вода делает тесто воздушным и нежным / Фото: pbs.twimg.com

 

Минеральная вода - отличный разрыхлитель. Она поможет сделать тесто воздушным и нежным. Если любите «кружевные» блинчики с дырочками, обязательно используйте минералку.

8. Хорошо нагрейте сковороду


Чтобы проверить готовность сковороды к жарке, капните на нее немного теста / Фото: legkovmeste.ru

Чтобы проверить готовность сковороды к жарке, капните на нее немного теста / Фото: legkovmeste.ru

 

Что бы вы не жарили, не торопитесь и позвольте сковороде хорошо прогреться. В противном случае тесто будет прилипать к посуде, и блины получатся рваными. Также учитывайте, что все непрогретое масло впитается в блюдо, и оно получится слишком жирным. Лайфхак, как проверить готовность сковороды: капните на нее ложечку теста. Если оно активно зашипело, приступайте к приготовлению блинчиков.

9. Не используйте сливочное масло


Для жарки блинов лучше использовать подсолнечное масло / Фото: magazinlinz.ru

Для жарки блинов лучше использовать подсолнечное масло / Фото: magazinlinz.ru

 

По сравнению с подсолнечным или рапсовым маслом, сливочное начинать гореть и коптеть при небольшом нагреве. Из-за этого во время жарки на кухне может образоваться дым, а на блинах появятся темные пятна.

10. Не надавливайте на блины


Если придавливать блинчики лопаткой, они могут получиться не такими нежными, как хотелось бы / Фото: women365.ru

Если придавливать блинчики лопаткой, они могут получиться не такими нежными, как хотелось бы / Фото: women365.ru

 

Если во время жарки прижимать блины лопаточкой к сковороде, быстрее они не приготовятся. Так вы сделаете только хуже, поскольку при сдавливании из теста выйдут пузырьки с воздухом и в результате блинчики получатся не такими нежными, как хотелось бы.

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10 хитростей, как приготовить идеальные блинчики - пальчики оближешь

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