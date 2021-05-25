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«Вечный свет»: история обыкновенной лампочки, которая не гаснет больше ста лет


«Вечный свет»: история обыкновенной лампочки, которая не гаснет больше ста лет

Пожалуй, каждый из нас хотя бы однажды сталкивался с необходимостью заменить перегоревшую лампочку. И хотя сегодня есть множество их модификаций, в том числе такие, которые служат дольше, их все равно рано или поздно приходится менять. А вот у сотрудников пожарной части небольшого американского городка такой проблемы не возникает, ведь их лампочка горит уже больше ста лет.

Обычная лампочка тоже способна удивлять. /Фото: lotlight.ru

Обычная лампочка тоже способна удивлять. /Фото: lotlight.ru

 

Эта история началась в 1901 году в городе Ливермор штата Калифорния, когда местный электрик провел электричество в пожарную часть, подвесив под потолок лампу накаливания, также известную как «лампа Эдисона». И что самое поразительное, с тех самых пор, как ее включили, она так и не погасла. Ничем не примечательная лампочка «пережила» две мировые войны, полет в космос, изобретение Интернета и многое другое. Время шло, а ее свет продолжал освещать пожарную часть.

Конечно, нельзя исключить тот случай, когда в части пропадало электричество, однако физически лампочку никто ни разу не отключал. К тому же, выключатель по возрасту равен самой лампе, а тогда их располагали в патроне, то есть под потолком.
Лампочка освещает путь пожарным с 1901 года. /Фото: decoracioneiluminacion.com

Лампочка освещает путь пожарным с 1901 года. /Фото: decoracioneiluminacion.
com

 

Долгое время о феномене «вечной лампочки» мало кто знал, кроме, пожалуй, самих пожарных города Ливермор и его жителей. И только в 1972 году местным журналистом после визита в пожарную часть была сделана заметка о лампе-долгожителе, после которой к ней стали проявлять большой интерес. В часть даже приезжали эксперты из Книги рекордов Гиннеса, которые подтвердили, что возраст лампочки, как и здания, в котором она находится, переваливает за столетие.
Лампочка-долгожитель. | Фото: 10i5.ru.

Лампочка-долгожитель. | Фото: 10i5.ru.

 

История лампочки, которая не гаснет продолжает удерживать популярность и сегодня. Причем теперь за ее светом можно следить из любой точки мира в реальном времени. В 2010 году лампочка обзавелась своим собственным сайтом, на котором можно увидеть лишь одну новость - о том, что она продолжает гореть. В качестве доказательства в пожарной части части установили веб-камеру, которая помогает удостовериться, что лампочка даже спустя 118 лет продолжает дарить свет.
Веб-камера напротив лампочки. /Фото: est.zetaestaticos.com

Веб-камера напротив лампочки. /Фото: est.zetaestaticos.com

 

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«Вечный свет»: история обыкновенной лампочки, которая не гаснет больше ста лет

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