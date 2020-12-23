Почему Екатерина Гусева избегала съемок с Сергеем Безруковым: Секреты самой известной экранной пары

Одним из самых популярных телефильмов начала 2000-х гг. стал сериал «Бригада», споры о котором не утихают до сих пор. Его называли российской гангстерской сагой и памятником эпохе 1990-х, его обвиняли в героизации бандитов и романтизации преступного образа жизни. А вот режиссер фильма Алексей Сидоров утверждал, что на самом деле снимал кино о любви. История Саши Белого и его жены – действительно одна из центральных в сюжете. Семейная пара в исполнении Сергея Безрукова и Екатерины Гусевой выглядела настолько гармоничной, что многие приписывали им роман и за кадром. Насколько же реальность была далека от вымысла?
Главные герои сериала *Бригада* | Фото: kino-teatr.ru
Хотя практически всем актерам, принявшим участие в съемах этого проекта, «Бригада» принесла первую громкую популярность, сегодня они не любят вспоминать об этом эпизоде своей кинокарьеры – слишком скандальной была слава сериала о бандитах. Павел Майков спустя годы называл его преступлением, который нанес вред обществу, Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева на протяжении нескольких лет вообще отказывались говорить в интервью на тему «Бригады», а Сергея Безрукова и по сей день выводит из себя любое упоминание о Саше Белом – слишком часто он слышал о том, что этот персонаж «проглядывал» в каждом его следующем образе и был самой убедительной ролью за всю кинокарьеру. Однако была и еще одна причина того, почему Гусева и Безруков долгое время отказывались говорить о «Бригаде».
Кадр из сериала *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Сергей Безруков в роли Саши Белого | Фото: kino-teatr.ru
В сериале Екатерина Гусева сыграла жену главного героя, и на экранах они с Безруковым так убедительно изображали влюбленную пару, что им приписали роман и за пределами съемочной площадки. В прессе не раз писали о том, что брак актера находится на грани распада именно по этой причине. На это Безруков отвечал: «Количество романов мне приписывают огромное. Стоит мне сыграть с кем-нибудь в кино – и сразу начинают приписывать. Люди иногда выдают желаемое за действительное, потому что всем очень хочется каких-то страстных событий. А поскольку актеры – люди яркие, они все на виду, им порой приписывают огромное количество каких-то романов. При этом совершенно забывают о том, что мы такие же люди, и порой нам хочется отдохнуть и побыть в тени». При этом Безруков сам подогревал интерес к их паре, заявив в одном из интервью: «У нас с Катей все было по-настоящему – и любовь, и чувства».
Главные герои сериала *Бригада* | Фото: kino-teatr.ru
Екатерина Гусева в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Екатерина Гусева признавалась, что всегда любила совсем другое кино и перед съемками даже не читала весь сценарий – только эпизоды со своей героиней, и склеила из них свой сценарий. Ей не хотелось вникать в сюжетные перипетии очередной бандитской саги, и она сыграла свою линию как мелодраму: «Не вникая в ту черную жизнь, вела свою белую. Задача была сложная, потому что все-таки должна была быть гармония на экране». Благодаря Екатерине Гусевой и Валентине Теличкиной, сыгравшей мать главного героя, этот сериал получился таким, каким его хотел видеть режиссер, – о любви, которая не выбирает и не знает условностей.
Кадр из сериала *Бригада*, 2002 | Фото: imdb.com
Екатерина Гусева в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Популярность, которая обрушилась на нее после «Бригады», стала для нее полной неожиданностью – никто не ожидал, что проект режиссера-дебютанта с малоизвестными актерами будет настолько успешным. Ее останавливали на улицах и, называя Олей – именем ее героини, спрашивали, зачем же она вернулась из-за границы, ведь ей же там муж подарил дом. Полное отождествление актрисы с ее героиней Гусеву удивляло и огорчало, но худшее было впереди. Она никогда не любила говорить о своей личной жизни, но после того, как слухи об их романе с Безруковым перешли в разряд констатации факта, она вынуждена была прокомментировать эту ситуацию.
Сергей Безруков и Екатерина Гусева в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: persona.rin.ru
Сергей Безруков в роли Саши Белого | Фото: kino-teatr.ru
Обычно об их отношениях она или молчала, или отвечала уклончиво – мол, никто не понимает, какой он, «настоящий» Сергей Безруков. Спустя годы она призналась, что работать ей с ним было сложно, особенно поначалу. В первые же съемочные дни им пришлось играть сцены, где они уже были супругами, а ведь актеры только познакомились в реальной жизни. Безруков сразу же «ринулся в бой» с напором героя-любовника, а Гусева была зажата и чувствовала стеснение. Понимания между ними не было, и режиссер их предупредил, что если они не найдут общий язык, героиню нужно будет менять. Тогда они начали больше общаться и приглядываться друг к другу, и в результате заставили поверить в их чувства всю страну. И позже Гусева говорила о Безрукове как об «актере, который может сыграть все – и Пушкина, и Есенина, и Белого, и кого угодно».
Екатерина Гусева в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Ирина и Сергей Безруковы | Фото: vokrug.tv
На самом деле на тот момент у обоих актеров были семьи. За 2 года до съемок в «Бригаде» Сергей Безруков женился на актрисе Ирине Ливановой, а Екатерина Гусева еще в 1996 г. вышла замуж за бизнесмена Владимира Абашкина, в 1998 г. у них родился сын, в 2010 г. – дочь. О своей семье она никогда не рассказывала, тщательно оберегая личную жизнь от посторонних глаз, но тут ей пришлось рассказать о своем семейном статусе, чтобы положить конец разговорам об их романе с Безруковым.
Екатерина Гусева с мужем и детьми | Фото: uznayvse.ru
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Екатерина Гусева тогда и сейчас | Фото: uznayvse.ru
По этой же причине Екатерина какое-то время намеренно избегала съемок вместе с актером – «чтобы не дразнить гусей». Кроме того, они оба старались избежать «заштампованности» их тандема. А предложения сняться вместе поступали регулярно, ведь их тогда называли лучшей экранной парой. В результате спустя 3 года они все же встретились опять на съемочной площадке сериала «Есенин», где Безруков исполнил главную роль, а Гусева сыграла его возлюбленную Августу Миклашевскую.
Екатерина Гусева и Сергей Безруков в сериале *Есенин*, 2005 | Фото: ekaterinaguseva.ru
Тем не менее своим любимым партнером в кино актриса называет другую звезду «Бригады» – Дмитрия Дюжева. В одном из интервью в 2012 г. она говорила: «После «Бригады» мы снялись с ним в картине «Вербная неделя». Сейчас вот в «Одессе-маме» играем. А вообще специфика кино в том, что пара актеров может сняться в двух-трех картинах. Больше – уже странно как-то. Другое дело в театре. Потому я так искренне люблю своих многолетних партнеров по сцене – Сашу Домогарова и Виктора Сухорукова».
Екатерина Гусева и Сергей Безруков в сериале *Есенин*, 2005 | Фото: gazeta.ru
С тех пор каждый из актеров этого сериала построил успешную кинокарьеру, и сегодня все они очень неохотно вспоминают об этом проекте
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