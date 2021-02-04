Искусственный интеллект «оживил» героев известных картин, мультиков и президентов с денежных купюр

Мистер Исключительный из «Суперсемейки».

Художник Натан Шипли. /Фото:nathanshipley.com

Фотография, созданная на основе одного из 400-летних автопортретов Рембрандта.

Искусственный интеллект посчитал, что у Франклина должна быть серьга.

Фрида сошла с картины без своей знаменитой моноброви.

А вот таким беспристрастная машина увидела мужа Фриды Диего Риверу, основываясь на изображении на полотне.

Эластика из «Суперсемейки» выглядит вполне реалистично.

Президент Эндрю Джексон с денежной купюры.

А вот так, по «мнению» искусственного интеллекта, выглядел на самом деле Джордж Вашингтон

Реальный Обама стал мультяшным.