Искусственный интеллект «оживил» героев известных картин, мультиков и президентов с денежных купюр

Один художник-график решил с помощью современных технологий увидеть, как могли бы выглядеть персонажи великих полотен, а также другие рисованные герои, если бы они вдруг ожили и сошли с картин, телеэкранов, денежных купюр… Имя этого экспериментатора – Натан Шипли и живет он в Сан-Франциско. Результаты работы художника, вернее, управляемого им искусственного интеллекта, впечатляют. Эволюцию от рисунка до реалистичного изображения уже прошли Мона Лиза, персонажи популярных мультфильмов, политические деятели…
В качестве объекта для перевоплощения Шипли обычно выбирает историческую личность, которая ему импонируют, либо персонажа (реального или вымышленного), фотографий которого не существует.
Мистер Исключительный из «Суперсемейки».
– Например, я всегда мечтал узнать, как может выглядеть Мона Лиза, и теперь у меня есть её реалистичное лицо, которое вполне похоже на нее. Я не берусь утверждать, что именно такой она была на самом деле, но это вполне возможно, – говорит художник.
Для создания «реальных» людей на основе рисунков интеллектуальная машина находит человека, который имеет такую же форму лица, из сетевой базы, созданной Nvidia. Эта сеть создается с помощью GAN (своего рода фреймворка машинного обучения) и основывается на наборе данных из 70 000 человеческих лиц (называемых FFHQ). Искусственный интеллект учится обобщать то, как выглядит человеческое лицо, а затем может сгенерировать новые человеческие лица, которые на самом деле не существуют, но выглядят очень реалистично.
Художник Натан Шипли. /Фото:nathanshipley.com
– Искусственный интеллект «знает» лишь то, что он уже видел, и фильтрует мир через эту линзу, – поясняет Натан, – Я не говорю, что созданный мною образ со стопроцентной вероятностью отражает то, как на самом деле выглядела Мона Лиза. Но это то, как её видит машина, основываясь на конкретном расположении переменных. И, по моему, это очень интересно.
Фотография, созданная на основе одного из 400-летних автопортретов Рембрандта.
Конечно, в результате такого перевоплощения не все проходит гладко и получается детально верно. Например, «сошедшая» с картины художница Фрида Кало теряет свою монобровь, веснушки искусственно созданной девушки Лил Микелы исчезают, Рембрандт оказывается менее кудрявым, а Бен Франклин с денежной купюры в итоге оказывается с серьгой в ухе. Но это по словам Натана, лишь единичные и очень любопытные примеры того, как каждая конкретная комбинация переменных воссоздает лицо, основываясь на большом количестве случайностей и несоответствий.
Искусственный интеллект посчитал, что у Франклина должна быть серьга.
Натан с юности работает с самыми разными компьютерными программами, используя их в анимации. В Сан-Франциско он живет уже 10 лет, работая над анимационными, VFX и креативными технологическими проектами в Google, Intel, а также в рекламном агентстве Goodby, Silverstein & Partners. Ну а эксперименты с трансформациями известных персонажей – в последнее время его главная страсть.
Фрида сошла с картины без своей знаменитой моноброви.
А вот таким беспристрастная машина увидела мужа Фриды Диего Риверу, основываясь на изображении на полотне.
В работе Шипли использует целый набор программ: Photoshop, After Effects, C4D, Maya, Nuke, но самые интересные инструменты обычно приходят из репозиториев Github, выпущенных учеными и исследователями машинного обучения.
Эластика из «Суперсемейки» выглядит вполне реалистично.
Президент Эндрю Джексон с денежной купюры.
Натан говорит, что само по себе создание каждого реалистичного образа на основе рисунка занимает всего лишь несколько минут. Однако, чтобы понять, как это делается, ему пришлось пройти долгий путь исследований – проб и ошибок.
– Я даже посетил в прошлом году конференцию GANocracy в Массачусетском технологическом институте, – с гордостью говорит художник.
А вот так, по «мнению» искусственного интеллекта, выглядел на самом деле Джордж Вашингтон
Реакция простых людей на работы Натана очень разная – от «Это потрясающе!» до «Жутко!» и «Это похоже на фото моего кузена!». В любом случае, равнодушных у нет.
Кстати, у художника есть не столько примеры, когда он создает «реальные» версии нарисованных или мультяшных людей, но и, наоборот: опыт создания мультяшных версий реальных людей. Например, Барака Обамы.
Реальный Обама стал мультяшным.
Текст: Анна Белова, Фото: Instagram Натана Шипли
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