Что символизирует яблоко на самой известной картине Рене Магритта: 6 популярных версий

Ни одна из работ знаменитого бельгийского художника Рене Магритта не захватила воображение мира так сильно, как «Сын Человеческий». Даже зрители, которые не знают его по имени, сразу узнают сюрреалистический шедевр автора. Непримечательная на первый взгляд работа скрывает глубокие смыслы бытия и установок современного общества.
Картина Рене Магритта под названием «Сын Человеческий» удивительна и популярна одновременно. Возможно, это одна из самых легко узнаваемых сюрреалистических работ, ставшая культовым изображением в различных интерпретациях, книгах, фильмах и видеороликах. И создал его один из величайших художников. В рейтинге британской газеты The Times - рейтинг 200 самых лучших художников ХХ века - Рене Магритт занимает 32 место.
Сюжет
Первоначально написанная в 1964 году на холсте размером 89 на 116 см, эта увлекательная картина являлась автопортретом. «Сын Человеческий» одет официально, в темно-серый костюм с котелком, воротником и красным галстуком. Он стоит перед низкой стеной, за которой виднеется море. Над линией горизонта небо кажется облачным. У зрителя создается впечатление, что это дневное время. Лицо мужчины в значительной степени скрыто парящим зеленым яблоком. Лишь слегка заметны глаза героя, выглядывающие через край яблока. И яблоко, и шляпа-котелок стали повторяющимися мотивами на полотнах Магритта. Сюрреалистическая картина содержит некоторые загадки: левая рука мужчины сгибается чуть назад в локте (в этом случае человек на картине оказывается лицом к воде, а не к зрителю), его третья пуговица расстегнута, а туловище кажется бесконечно длинным. Возможно, этим художник хотел сказать, что человек не совершенен и помимо достоинств, каждый имеет и свои недостатки. Как и Сын человеческий.
История создания
В 1963 году друг, советник и покровитель Магритта, Гарри Торчинер, заказал автопортрет самого Магритта. Как указывают сохранившиеся письма своему другу, Магритту сложно было написать собственный портрет. Магритт описал эти сложности как «проблему совести». В качестве компромисса художник скрыл свое лицо символическим фруктом. Когда же Магритт все-же завершил заказанное полотно, получилось изображение этого анонимного человека в котелке под названием «Сын Человеческий».
Фрагмент
Символика яблока: шесть версий
Версий об интересной символике яблока, скрывающего лицо человека, несколько.
Первая версия - выживание. Герой картины обычный в этом мире офисный работник, зарабатывающий деньги на жизнь изо дня в день. Рутинные ежедневные действия выполняются героем, чтобы выжить в современном мире. Среди всего, ради чего человек зарабатывает на жизнь, важнее всего еда. Она стоит на первом месте человеческих потребностей. Он не выживет без еды, это первая добродетель. Возможно, посыл художника в том, что еда важна для всех. Будь то человек в пальто или нищий на улице, пища должна быть дана всем.
Вторая версия - сокрытие истины. Эта версия о символике яблока таится в описании самого Магритта: «По крайней мере, оно отчасти хорошо скрывает лицо, поэтому у вас есть очевидное лицо, яблоко, скрывающее видимое, но скрытое лицо человека. Это то, что происходит постоянно. Все, что мы видим, скрывает что-то другое, мы всегда хотим видеть то, что скрыто тем, что мы видим. Существует интерес к тому, что скрыто и что видимое нам не показывает. Этот интерес может принимать форму довольно интенсивного чувства, своего рода конфликта, можно сказать, между видимым, которое скрыто, и видимым, которое представлено». Магритт использовал яблоко, чтобы скрыть свое настоящее лицо, и в своих комментариях к картине Магритт говорил о желании человека увидеть то, что скрыто за видимым.
Третья версия - об Адаме и Иисусе. Связь между использованием яблока и названием картины «Сын Человеческий» побудила некоторых экспертов задуматься о том, является ли это преднамеренной ссылкой на христианские идеи об искушении Адама в Эдемском саду и падении человечества. В христианской вере фраза «Сын Человеческий» относится к Иисусу, поэтому некоторые аналитики рассматривают живопись Магритта как сюрреалистическое изображение преображения Иисуса.
Четвертая версия - яблоко есть плод человеческих трудов. Эта версия может также означать, что независимо от того, как мы живем, даже если мы становимся такими же успешными, как этот высокий хорошо одетый герой, нам все еще нужно расти дальше и выше. И когда мы состаримся, именно здесь наши фрукты созреют (труды людей принесут свои плоды и им воздастся).
Пятая версия - символ познания и природы. Яблоко издревле считалось плодом дерева познания. Значит, витающее яблоко можно воспринимать как знание, к которому стремится человек. А с другой стороны, яблоко есть символ природы, которую пытается понять человек. В то же время эта деталь придаёт гармонию прозаическому облику аккуратного буржуа.
Шестая версия - обезличенность и потеря индивидуальности. У героя картины нет самого главного - лица. А значит это может означать, что Сыны Божии (все люди на земле) потеряли свою индивидуальность. Современный человек в погоне за достижениями превратился в бездушный, заменяемый предмет, призванный не осуществлять индивидуальную волю, а выполнять бессмысленные действия. Наверное, это не только портрет человека, но и портрет современного общества.
Цикл картин
Картина «Сын человеческий» часто объединяется с двумя другими работами, которые также были созданы в 1964 году. Первая - это герой Магритта в котелке, лицо которого скрыто птицей («Человек в котелке). Вторая - «Великая война» - на которой изображена элегантно одетая женщина в аналогичном приморском месте , с лицом, которое прикрывают цветы. Сочетание обычных элементов необычными способами было ключевой темой в работах Магритта, через которые художник передавал свои тайные замыслы.
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