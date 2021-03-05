12 простых хитростей, как сделать пышную выпечку, а не сухой коржик

1. Прочитать рецепт и затем еще раз перечитать его с конца

Прежде чем начинать готовить, на столе собирают все ингредиенты. /Фото: businessinsider.in

2. Разбивать яйца уверенно

Чтобы не было осколков, яйцо разбивают четким движением. /Фото: befitandfine.com

3. Смазывать ложку для липких ингредиентов

Из смазанной маслом ложки липкий патока легче выскользнет. /Фото: epices-review.fr

4. Использовать несоленое масло

Для выпечки нужно несоленое масло. /Фото: thelocal.de

5. Использовать ингредиенты комнатной температуры

Ингредиенты комнатной температуры лучше смешиваются. /Фото: cdn.medcom.id

6. Посолить печенье снизу

Посолить печенье снизу – интересный вкусовой прием. /Фото: okonomikitchen.com

7. Использовать полоски для выпечки

Влажные полоски ткани помогут тесту равномерно подняться. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

8. Подложить полотенце под миску

Чтобы миска не двигалась, проще подстелить полотенце. /Фото: elektro4you.pl

9. Замораживать тесто

Пока печется одна партия печенья, остальное тесто заворачивают в пленку и отправляют в морозилку. /Фото: s3.amazonaws.com

10. Использовать термометр

Термометр поможет точно определить готовность хлеба. /Фото: kingarthurbaking.com

11. Использовать панировочные сухари

Панировочные сухари хороши не только для котлет, но и для присыпки формы для торта. /Фото: theflourhandprint.com

12. Применять весы

Точные пропорции – один из секретов идеальной выпечки. /Фото: res.cloudinary.com