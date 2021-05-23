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В Таиланде туристы могут переночевать в прозрачных номерах-пузырях в окружении слонов


В Таиланде туристы могут переночевать в прозрачных номерах-пузырях в окружении слонов


В последнее время Таиланд с его живописной природой и благоприятным климатом стал мегапопулярным у туристов, которые предпочитают активный и незабываемый отдых. Чтобы разнообразить сервис и еще больше приблизить путешествующих к природе, был организован уникальный курорт, в котором номера – прозрачные пузыри, а охраняют покой гостей и даже устраивают экзотические шоу самые настоящие ...слоны.


В Таиланде туристы могут переночевать в прозрачных номерах-пузырях в окружении слонов. | Фото: styleinsider.com.ua/ youtube.com/ © MrKesavaraj.

В Таиланде туристы могут переночевать в прозрачных номерах-пузырях в окружении слонов. | Фото: styleinsider.com.ua/ youtube.com/ © MrKesavaraj.

 

Благодаря потрясающей красоте природы, благоприятному климату и обилию экзотических развлечений Таиланд превратился в идеальное место для путешественников, которые респектабельным отелям с размеренной жизнью предпочитают активный отдых и незабываемые приключения.
Роскошная тропическая зелень окружает курорт «Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», расположенный на территории 650 тыс. кв.м. (Таиланд). | Фото: styleinsider.com.ua.

Роскошная тропическая зелень окружает курорт «Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», расположенный на территории 650 тыс. кв.м. (Таиланд). | Фото: styleinsider.com.ua.

 

Чтобы любители экзотики и адреналина еще больше получили удовольствия и приблизились к жизни в окружении дикой природы с ее восхитительными тропическими растениями и уникальной фауной создали необычный курорт.
И находится этот неординарный отельный комплекс в северной части Таиланда, в центре «Золотого треугольника», с которого открывается живописный вид на горы Мьянмы.
В Таиланде туристы могут переночевать в прозрачных номерах-пузырях в окружении слонов

«Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort» (Таиланд). | Фото: goldenemperor.com.

 

Курорт, который назвали «Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», привлекает туристов не только бамбуковым лесом, пышным садом и рисовыми полями, их как магнитом притягивают прозрачные номера-пузыри.
Интерьер номеров в корпусах курортного комплекса «Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort» (Таиланд). | Фото: booking.com/ youtube.com, © Luxuori.

Интерьер номеров в корпусах курортного комплекса «Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort» (Таиланд). | Фото: booking.com/ youtube.com, © Luxuori.

 
В каждом номере есть балконы с мягкими диванчиками («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: booking.com.

В каждом номере есть балконы с мягкими диванчиками («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: booking.com.

 

Конечно же, в «Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort» есть и стандартные номера с просторными спальнями, гостиными, благоустроенными ванными, укомплектованными феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Есть даже балконы с выходящими на реку Меконг, на которых обустроили комфортные зоны отдыха на свежем воздухе.
Чтобы слоны не смогли повредить прозрачные номера-пузыри, «Jungle Bubbles» их установили на специальной площадке и огородили территорию. | Фото: news.destination-asia.com.

Чтобы слоны не смогли повредить прозрачные номера-пузыри, «Jungle Bubbles» их установили на специальной площадке и огородили территорию. | Фото: news.destination-asia.com.

 

Но большинство туристов, особенно молодые парочки, привлекают необычные номера-пузыри, получившие название «Jungle Bubbles». Для того, чтобы обеспечить полную прозрачность, но при этом и не беспокоиться о безопасности посетителей, их создали из высокотехнологичного полиэфирного материала с использованием эксклюзивной технологии preratratraint serge ferrari. Благодаря особому составу «пузырь», в котором обитают туристы, полностью прозрачен и при этом не пропускает ультрафиолетовые лучи, влагу и различных насекомых, которых в этих краях просто немерено.
Несмотря на скромность убранства номеров-пузырей, они относятся к классу «Люкс». | Фото: youtube.com/ © Anantara Chiang Rai - Bubble Suites.

Несмотря на скромность убранства номеров-пузырей, они относятся к классу «Люкс». | Фото: youtube.com/ © Anantara Chiang Rai - Bubble Suites.

 

Куполообразные прозрачные номера имеют площадь 22 кв. м., именно в них расположена небольшая зона гостиной и огромная двуспальная кровать. Рядом с основным «пузырем» созданы прихожая, скрытая от людских глаз ванная комната с таким же содержимым, как и в привычных номерах и санузлом, эти зоны соединены прямым коридором с основным номером.

Справка от редакции Novate.Ru: Все номера-пузыри относятся к классу Люкс, поэтому отдых на двоих влетит в копеечку. С наполненным мини-баром и наличием банно-косметических средств сутки пребывания обойдутся в 585 дол. Если же влюбленная пара пожелает, чтобы им в номер доставляли завтрак, обед и ужин, то цена еще возрастет.
В присутствии сотрудников заповедника можно устроить обнимашки со слонами и вместе с ними искупаться в реке («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: booking.com/ greenglobe.com.

В присутствии сотрудников заповедника можно устроить обнимашки со слонами и вместе с ними искупаться в реке («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: booking.com/ greenglobe.com.

 
Слоны добродушно реагируют на людей, поэтому можно покататься и на них и проехаться возле компании гуляющих гигантов («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: luxurythailandtravel.com/ styleinsider.com.ua.

Слоны добродушно реагируют на людей, поэтому можно покататься и на них и проехаться возле компании гуляющих гигантов («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: luxurythailandtravel.com/ styleinsider.com.ua.

 

Ну и самое большое развлечение для приезжих с других стран и континентов – это свободные прогулки по территории курортного комплекса целого стада огромных слонов. Как оказалось, эти добродушные гиганты были спасены от незавидной участи неравнодушными защитниками животных. Они вывезли слонов из улиц городов, на которых они обитали и подвергались постоянной опасности.

 
На территории курортного комплекса свободно гуляет около 60 слонов, за которым присматривает целый штат сотрудников заповедника («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: styleinsider.com.ua/ boredpanda.com.

На территории курортного комплекса свободно гуляет около 60 слонов, за которым присматривает целый штат сотрудников заповедника («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: styleinsider.com.ua/ boredpanda.com.

 
Гостям курорта разрешается угощать слонов вкусностями, а они за угощением могут наведаться даже на открытую террасу ресторана («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: booking.com/ youtube.com, © Luxuori.

Гостям курорта разрешается угощать слонов вкусностями, а они за угощением могут наведаться даже на открытую террасу ресторана («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: booking.com/ youtube.com, © Luxuori.

 

В общей сложности на территории заповедной зоны «Золотого треугольника», где и расположен курорт «Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort» обитает около 60 взрослых особей. Слоны ведут себя довольно дружелюбно, если они не гуляют компанией, а их сопровождает сотрудник заповедника, то разрешается к ним подходить и даже совершать прогулки верхом.

Помимо общения со слонами отдыхающие могут отправиться на вело- или мотопрогулку по специально созданным маршрутам и тропам или прокатиться на традиционных тайских «длиннохвостых» лодках. Для тех же, кто хочет подпитаться энергетикой столь экзотических мест созданы кабинеты занятий йогой с опытным инструктором, а кому хочется расслабиться –лучше посетить спа-салон с приятными и полезными для тела и здоровья процедурами.
Спа-салон предлагает умопомрачительный расслабляющий массаж, ванны с лепестками экзотических цветов и другие косметические процедуры («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: youtube.com/ © Luxuori.

Спа-салон предлагает умопомрачительный расслабляющий массаж, ванны с лепестками экзотических цветов и другие косметические процедуры («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: youtube.com/ © Luxuori.

 
К услугам гостей курортного комплекса создан потрясающий бассейн («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: booking.com/ youtube.com, © Luxuori.

К услугам гостей курортного комплекса создан потрясающий бассейн («Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort», Таиланд). | Фото: booking.com/ youtube.com, © Luxuori.

 

Также на территории курортного комплекса есть необыкновенной красоты видовой бассейн, беседки, разбросанные по экзотическому саду, к которым любят подходить слоны и выпрашивать угощения, рестораны, в которых подаются традиционные тайские блюда и различные кулинарные изыски для гурманов.

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В Таиланде туристы могут переночевать в прозрачных номерах-пузырях в окружении слонов

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