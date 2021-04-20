Выращивание клубники в мешках в теплице





На что только не идут садоводы, чтобы получить больше урожая со скромного участка или небольшой теплицы. Все более популярной становится технология выращивания в теплице клубники, высаженной не на грядки, а в мешки.

Как показала практика, этот способ позволяет не только экономить площадь, но и облегчает уход, повышает урожайность.Самое приятное, что выращивать клубнику по этой технологии можно круглый год.

Для этого требуется отапливаемое и освещаемое помещение и… холодильник. Если вам интересны подробности, читайте статью целиком.

КАК ВЫРАСТИТЬ КЛУБНИКУ В МЕШКАХ

У каждого садовода есть свои секреты. Кто-то предпочитает традиционный способ выращивания и размножения ягод, кто-то ищет более прогрессивные методы.

Один из них предлагает использовать мешки, установленные на пол или на стеллажи либо подвешенные к опорам.В результате растения получают больше света, листья и ягоды не соприкасаются с почвой и поэтому реже подвергаются гнили и различным заболеваниям.

А ухаживать за ними становится намного проще: отпадает необходимость в прополке, рыхлении, да и собирать созревший урожай – одно удовольствие.

Собирать ягоды с вертикальных грядок быстрее и удобнее

Данная ниже инструкция поможет вам правильно организовать этот процесс.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Уже из названия статьи понятно, что для выращивания клубники этим необычным способом вам потребуются теплица, мешки, почвенная смесь и, собственно, сам посадочный материал.

Разберем этот список по пунктам:

Теплица. Если ягоды будут выращиваться только в сезон, подойдет самая простая конструкция, оборудованная системой проветривания. При желании лакомиться ароматными плодами круглый год или организовать клубничный бизнес придется позаботиться об устройстве капитальной стационарной теплицы с отоплением.

Обратите внимание. Внутри укрытия нужно устроить стеллажи или крепкие опоры с крюками для установки или подвешивания довольно тяжелых мешков. Хотя на первых порах, пока посадочного материала мало, их можно поставить прямо на пол.

Выращивание клубники в теплице в мешках – прибыльный бизнес

Мешки. Их можно приобрести в обычном или интернет-магазине, специализирующемся на товарах для сада-огорода.

Но дешевле использовать большие капроновые мешки из-под муки, сахара, круп или изготовить их своими руками из полиэтиленовой пленки. Чем меньше диаметр мешков и больше их высота, тем больше саженцев получится на 1 кв.м. используемой площади.

Совет. Мешки можно изготовить из белой парниковой пленки толщиной 0,2-0,3 мм, вырезав из неё прямоугольник, сложив его пополам и запаяв длинную и одну короткую стороны. Рекомендуемая высота 2-2,2 метра, диаметр – 16-18 см.

Готовые мешки снабжаются специальными кармашками для удобства посадки

Питательный субстрат. Почва для клубники должна быть слабокислой или нейтральной.

Отличный, но достаточно затратный вариант – смесь торфа и перлита в равных пропорциях. Её можно использовать при небольших посадках.

Дешевле приготовить собственный субстрат из дерновой земли, речного песка, мелких опилок и перегноя. Последнего должно быть не много – не более 3% от общего объема.

Посадочный материал. Рассаду можно использовать свою, если вы довольны её урожайными и вкусовыми качествами, а цена сортовой клубники вас не устраивает.

Но лучше все же приобрести саженцы в питомнике и размножить. Желательно поискать самоопыляющиеся сорта, так как искусственное опыление в теплицах – дело хлопотное и долгое, особенно на больших площадях.

Важно! Используя собственный посадочный материал, выбирайте кустики, полученные из первых усов маточного растения – они самые сильные. Важно, чтобы у саженцев была хорошо развита корневая система.

Так выглядит здоровый саженец

ПОСАДКА КЛУБНИКИ

Допустим, все необходимое вы подготовили. Можно переходить к вопросу, как вырастить клубнику в теплице в мешках.

Каждый мешок нужно доверху наполнить субстратом, предварительно насыпав на дно керамзит для обеспечения дренажа – избытка влаги клубника не любит. После этого с четырех сторон в шахматном порядке в мешке делаются вертикальные прорези длиной около 8 см.

Расстояние между ними должно составлять не менее 20-25 см.

Отверстие для посадки клубники

В эти отверстия по одному кустику высаживаются саженцы. Ещё парочку можно высадить в верхнюю открытую часть мешка.

Готовые «грядки» устанавливаются на пол, на стеллажи или подвешиваются на крюки таким образом, чтобы на одном квадратном метре было не более трех мешков. Это необходимо для качественного освещения всех кустиков и для удобства ухода.

Обратите внимание. Если вы используете полки или стеллажи, плотность установки мешков остается той же для каждого яруса.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИВА

Выращивание клубники в теплице по этой технологии не потребует от вас никакого ухода, кроме полива и проветривания. Чтобы облегчить себе работу, лучше всего организовать капельный полив.

Оросительная система такого типа представляет собой подающий трубопровод, от которого к каждому мешку отводятся трубочки с капельницами на конце. Для этой цели вполне подойдут использованные медицинские капельницы.

Схема сборки показана на фото ниже.

Схема капельного полива клубники в мешках

Подающий трубопровод (4), идущий от емкости с водой, крепится над установленными в ряд мешками (1). К форсункам (3) присоединяются трубки капельницы (2) разной длины.

В зависимости от высоты мешка, их должно быть от двух до четырех: первая устанавливается в верхней части, остальные через каждые полметра вниз.Подачу воды в системе регулируют таким образом, чтобы на один мешок объемом около 30 литров приходилось по 2 литра жидкости в сутки.

Совет. Если ягоды необходимо подкормить, минеральные удобрения растворяют в воде и выливают в емкость. Питательный раствор будет равномерно распределен между всеми растениями.





КАК ПОЛУЧАТЬ УРОЖАЙ КРУГЛЫЙ ГОД

Описанный метод прекрасно работает не только в теплицах, но и в открытом грунте. Кроме того, в сезон выращивать клубнику в мешках можно прямо в квартире или на балконе, если обеспечить растениям дополнительное освещение,но если немного модернизировать этот процесс, урожай можно будет получать круглый год.

Чтобы клубника в теплицах плодоносила постоянно, одного качественного отопления и освещения мало. Необходимо применять метод так называемого холодного консервирования рассады, чтобы всегда иметь посадочный материал для обновления плантаций после каждого сбора урожая.

Для этого выращенные из усов молодые кустики помещаются в искусственно созданный микроклимат, в котором они способны сохранять жизненные силы, не развиваясь.

Специальные условия, в которых рассада способна храниться до девяти месяцев, должны соответствовать следующим параметрам:

Постоянная температура от 0 до +2 градусов, которую может обеспечить холодильник. Можно попробовать приспособить для этой цели любое подсобное помещение – погреб, подвал, специальное отделение в теплице.

Но заданную температуру нужно поддерживать неукоснительно, иначе саженцы либо погибнут, либо начнут преждевременно расти.

Влажность в хранилище должна быть около 90%.

Состав воздуха. Рекомендованное оптимальное соотношение кислорода и углекислого газа в воздухе – 2,5% и 5% соответственно.

Обеспечить эти условия не так сложно, как кажется, а для контроля за показателями можно приобрести обычный термометр и другие приборы контроля воздушно-газовых показателей и влажности.

Хранить рассаду следует в полиэтиленовых пакетах

Заготовка посадочного материала для холодной консервации происходит по обычной схеме: пикируются первые розетки на каждом усе материнского растения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Клубника – самая вкусная и популярная ягода, пользующаяся спросом не только в период её естественного плодоношения. Выращивая её в теплице в течение всего года, можно обеспечить витаминами свою семью, и при этом неплохо заработать.

Если описанная в этой статье технология, подкрепленная видео материалами, убедила вас в том, что клубничный бизнес может быть не только прибыльным, но и весьма приятным и увлекательным делом, значит – стоит попробовать.