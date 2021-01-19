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Очень странные сервисы, за которые люди платят деньги

Если у вас есть куча денег, вы можете купить почти всё – или, по меньшей менее, воспользоваться сервисом, созданным для исполнения ваших самых чудных желаний и нужд. Эти сервисы могут быть очень странными или неожиданно полезными, но хозяева каждого из них сумели найти на рынке свою уникальную нишу. И пока у таких бизнесов есть клиенты, они будут процветать.

Фальшивые папарацци


Очень странные сервисы, за которые люди платят деньги

Эта фирма называется («Crowds on Demand») «Толпы по требованию» и занимается созданием фальшивого ажиотажа, какой обычно сопровождает появление звезды. Компания обеспечивает своим клиентам встречу «восторженными поклонниками» и «папарацци», численностью 10-100 человек, которые будут «преследовать» и превозносить их до небес, пока они платят.

Такие траты могут казаться странными, однако для (к примеру) начинающих певцов, которые мечтают обратить на себя внимание и проникнуть в мир шоу-бизнеса, они могут оказаться вполне оправданными. Кроме того, к услугам компании «Толпы по требованию» часто прибегают в предвыборный период политики, которым позарез нужно создать видимость собственной популярности в народе.

Обнимательный сервис


Очень странные сервисы, за которые люди платят деньги

Этот сервис называется «Cuddle Party» («Вечеринка обнимашек») предлагает нежные объятия без всякого сексуального подтекста.
Перед началом каждой вечеринки организаторы предупреждают участников (обычно около 15 человек) о строжайшем дресс-коде, ограничениях в физических контактах с другими участниками и абсолютной недопустимости потребления алкоголя во время вечеринки.

Основатели компании «Cuddle Party» уверяют, что человеческие прикосновения обладают мощным исцеляющим эффектом.

Грабители банков


Очень странные сервисы, за которые люди платят деньги

Третий сервис из нашего списка специализируется на банковских ограблениях – или, вернее, на предотвращении ограблений весьма своеобразным способом. Банки нанимают специалиста по безопасности, который пытается организовать проникновение в систему без предупреждения сотрудников.

Обычно специалист совершает «ограбление», заявляясь в банк в костюме пожарного или какого-нибудь инспектора с дешёвым фальшивым бейджиком. Затем он пытается выудить из банковской системы максимум информации за ограниченное количество времени, и сообщает о результатам руководству банка.

Такие операции позволяют выявить все слабые места системы безопасности банка и усовершенствовать её.

Плакальщики на похоронах


Очень странные сервисы, за которые люди платят деньги

Сервис под названием “Rent a Mourner” («Найми плакальщика») обеспечивает явку людей на похоронные церемонии, где, мягко говоря, не ожидается большого потока скорбящих. Для многих клиентов это неплохой способ «сохранить лицо» в тех случаях, если покойный при жизни не обзавёлся друзьями или переехал в новый для себя город незадолго до смерти.

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