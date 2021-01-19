Очень странные сервисы, за которые люди платят деньги

Если у вас есть куча денег, вы можете купить почти всё – или, по меньшей менее, воспользоваться сервисом, созданным для исполнения ваших самых чудных желаний и нужд. Эти сервисы могут быть очень странными или неожиданно полезными, но хозяева каждого из них сумели найти на рынке свою уникальную нишу. И пока у таких бизнесов есть клиенты, они будут процветать.



Фальшивые папарацци

Обнимательный сервис

Грабители банков

Плакальщики на похоронах