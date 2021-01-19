Очень странные сервисы, за которые люди платят деньги

Если у вас есть куча денег, вы можете купить почти всё – или, по меньшей менее, воспользоваться сервисом, созданным для исполнения ваших самых чудных желаний и нужд. Эти сервисы могут быть очень странными или неожиданно полезными, но хозяева каждого из них сумели найти на рынке свою уникальную нишу. И пока у таких бизнесов есть клиенты, они будут процветать.
Фальшивые папарацци
Эта фирма называется («Crowds on Demand») «Толпы по требованию» и занимается созданием фальшивого ажиотажа, какой обычно сопровождает появление звезды. Компания обеспечивает своим клиентам встречу «восторженными поклонниками» и «папарацци», численностью 10-100 человек, которые будут «преследовать» и превозносить их до небес, пока они платят.
Такие траты могут казаться странными, однако для (к примеру) начинающих певцов, которые мечтают обратить на себя внимание и проникнуть в мир шоу-бизнеса, они могут оказаться вполне оправданными. Кроме того, к услугам компании «Толпы по требованию» часто прибегают в предвыборный период политики, которым позарез нужно создать видимость собственной популярности в народе.
Обнимательный сервис
Этот сервис называется «Cuddle Party» («Вечеринка обнимашек») предлагает нежные объятия без всякого сексуального подтекста. Перед началом каждой вечеринки организаторы предупреждают участников (обычно около 15 человек) о строжайшем дресс-коде, ограничениях в физических контактах с другими участниками и абсолютной недопустимости потребления алкоголя во время вечеринки.
Основатели компании «Cuddle Party» уверяют, что человеческие прикосновения обладают мощным исцеляющим эффектом.
Грабители банков
Третий сервис из нашего списка специализируется на банковских ограблениях – или, вернее, на предотвращении ограблений весьма своеобразным способом. Банки нанимают специалиста по безопасности, который пытается организовать проникновение в систему без предупреждения сотрудников.
Обычно специалист совершает «ограбление», заявляясь в банк в костюме пожарного или какого-нибудь инспектора с дешёвым фальшивым бейджиком. Затем он пытается выудить из банковской системы максимум информации за ограниченное количество времени, и сообщает о результатам руководству банка.
Такие операции позволяют выявить все слабые места системы безопасности банка и усовершенствовать её.
Плакальщики на похоронах
Сервис под названием “Rent a Mourner” («Найми плакальщика») обеспечивает явку людей на похоронные церемонии, где, мягко говоря, не ожидается большого потока скорбящих. Для многих клиентов это неплохой способ «сохранить лицо» в тех случаях, если покойный при жизни не обзавёлся друзьями или переехал в новый для себя город незадолго до смерти.
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