Как сложились судьбы убийц семьи Николая II

В июле 1918-го в Екатеринбурге в «доме Ипатьева» убили последнего русского императора Николая II с семьей. О той далекой трагедии написаны тысячи документальных, исторических и художественных исследований. Точка в многочисленных расследованиях не поставлена и сегодня. Достоверно известны имена только части исполнителей убийства. Из участников расстрельной группы несколько дожили до старости, добились всяческих почестей, развлекали воспоминаниями отдыхающих санаториев, пионеров и завсегдатаев пивных.
Подготовка к роковому расстрелу и состав расстрельной группы
В Гражданскую войну, когда кровь проливалась рекой, убийство семьи царя не воспринималось обществом, как страшное злодеяние. В годы социализма это преступление выдавалось за акт справедливости, а именами убийц называли городские улицы, к примеру, Свердловск. По официальной версии именно с Яковом Свердловым согласовывался вопрос о расстреле, рассмотренный уральскими властями на партийном заседании. Однако ни председатель президиума уральского обкома РКП(б), ни сам вождь пролетариев Ленин в причастии к этому решению уличены не были. На месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге теперь возведен Храм на Крови. О подвале Ипатьевского дома, в котором и была учинена кровавая расправа, напоминает лишь первый уровень. Достоверно не установлен и точный состав расстрельной группы – документы на этот счет не доступны, а показания очевидцев полны расхождений. Сбивали с толку исследователей и ложные свидетельства с фальшивыми процессами. Принято считать, что расстрел осуществила команда в составе 8-10 человек. Наверняка известны имена восьмерых, среди которых разработчик плана и непосредственный руководитель расстрельной операции Юровский.
А были ли латыши?
В исторических источниках популяризировалась версия об участии в расстреле латышских стрелков. Другие исследователи утверждают, что латыши наоборот были единственными в той команде, которые в последний момент отказались исполнять роль палачей. Безымянных латышей упоминал в следственных документах следователь Соколов, который зафиксировал показания допрашиваемых. Чекисты же, добровольно писавшие свои воспоминания, не сообщали об иностранцах. Отсутствуют латыши и на фотоснимках участников расстрела из книги Радзинского о жизни Николая II. Несмотря на распространенную версию о составе расстрельной группы, часть историков уверены, что мифических латышей создал Соколов, опираясь то ли на ложные показания допросов, то ли на собственные умозаключения. В своих воспоминаниях сын Медведева, одного из расстрельщиков, рассказывал, что бывшие цареубийцы часто встречались у них в московской квартире. При этом ни о каких латышах он не упоминал. То, что латыши присутствовали в Ипатьевском доме — точно установлено. А вот стрелял ли кто-то из них в царскую семью — неизвестно. Но в любом случае, они скорее всего действовали не в качестве представителей латышского народа, а исходя из большевистских идей Красной Армии, бойцами которой являлись.
Судьбы исполнителей убийства
Из числа точно известных исполнителей преступления есть те, кто вполне благополучно дожил до глубокой старости. Разработчик плана Юровский, Никулин, Ермаков, однофамильцы Медведевы, Кабанов, Ваганов и Нетребин – имена установленных неоднократными расследованиями палачей. Медведев впоследствии передал свой расстрельный маузер в музей, неоднократно выступал перед студентами с лекциями на тему ликвидации царизма, был почетным гостем даже в пионерских лагерях. А по рассказам его современников, позволял себе ходить по пивным, гордо требуя бесплатную выпивку. Никулин с Юровским также передали музею свои револьверы, которые были списаны в склад НКВД. Оружие, которым убивали царскую семью и приближенных спустя годы выставилось в Музее современной истории. В 60-е годы отделом пропаганды на Московском радио были записаны аудиобеседы с семидесятилетним Никулиным и 67-летним Родзинским (последний принимал участие в уничтожении тел). Пленки, естественно, сразу были засекречены.
Расследование белогвардейцев и последующие дела
После убийства царской семьи к городу подступили белые войска и заняли его. Сразу же было решено начинать расследование. Предварительно дело по самому резонансному убийству в стране стартовало в 1918-м. Согласно сведениям автора книги «Двадцать три ступеньки вниз» Касвинова, все попавшие в руки белых чекисты, имевшие отношение к расстрелу, подверглись пыткам и были расстреляны белогвардейцами. Были покараны кровью разводной, охранники, постовые, шоферы. В ходе следствия допросы проводились не только в Екатеринбурге, но и в Омске, Чите, Владивостоке, а после наступления красноармейцев даже в Харбине, Берлине и Париже. Прекратилось расследование в 1924 году по причине смерти Николая Соколова, главного следователя. Следственные действия были возобновлены уже в 1993 году по инициативе Генпрокуратуры России. И все детали того рокового происшествия не установлены по сей день. Регулярно всплывает версия о ритуальном убийстве. Однако ни белогвардейский следователь Соколов в прошлом веке, ни старший следователь по особо важным делам Соловьев, в 1990-х — 2000-х занимавшийся делом, не нашли признаков ритуальных действий в том преступлении. Семья Романовых была расстреляна, для добивания выживших использовались штыки. Целенаправленного глумления над телами убитых не было, а попытка уничтожения останков совершалась для сокрытия улик из-за угрозы взятия Екатеринбурга белыми. Культовых целей установлено не было. В 2007-м Генпрокуратура России в очередной раз возобновила расследование по делу убийства семьи последнего царя. Подобные мероприятия проводились Следственным комитетом России и в 2015 году.
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