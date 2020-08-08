Как сложились судьбы убийц семьи Николая II

В июле 1918-го в Екатеринбурге в «доме Ипатьева» убили последнего русского императора Николая II с семьей. О той далекой трагедии написаны тысячи документальных, исторических и художественных исследований. Точка в многочисленных расследованиях не поставлена и сегодня. Достоверно известны имена только части исполнителей убийства. Из участников расстрельной группы несколько дожили до старости, добились всяческих почестей, развлекали воспоминаниями отдыхающих санаториев, пионеров и завсегдатаев пивных.





Подготовка к роковому расстрелу и состав расстрельной группы

А были ли латыши?

Судьбы исполнителей убийства

Расследование белогвардейцев и последующие дела