13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

Острые скалы и песчаные дюны. Туман, повисший над озерами и морями. Эти фотографии запечатлели моменты, которые редко кому удается увидеть воочию. Эти места ждут Вас – возможно именно Вы сможете раскрыть таящиеся в них секреты.



Текапо — озеро на острове Южный в Новой Зеландии.







Озеро Sun Moon, Shuili Township, Тайвань.







Олжато-Монумент Вэлли, штат Юта.







Город Las Coloradas, Юкатан, Мексика.







Голубая лагуна, Исландия.







Дубай, ОАЭ.







Гора Белл Рок, штат Аризона.







Геопарк Yehliu, Тайвань.







Сенот Ик Киль, Мексика.







Джошуа-Три, Национальный парк в Калифорнии.







Раби Бич, Вашингтон.







Отель Kelebek Special Cave, Турция.







Национальный парк Рапануи, Чили.







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