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13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

Острые скалы и песчаные дюны. Туман, повисший над озерами и морями. Эти фотографии запечатлели моменты, которые редко кому удается увидеть воочию. Эти места ждут Вас – возможно именно Вы сможете раскрыть таящиеся в них секреты.

Текапо — озеро на острове Южный в Новой Зеландии.

13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

Озеро Sun Moon, Shuili Township, Тайвань.

13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

Олжато-Монумент Вэлли, штат Юта.

13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

Город Las Coloradas, Юкатан, Мексика.

13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

Голубая лагуна, Исландия.

13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

Дубай, ОАЭ.

13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

Гора Белл Рок, штат Аризона.

13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

Геопарк Yehliu, Тайвань.

13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

Сенот Ик Киль, Мексика.

13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

Джошуа-Три, Национальный парк в Калифорнии.

13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

Раби Бич, Вашингтон.

13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

Отель Kelebek Special Cave, Турция.

13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

Национальный парк Рапануи, Чили.

13 восхитительных пейзажей с разных уголков Земли

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