Что за пистолет выдала милиция Семёну Семёнычу в «Бриллиантовой Руке» (он даже не советский)

Наверняка большинство людей все еще хорошо помнит замечательную криминальную комедию Леонида Иовича Гайдая «Бриллиантовая рука» от 1969 года. По ходу фильма главному герою Семен Семенычу милиция выдавала в пользование пистолет. Приходилось ли задумываться над тем, что именно за оружие было передано гражданину, работающему под прикрытием? Мало кто догадывается о том, что передали Семену ни разу не советский пистолет.
По сюжету советской криминальной комедии «Бриллиантовая рука» главному герою фильма Семен Семенычу в исполнении Юрия Никулина лейтенант милиции по имени Володя передавал в пользование пистолет. Мало кто из наших сограждан обращал внимание на то, что же за оружие попало в руки нашего горемычного «лопуха». Наверняка, большинство людей, не имея возможности рассмотреть пистолет в фильме полагали, что герою Никулина милиционер передавал старый-добрый ПМ.
Пистолет-то не советский. /Фото: toprunews.com.
Правда, если хорошенько присмотреться даже к не самой качественной (относительно современных фильмов) записи старого фильма, то можно будет увидеть, что в силуэте табельного пистолета нет ничего, что делало его хотя бы похожим на ПМ. Обратить внимание стоит на наличие загадочного зацепа на рукоятке оружия, а также на отсутствие характерных для «Макарова» зализанных форм.
Семену дали итальянский пистолет. /Фото: vk.com.
Что же это за пистолет? Дело в том, что в руках у Семен Семеныча оказалось даже не советское оружие. Это итальянский пистолет «Беретта 34» производства первой половины XX века. Стоит напомнить, что оружейная фабрика «Фабрика д'арми Пьетро Беретта» - одна из старейших в мире на сегодняшний день. Существует она с 1526 года! При этом многим будет наверняка интересно, откуда «Беретта» взялась в СССР.
Произведена Беретта была в 1934 году. /Фото: allzip.org.
Здесь тоже нет никакой тайны. В Союзе было представительное количество трофейных итальянских пистолетов после Второй мировой войны. Так как раздобыть боеприпасы к изящному итальянскому пистолету производства 1934 года было достаточно проблематично, то большая их часть отправлялась в годы война на склады. Использовались они главным образом в качестве подарков для офицеров? проявивших себя на службе.
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