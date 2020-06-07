Главные страны-агрессоры в истории человечества.

США

В 2004 году Исследовательская служба Конгресса попыталась установить общее количество военных конфликтов, в которых когда-либо участвовали США. Если прибавить к этим подсчётам и события последнего времени (вроде операции «Сервал»-2013, когда американские ВВС оказывали помощь Франции в ходе войны в Мали), — получается астрономическая цифра в 261 акт «агрессии» (или, в зависимости от наших симпатий, «защиты демократии») по всему миру. То есть в среднем с момента обретения независимости в 1776-м Соединённые Штаты каждый год обстреливали или бомбили кого-нибудь за пределами своих границ. Разумеется, далеко не все такие прецеденты сравнимы по масштабу с Вьетнамской войной, где за 7 лет «звёзды и полосы» только убитыми потеряли более 60 тыс. своих граждан. Большая часть устрашающего перечня — локальные «миссии». Наподобие операции «Богомол» 18 апреля 1988 года, когда американцы захватили пару иранских нефтяных платформ в Персидском заливе, потеряв при этом ударный вертолёт с двумя пилотами. На одну только Кубу выпускники Вест-Пойнта вторгались полдюжины раз (1822, 1898, 1906, 1912, 1917, 1961), а также как минимум дважды (1933, 1959) в последний момент отказывались от аналогичных операций.

Россия?