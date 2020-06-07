Главные страны-агрессоры в истории человечества.

Мировую историю можно представить как историю войн. Они шли за геополитические интересы, часто страны-агрессоры вели наступательные войны, игнорируя принципы международного права и действующие мирные договоры.
Древний Рим
«Убивать и грабить они именуют лживым словом «владычество», а когда обратят страну в пустыню, это называют миром». Так характеризовал римлян бриттский вождь Калгак в труде Тацита «Агрикола». С порабощёнными народами потомки Ромула и впрямь порой обходились жестоко. Например, после взятия столицы заклятых врагов — Карфагена (146 г. до н.э.) город был стёрт с лица земли, жители проданы в рабство, а вся почва обсыпана солью, чтобы там больше ничего не росло. На римском Форуме стоял древний храм Януса, двери которого по традиции держали открытыми в годину войны и закрывали в периоды мира. За 482 года существования Римской Республики это святилище непродолжительно закрывалось всего лишь два раза; впервые его надолго затворили только при первом императоре, Октавиане Августе, в начале нашей эры. К тому моменту государство, начавшееся с небольшого полиса на Тибре, захватило территорию всего Средиземноморья.
Монгольская империя
На пике могущества империя Чингизидов охватывала 38 млн кв. километров — всего лишь в полтора раза меньше всей площади Евразии. Причём колоссальное расширение — от нескольких монгольских улусов до бассейнов четырёх океанов — заняло около 50 лет: случай в истории человечества беспрецедентный. Современников поражала не кровожадность кочевников (мало выделявшаяся на фоне нравов эпохи), а рассудочность, «рациональность» их жестокости. Так, в 1232 году, после завоевания северокитайской империи Цзинь, некий монгольский вельможа предложил хану Угэдэю перебить всех её жителей и разрушить все города. Для чего? Чтобы страна заросла травой, на которой паслись бы лошади — основа каракорумской силы. Китайские чиновники, к счастью, сумели отговорить хана от подобной идеи, суля многочисленные богатства, которые можно получить, эксплуатируя осёдлое население. Впрочем, за годы войны с монголами количество жителей государства Цзинь действительно чудовищно сократилось: с 45 до 5 млн чел.
Великобритания
Над Британской империей в буквальном смысле не заходило солнце — по той простой причине, что её колонии располагались во всех часовых поясах Земли. Британские учёные подсчитали, что британские войска (простите за каламбур!) вторгалась почти в каждое ныне существующее государство. Как пишет Стюарт Лейкок, агрессии англосаксов когда-либо подвергались территории 171 из 193 государств, состоящих сегодня в ООН. Помимо вооружённых интервенций, в борьбе за геополитическое господство Лондон никогда не брезговал и «чёрными» методами, предпочитая действовать чужими руками. Скажем, большинство историков полагает, что заговор по убийству Павла I в марте 1801 года готовился при деятельном участии английского посла Уитворта, дабы не допустить наметившееся сближение России с наполеоновской Францией.
Германия
Немецкий правящий класс, воспитанный на идеях германского национализма, повинен в самых страшных катастрофах XX века — Первой и Второй мировых бойнях, повлёкших гибель приблизительно ста миллионов человек. Наступления немцев часто сопровождались бессмысленной жестокостью — например, в 1941 году, во время битвы под Москвой, минёры дивизии СС «Райх» взорвали Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря (данное преступление, наряду с массовым геноцидом, фигурировало на Нюрнберском трибунале).
США
В 2004 году Исследовательская служба Конгресса попыталась установить общее количество военных конфликтов, в которых когда-либо участвовали США. Если прибавить к этим подсчётам и события последнего времени (вроде операции «Сервал»-2013, когда американские ВВС оказывали помощь Франции в ходе войны в Мали), — получается астрономическая цифра в 261 акт «агрессии» (или, в зависимости от наших симпатий, «защиты демократии») по всему миру. То есть в среднем с момента обретения независимости в 1776-м Соединённые Штаты каждый год обстреливали или бомбили кого-нибудь за пределами своих границ. Разумеется, далеко не все такие прецеденты сравнимы по масштабу с Вьетнамской войной, где за 7 лет «звёзды и полосы» только убитыми потеряли более 60 тыс. своих граждан. Большая часть устрашающего перечня — локальные «миссии». Наподобие операции «Богомол» 18 апреля 1988 года, когда американцы захватили пару иранских нефтяных платформ в Персидском заливе, потеряв при этом ударный вертолёт с двумя пилотами. На одну только Кубу выпускники Вест-Пойнта вторгались полдюжины раз (1822, 1898, 1906, 1912, 1917, 1961), а также как минимум дважды (1933, 1959) в последний момент отказывались от аналогичных операций.
Россия?
Признаемся честно: да, в истории России были случаи, когда наша страна выступала агрессором. Например, Ливонская война, в итоге окончившаяся плачевно. Однако на каждую наступательную кампанию русской армии приходилось 8 оборонительных. Мы отражали кровавые нашествия печенегов, половцев, монголов, ордынцев, шведов, поляков, турок, французов, немцев… С ужасающими жертвами, на собственной территории. «…Отныне девушка с набитой золотом сумой может объехать государство из конца в конец, не потеряв ни чести, ни ценностей», — такой афоризм звучал и о Римской, и о Монгольской империях. Можно ли считать это вознаграждением за годы войн, сопровождающих их расширение?
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