В каких случаях НАТО не будет воевать за членов своего блока

В ноябре прошлого года, в годовщину 70-летия НАТО, президент Франции Эммануэль Макрон диагностировал у Североатлантического альянса «смерть мозга». За своё высказывание впоследствии ему пришлось выслушать немало критики: от американского коллеги Дональда Трампа, генсека организации Йенса Столтенберга и многих-многих других. Впрочем, способность блока действовать разумно сегодня действительно вызывает вопросы, уже не говоря о том, что не верится в готовность стран альянса выступить единым фронтом в случае реальной угрозы.
Турция в пролёте
Накануне, 20 февраля, в официальном аккаунте НАТО в Twitter появилось видео, содержащее рассказ турецкой военной лётчицы Эсры Озатай о вкладе Турции в альянс. В ролике она подчёркивает, что страны блока – союзники, которые разделяют общие ценности и действуют вместе, чтобы защищать свои идеалы и друг друга. Дополняет пост подпись, в которой альянс пафосно называется «семьёй».
Все бы ничего, только опубликовано видео было буквально через несколько дней после того, как СМИ стало известно об отказе руководства НАТО поддержать Турцию в случае продолжения операции на севере Сирии. О готовности к активным военным действиям в Арабской Республике неоднократно заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обеспокоенный наступлением правительственных войск в Идлибе и раздражённый смертью в этой провинции восьми турецких солдат.
«Гибель турецких военных в Идлибе — это трагический факт, однако это произошло в ходе односторонней военной операции на иностранной территории, что выходит за рамки трактовки Пятой статьи (Североатлантического договора, которая предполагает, что нападение на члена альянса запускает механизм коллективной защиты – прим. ред.)», — цитирует дипломатический источник в Брюсселе «Лента.ру».
Отмечается, что Анкара сама понимает бессмысленность апелляции к пятой статье, поэтому даже не пыталась начать консультации в НАТО по этой теме. При этом в альянсе выражают явную обеспокоенность тем, что военная интервенция Турции может привести к очень серьёзным последствиям – в том числе к столкновению с российскими военными в Сирии и, что не исключено, серьёзному конфликту с Москвой впоследствии.
Помочь нельзя проигнорировать
Активируется ли Пятая статья, когда страсти между Россией и Турцией дойдут до предела, сказать сложно – ведь многое зависит от прочтения этого пункта договора. Норма прямо оговаривает, что механизм коллективной защиты запускается только в случае вооружённого нападения на страну-участницу и в строго обозначенной географической зоне действия соглашения. Она включает в себя территории членов альянса, острова, которые находятся под их юрисдикцией в Атлантическом океане к северу от тропика Рака, а также их корабли и воздушные суда, но в том же районе. То есть, если следовать букве, ни одна страна НАТО не может рассчитывать на коллективный ответ ни в Сирии, ни в Ливии, ни где-либо ещё, кроме как на территории альянса.
Однако история знает случаи, когда руководство организации отказывалось запускать механизм, предусмотренный Пятой статьёй, даже при полном соответствии условиям. Например, НАТО не стало вмешиваться в спор между Испанией и Марокко, разгоревшийся летом 2002 года. Тогда группа марокканских военнослужащих захватила небольшой необитаемый остров Перехиль в четырёх километрах от испанского полуанклава Сеута, что привело к обострению и так не очень простых отношений двух стран. Урегулировать ситуацию удалось лишь благодаря вмешательству госсекретаря США Колина Пауэлла, а вот блок целиком остался в стороне.
Ту же самую Турцию НАТО игнорировали и раньше. Альянс попросту не стал принимать никаких мер после того, как Сирия в 2012 году сбила турецкий самолёт-разведчик RF-4E, и ограничился лишь осуждением.
Единственный раз, когда блок всё-таки активировал Пятую статью, случился в 2001 году – после теракта 11 сентября 14 из 19 стран-членов направили свои воинские контингенты в Афганистан. Были даже созданы Силы быстрого реагирования, но на этом «запал потух», работы у нового подразделения не оказалось.
Безопасность в обмен на военную базу
Непонятная избирательность в применении Пятой статьи Североатлантического договора привела к тому, что некоторыми членами альянса, преимущественно странами Центральной Европы, она уже не воспринимается как 100-процентная гарантия безопасности.
«О глубокой неуверенности, существующей в этих странах относительно действенности статьи №5, в очередной раз напомнила острая дискуссия о безопасности Балтии перед лицом «возможной российской агрессии» после начала украинского кризиса 2014 года. И, наверное, совсем не случайно, что такой член НАТО, как Польша, уже долго отчаянно борется за размещение американских военнослужащих и американской военной инфраструктуры на своей территории, рассматривая многосторонние гарантии НАТО как недостаточно убедительные», - отмечает генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Действительно складывается впечатление, что НАТО попросту не готово на деле заступаться за своих членов, если только конфликт не затрагивает американские интересы. Поэтому многие страны альянса вынуждены вызывать этот интерес хотя бы искусственно – например, размещая у себя американский контингент. Однако даже при всей любви США к базам за рубежом, далеко не у всех получается заинтересовать Вашингтон.
Безопаснее всего в этом плане может чувствовать себя Германия – ведь там даже находится штаб-квартира Европейского командования вооружённых сил США. А вот как быть остальным 27 государствам – вопрос. Албания, Венгрия, Словакия и Словения, Чехия и другие не имеют «привилегий» в виде американских баз, и заступится за них НАТО или нет – вопрос.
Иван Рощепий
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