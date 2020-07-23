В каких случаях НАТО не будет воевать за членов своего блока

Турция в пролёте

Накануне, 20 февраля, в официальном аккаунте НАТО в Twitter появилось видео, содержащее рассказ турецкой военной лётчицы Эсры Озатай о вкладе Турции в альянс. В ролике она подчёркивает, что страны блока – союзники, которые разделяют общие ценности и действуют вместе, чтобы защищать свои идеалы и друг друга. Дополняет пост подпись, в которой альянс пафосно называется «семьёй».

Все бы ничего, только опубликовано видео было буквально через несколько дней после того, как СМИ стало известно об отказе руководства НАТО поддержать Турцию в случае продолжения операции на севере Сирии. О готовности к активным военным действиям в Арабской Республике неоднократно заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обеспокоенный наступлением правительственных войск в Идлибе и раздражённый смертью в этой провинции восьми турецких солдат.

«Гибель турецких военных в Идлибе — это трагический факт, однако это произошло в ходе односторонней военной операции на иностранной территории, что выходит за рамки трактовки Пятой статьи (Североатлантического договора, которая предполагает, что нападение на члена альянса запускает механизм коллективной защиты – прим. ред.)», — цитирует дипломатический источник в Брюсселе «Лента.ру».

Отмечается, что Анкара сама понимает бессмысленность апелляции к пятой статье, поэтому даже не пыталась начать консультации в НАТО по этой теме. При этом в альянсе выражают явную обеспокоенность тем, что военная интервенция Турции может привести к очень серьёзным последствиям – в том числе к столкновению с российскими военными в Сирии и, что не исключено, серьёзному конфликту с Москвой впоследствии.