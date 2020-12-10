Ошибки в использовании бытовой техники, из-за которых мы планомерно её уничтожаем

Техника довольно часто начинает барахлить вовсе не из-за заводских браков или старости, а по вине халатности человека. Ведь, откровенно говоря, покупатели довольно редко читают даже самую важную информацию в инструкции, не говоря уже о прочих нюансах пользования, которые в официальных бумагах указаны не всегда и знание которых приходит только с опытом.

Мы ратуем за вдумчивый подход и аккуратность, которая продлевает срок службы технических приборов и отбрасывает необходимость слишком часто выкладывать крупные суммы на их замену. Поэтому решили изучить самые распространенные ошибки, которые большинство людей совершает в обращении с техникой, даже не понимая, что это приводит к поломкам.



Утюг

Стационарный компьютер

Ноутбук

Чайник

Мясорубка

Блендер

Кондиционер

Не используйте воду из-под крана. О необходимости использования именно дистиллированной воды до сих пор ведутся споры. Однако точно стоит учитывать, что жесткая вода из-под крана в любом случае быстро приведет к появлению накипи и поломке прибора. Используйте воду из-под фильтра: чем меньше в воде солей и извести, тем меньше вреда для утюга.Не оставляйте внутри остатки воды. Чаще всего на это принято не обращать внимания, но мало кто знает, что именно эта дурная привычка приводит к появлению ржавчины, которая впоследствии оставляет на одежде коричневые пятна.Кроме того, в такой ситуации существует вероятность утечки, из-за чего вода может попасть в область с проводами и спровоцировать замыкание.Подошву утюга нужно чистить, даже если видимых пятен пока нет. Дело в том, что на поверхности остаются мелкие волокна и, как ни крути, частицы минералов от воды. К тому же известковые отложения могут заблокировать паровые отверстия. Самый простой способ — протирать поверхность пищевой содой, предварительно растворенной в воде до состояния пасты.© KLНе забывайте протирать внутренние компоненты компьютера хотя бы раз в месяц. Как правило, самая распространенная причина перегрева и, соответственно, поломки ПК заключается в скоплении пыли, песка и шерсти на внутренних механизмах. Если долго не заниматься очисткой, на вентиляционных отверстиях рано или поздно создается изолирующий слой, который не только не позволяет прибору охлаждаться, но даже может заблокировать его движущиеся части и привести к механическим повреждениям.Другой не менее важный нюанс, который стоит учитывать, чтобы продлить срок службы компьютера и не вызывать перегрева механизмов, — это его местоположение. Изначально прибор спроектирован таким образом, чтобы эффективно избавляться от избыточного тепла, но вентиляционные отверстия легко перекрыть, если неудачно разместить ПК под столом или у стены. Также старайтесь не размещать компьютер около обогревателя или под прямыми солнечными лучами.Термопаста тоже играет важную роль в защите от перегрева. Специальный состав этого вещества обладает высокой теплопроводностью и наносится на место контакта процессора и радиатора, обеспечивая отсутствие зазора между ними. Мало кто знает, что перегрев системы может быть связан именно с испарением пасты и ее недостаточным количеством. Не забывайте хотя бы раз в 2–3 года обращаться к профессионалам, которые могут обновить ее, или попробуйте заменить сами. Главное — помните, что перебарщивать с количеством тоже нежелательно.Еще одна вредная привычка, которая негативно сказывается на производительности компьютера, — это редкие перезагрузки и выключения. Со временем беспрерывная работа и нахождение в спящем режиме приводят к перегрузке внутренних процессов, что вызывает зависания, глюки, ошибки, «медленному интернету» и так далее. Преимущества же перезагрузки как раз и состоят в том, что они очищают оперативную память, повышают скорость работы, исправляют подключение к интернету и исключают сбои.Помимо вышеперечисленных нюансов, существуют ошибки, которые совершаются непосредственно при работе с ноутбуком. Одна из них — постоянно подключение к сети. Помните, длительное пребывание на зарядке неминуемо повреждает аккумулятор из-за нагрева и продолжительного влияния высокого напряжения. Рекомендуется заряжать ноутбук до 80 % и подключать снова, когда заряд не больше 40 %.Влияние минусовых температур также негативно сказывается на девайсах. Ноутбук желательно не переохлаждать, но, если это все-таки произошло, постарайтесь соблюсти следующий порядок действий: прежде чем включить, дайте ноутбуку согреться при комнатной температуре и бережно протрите его от испарины, если таковая образовалась, чтобы не допустить замыкания.Портативность ноутбука — один из немаловажных источников новых проблем. Например, с этим связан вечный соблазн поставить его на мягкую поверхность (на кровать, колени). Это неминуемо приводит к перегреву и поломкам. Всегда ставьте ноутбук на твердую поверхность, которая не перекроет его вентиляционные отверстия.Мало кто задумывается об этом, но, несмотря на возможность держать ноутбуки на весу и ходить с ними в руках, некоторые из них по-прежнему оснащены традиционным вращающимся жестким диском вместо SSD, а его встряхивание во время работы может привести к серьезным механическим повреждениям. Старайтесь относиться к ноутбукам так же бережно, как к настольным ПК, и как минимум работать за столом — тогда они прослужат вам значительно дольше.Следите за тем, чтобы в чайнике был достаточный уровень воды. Его включение с недостаточным количеством жидкости, особенно если она не покрывает хотя бы нагревательный элемент, рано или поздно может привести к поломке системы нагрева.Старайтесь не располагать электрический чайник в месте, где он будет подвергаться влиянию высоких температур. Речь идет как об источниках открытого огня, так и об электрических духовках и плитах. Это может деформировать корпус и прочие пластиковые элементы прибора. Этот совет часто указан даже в самой инструкции пользователя.Своевременно избавляйтесь от накипи. Стоит помнить, что она образуется не только в металлических чайниках, но и на металлическом основании пластиковых приборов. Даже чайники со встроенными фильтрами лишь предотвращают попадание извести в напиток, но не препятствует образованию накипи внутри. Проще всего очистить поверхность можно, залив внутрь уксус и воду в соотношении 1:1 и оставив на ночь. Главное — оставьте записку, чтобы кто-то случайно не сделал себе «чай» с этим раствором, а утром не забудьте хорошенько все промыть.Дополнительная причина образования накипи в чайнике тоже заключается в привычке хранить в нем остатки воды. Старайтесь опустошать его всякий раз, когда закончили чаепитие.Не мойте детали мясорубки в посудомоечной машине, если в инструкции четко не указано, что это допустимо. Дело в том, что современные мясорубки часто сделаны из алюминия. При этом в большинстве посудомоечных машин используются агрессивные моющие средства, содержащие щелочные фосфаты. При контакте с алюминием они ускоряют процесс окисления, что приводит к потускнению блестящей поверхности. Более того, порошкообразные остатки покрытия из труднодоступных частей могут попасть в фарш.Не допускайте попадания костей. Мощность некоторых мясорубок действительно позволяет перемолоть кости, однако большинство бытовых приборов с этим по-прежнему не справляются и могут легко выйти из строя.Не допускайте перегрева мясорубки в процессе работы. На самом деле он может возникнуть по разным причинам: износ подшипников, недостаточность смазки, поломка охлаждающего эффекта. Если же перечисленные варианты маловероятны — например, мясорубка новая, — причинами могут стать превышение времени беспрерывной работы или же превышение допустимой нагрузки.Не перемалывайте в блендере лед (и прочие твердые замороженные продукты). При недостаточной мощности из-за этого как минимум могут погнуться ножи, как максимум — произойдет поломка/перегорание мотора. Хотя бы не забывайте добавлять жидкость, если это допустимо в конкретном случае.Не смешивайте в нем слишком горячие продукты. В закрытом кувшине с горячим продуктом воздух сильно нагревается, что вызывает повышение давления, из-за которого чаша может треснуть. Лучшее, что можно сделать в таком случае, — это накрыть ее полотенцем вместо крышки и обязательно включить прибор лишь на самую маленькую скорость, чтобы ничего не расплескалось.Давайте аппарату время на охлаждение мотора при длительном использовании. Также во избежании перегрева не запускайте повторный цикл сразу после первого.Не забывайте про своевременное обслуживание кондиционера. Речь идет не только о профессиональной помощи, но и о самостоятельной профилактике: регулярно чистите и при необходимости заменяйте фильтры, которые, как правило, находятся сразу под крышкой внутреннего блока. Это не только сохранит его производительность, но и избавит вас от лишней пыли, которая во внушительном количестве может просачиваться в помещение через грязные фильтры.Не открывайте окна во время работы кондиционера. То, что открытые окна при включенном кондиционере помогут охладить помещение быстрее, лишь иллюзия. На самом деле это не только значительно снижает производительность системы, но и может привести к преждевременному выходу кондиционера из строя, так как ему придется обрабатывать все больше теплого воздуха, поступающего из окна, что чревато перегрузкой системы.Выбирайте кондиционер подходящей мощности. Система, мощность которой недостаточна для помещения, просто-напросто износится быстрее из-за частой работы на полную мощность. Если же мощность значительно больше необходимой, то, во-первых, кондиционер без особой необходимости будет потреблять больше электроэнергии, а во-вторых, он охладит маленькую комнату значительно быстрее момента, когда произойдет надлежащее осушение воздуха, и влажность в комнате будет попросту некомфортной.Признавайтесь, как часто вы совершали какие-либо из этих ошибок? О каких еще нюансах вы хотели бы предупредить других пользователей?