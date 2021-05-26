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Добавьте это средство и капуста никогда не будет болеть

Чтобы избежать возникновения болезней у капусты любого вида, при посадке добавьте одно простое средство. Это будет отличная профилактика заболеваний капусты, которая практически на 100 % защитит растение от болезней.
Добавьте это средство и капуста никогда не будет болеть
В подготовленную лунку высыпьте полстакана обычного мела. Если почва сильно кислая, то можно и целый стакан.
Добавьте это средство и капуста никогда не будет болеть
Хорошенько пролейте водой и дождитесь, чтобы она впиталась.
Добавьте это средство и капуста никогда не будет болеть
В мягкую влажную почву с мелом высадите капусту. Сверху присыпьте сухой почвой. Мел — это мягкий раскислитель, а также источник кальция. Капуста при такой посадке ни за что не заболеет килой — самой популярной болезнью.
Добавьте это средство и капуста никогда не будет болеть
Подробнее о том, как провести профилактику капусты от болезней, смотрите в видео ниже:




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