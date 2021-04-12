5 игнорируемых большинством принципов, которые помогут сократить ежемесячные траты

Человечество семимильными шагами идет в сторону развития общества без наличных денег. Данные обстоятельства рождают множество подводных камней, которые позволяют сильным мира маркетинга выкачать из нас побольше средств. Материал расскажет о том, как не дать им сделать это.
1. Постоянно мониторить тарифный план мобильного оператора и интернет-провайдера
Следите за вашими тарифными планами.
Многие люди не меняют тарифный план, привязанный к номеру телефона, годами, а также не заглядывают в личный кабинет тарифного плана домашнего интернета, привыкнув машинально пополнять счет в обоих случаях, если деньги на нем закончились. Но сегодня у телекоммуникационных операторов есть множество выгодных предложений, подходящих для любых нужд. И еще операторы и провайдеры очень любят заменить пользователю тарифный план, сделав всё для того, чтобы максимальное количество пользователей оказалось в неведении касательно данной смены. Например, высылают информацию об этом на электронную почту, которую далеко не все проверяют.
Как правило, абонентская плата списывается посуточно равными долями, поэтому заметить смену тарифного плана не так легко. Но вот в личном кабинете мобильной связи или интернет-провайдера тарифный план всегда виден. Поэтому важно раз в месяц-другой обязательно посещать личные кабинеты, чтобы убедиться, что вам не заменили тарифный план на более дорогой в надежде, что вы и не узнаете (или узнаете нескоро). А вот у мобильного оператора МТС есть очень выгодная система бонусов, которые манят с главной страницы кабинета приложения вас обменять их на услуги или деньги. Вот только где-то в нескольких кликах лежит малюсенькими буквами информация, что бонусы/услуги сгорают такого-то числа. Одним словом, нужен постоянный мониторинг.
2. Постоянно мониторить состояние денежных вкладов в банках
Важно мониторить состояние счета в банке. / Фото: cardsbanking.ru
Если вовремя не отследить окончание срока действия договора по вкладу, например после того, как он утратил силу, он может автоматически пролонгироваться на менее выгодных условиях. Поэтому стоит всегда интересоваться актуальными деталями, тем более что все обновления доступны в личном кабинете банка. Но иногда условия вашего вклада могут измениться внезапно, а вас об этом даже не предупредят. Приведем в пример реальную от автора Novate.Ru. Во время визита в банк относительно пополнения безотзывного вклада, срок возможности пополнения которого, согласно договору, должен истекать через несколько месяцев, вкладчик узнаёт, что на самом деле пополнять вклад для получения процентов на увеличившуюся сумму уже нельзя.
Причина была озвучена примерно следующим образом. Мол, в договоре маленькими буквами указано, что банк на свое усмотрение может менять условия договора. Поскольку на сегодняшний день процентная ставка для всех новых валютных вкладов максимум 0,6 % годовых, банку, разумеется, неинтересно, чтобы клиент, открывший счёт полгода назад под 1,5 % годовых, клал на него дополнительные суммы. Результат - клиенту сделали два «выгодных» предложения на выбор. Либо сделать ЕЩЁ один валютный вклад, но уже на новых условиях (0,6 %), либо делать «очень выгодный вклад» в национальной валюте. Жители Беларуси, вероятно, оценят сей «юмор» банковского работника.
3. Регулярно пополнять вклады или копилки
Важный принцип. / Фото: tupa-germania.ru
Традиция откладывать деньги была, есть и будет. Но если сумма накоплений остается прежней, значит нужно что-то менять. Сегодня банки предлагают множество вкладов под выгодные проценты, и этой возможностью действительно стоит воспользоваться. Успешные люди полагают, что деньги должны работать. Потратьте время на то, чтобы найти самый выгодный тарифный план в популярном банке вашего города и заставьте сбережения немного подрасти. А что касается принципа копилки, то если откладывать в нее каждый день сумму, равную той, которую вы спокойно тратите на кофе в кофейнях, то есть шанс, что за год вы накопите на половину тура в тепленькие страны.
4. Не давать деньги в долг
Избегайте подобных реалий. / Фото: zen.yandex.ru
Каждый человек, который дал деньги в долг, чувствует себя в уязвлённом положении. Обыкновение всегда помогать друзьям и близким материально формирует неоправданное чувство вины и формирует привычку давать в долг ещё и ещё. Однако интернет пестрит историями о том, как те или иные жители Руси-матушки отказываются отдать долг, ссылаясь на наличие детей, которых нужно кормить. Абсолютно нормальной жизненной позицией является никогда не давать в долг денег. Это дарит уверенность в себе и своей финансовой подушке безопасности.
5. Иметь не более 1-2 платежных карт
Куча карточек - плохая идея. / Фото: zen.yandex.ru
Большое количество пластиковых карт, за обслуживание которых вы регулярно платите, регулярно крадет из вашего бюджета определенную сумму за годовое обслуживание карт. Особенно осторожно нужно быть с премиальными картами, поскольку они являются недешевым удовольствием. Может так статься, что выгода от использования шести карт будет выражаться в сумме, в два раза меньшей, чем сумма, которая уходит банкам на плату за использование карт. Лучше всего ограничиться одной-двумя платежными картами. И обязательно с системой «кэшбэк» «манибэк», это даже не обсуждается!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии