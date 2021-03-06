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Как почистить кастрюлю корвалолом

Кроме прямого назначения — медицинского, у корвалола есть ещё один способ применения — не такой популярный и традиционный. А именно, корвалолом вполне реально почистить нержавеющую посуду, которая неизбежно темнеет там, где перегревается.
Как почистить кастрюлю корвалолом
Всё, что потребуется сделать, — это налить немного корвалола на потемневшие пятна и немного потереть губкой.
Как почистить кастрюлю корвалолом
Загрязнения исчезают на глазах! Реально работает на нержавейке без особых усилий.
Как почистить кастрюлю корвалолом
Подробнее о том, как чистить посуду корвалолом, смотрите в видео ниже:


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Кастрюлякорвалол
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