Как почистить кастрюлю корвалолом

Кроме прямого назначения — медицинского, у корвалола есть ещё один способ применения — не такой популярный и традиционный. А именно, корвалолом вполне реально почистить нержавеющую посуду, которая неизбежно темнеет там, где перегревается.



Всё, что потребуется сделать, — это налить немного корвалола на потемневшие пятна и немного потереть губкой.



Загрязнения исчезают на глазах! Реально работает на нержавейке без особых усилий.



Подробнее о том, как чистить посуду корвалолом, смотрите в видео ниже:



