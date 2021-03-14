На что способна обычная соль

Вы точно захотите пополнить запасы соли, когда узнаете, на что она способна. И вот как можно использовать ее не по назначению.
Почистите утюг
Чтобы очистить подошву утюга от желтых пятен, насыпьте большое количество соли на вощеную бумагу и прогладьте ее утюгом. Загрязнения исчезнут без следа.
Охладите вино
Чтобы быстро охладить бутылку с вином, поместите ее в ведерко со льдом, предварительно насыпав в него соль. Напиток будет готов к употреблению буквально через 10 минут.
Облегчите уборку
Уронили сырое яйцо на пол? Не спешите собирать вязкий белок тряпкой или салфеткой. Обильно посыпьте его солью и подождите 10-15 минут. Соль впитает лишнюю жидкость и облегчит уборку.
Удалите пятно
Пролили на ковер красное вино? Ситуация неприятная, но не безнадежная. Нанесите на загрязненное место побольше соли и подождите 5-10 минут. Затем промойте пятно холодной водой и хорошо высушите феном.
Продезинфицируйте разделочную доску
Деревянные доски нельзя ни замачивать, ни мыть в посудомоечной машине. Чтобы продезинфицировать поверхность, посыпьте доску поваренной солью и потрите половиной лимона. Затем прополосните ее в горячей воде и дайте высохнуть.
Прочистите слив
Приготовьте экологически чистое средство для прочистки труб своими руками. Для этого необходимо смешать 0,25 стакана пищевой соды и 0,25 стакана соли. Очистите слив от крупных частиц и насыпьте в него порошок, а после залейте смесь половиной стакана белого уксуса. Подождите 15 минут, а затем промойте трубы кипятком.
Избавьтесь от плесени
На полотенцах появились пятна плесени? Нужно принимать решительные меры – и срочно. Смешайте столовую соль и лимонный сок в пропорции 1:1. Нанесите получившуюся пасту на загрязненные места и высушите полотенца под прямыми солнечными лучами. После этого постирайте их в стиральной машине обычным способом.
Удалите налет
Чтобы очистить стенки стеклянного чайника или кофейника от коричневого налета, наполните его колотым льдом. Затем добавьте чайную ложку воды и несколько чайных ложек крупной соли. Хорошо перемешайте содержимое до полного удаления пятен.
Защитите фрукты от потемнения
Чтобы нарезанные фрукты не темнели, замочите их на несколько минут в соленой воде, а затем промойте чистой водой. Подсушите нарезку бумажными полотенцами и храните в контейнере с плотно закрывающейся крышкой.
Отпугните муравьев
Муравьи заполонили дом? Рассыпьте соль на подоконниках, на крыльце и в других местах проникновения насекомых.
Позаботьтесь о зубах
Изготовьте домашний ополаскиватель для рта, добавив в полстакана воды по одной чайной ложке соли и пищевой соды. Мятного вкуса у него, конечно, не будет, но дыхание он освежает очень даже неплохо.
Продлите срок хранения молока
Чтобы молоко дольше оставалось свежим, добавьте в емкость с напитком щепотку соли. Этот лайфхак так же хорошо работает со сливками и сметаной.
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