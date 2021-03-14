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На что способна обычная соль

Вы точно захотите пополнить запасы соли, когда узнаете, на что она способна. И вот как можно использовать ее не по назначению.

На что способна обычная соль

Почистите утюг
На что способна обычная соль


Чтобы очистить подошву утюга от желтых пятен, насыпьте большое количество соли на вощеную бумагу и прогладьте ее утюгом. Загрязнения исчезнут без следа.

Охладите вино


На что способна обычная соль
Чтобы быстро охладить бутылку с вином, поместите ее в ведерко со льдом, предварительно насыпав в него соль. Напиток будет готов к употреблению буквально через 10 минут.

Облегчите уборку


На что способна обычная соль
Уронили сырое яйцо на пол? Не спешите собирать вязкий белок тряпкой или салфеткой. Обильно посыпьте его солью и подождите 10-15 минут. Соль впитает лишнюю жидкость и облегчит уборку.

Удалите пятно


На что способна обычная соль

Пролили на ковер красное вино? Ситуация неприятная, но не безнадежная. Нанесите на загрязненное место побольше соли и подождите 5-10 минут. Затем промойте пятно холодной водой и хорошо высушите феном.

Продезинфицируйте разделочную доску


На что способна обычная соль
Деревянные доски нельзя ни замачивать, ни мыть в посудомоечной машине. Чтобы продезинфицировать поверхность, посыпьте доску поваренной солью и потрите половиной лимона. Затем прополосните ее в горячей воде и дайте высохнуть.

Прочистите слив


На что способна обычная соль

Приготовьте экологически чистое средство для прочистки труб своими руками.
Для этого необходимо смешать 0,25 стакана пищевой соды и 0,25 стакана соли. Очистите слив от крупных частиц и насыпьте в него порошок, а после залейте смесь половиной стакана белого уксуса. Подождите 15 минут, а затем промойте трубы кипятком.

Избавьтесь от плесени


На что способна обычная соль
На полотенцах появились пятна плесени? Нужно принимать решительные меры – и срочно. Смешайте столовую соль и лимонный сок в пропорции 1:1. Нанесите получившуюся пасту на загрязненные места и высушите полотенца под прямыми солнечными лучами. После этого постирайте их в стиральной машине обычным способом.

Удалите налет


На что способна обычная соль

Чтобы очистить стенки стеклянного чайника или кофейника от коричневого налета, наполните его колотым льдом. Затем добавьте чайную ложку воды и несколько чайных ложек крупной соли. Хорошо перемешайте содержимое до полного удаления пятен.

Защитите фрукты от потемнения


На что способна обычная соль
Чтобы нарезанные фрукты не темнели, замочите их на несколько минут в соленой воде, а затем промойте чистой водой. Подсушите нарезку бумажными полотенцами и храните в контейнере с плотно закрывающейся крышкой.

Отпугните муравьев


На что способна обычная соль

Муравьи заполонили дом? Рассыпьте соль на подоконниках, на крыльце и в других местах проникновения насекомых.

Позаботьтесь о зубах


На что способна обычная соль
Изготовьте домашний ополаскиватель для рта, добавив в полстакана воды по одной чайной ложке соли и пищевой соды. Мятного вкуса у него, конечно, не будет, но дыхание он освежает очень даже неплохо.

Продлите срок хранения молока


На что способна обычная соль

Чтобы молоко дольше оставалось свежим, добавьте в емкость с напитком щепотку соли. Этот лайфхак так же хорошо работает со сливками и сметаной.
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Сольприменение
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