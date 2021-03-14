На что способна обычная соль

Вы точно захотите пополнить запасы соли, когда узнаете, на что она способна. И вот как можно использовать ее не по назначению.







Почистите утюг



Охладите вино

Облегчите уборку

Удалите пятно

Продезинфицируйте разделочную доску

Прочистите слив

Избавьтесь от плесени

Удалите налет

Защитите фрукты от потемнения

Отпугните муравьев

Позаботьтесь о зубах

Продлите срок хранения молока

Чтобы очистить подошву утюга от желтых пятен, насыпьте большое количество соли на вощеную бумагу и прогладьте ее утюгом. Загрязнения исчезнут без следа.Чтобы быстро охладить бутылку с вином, поместите ее в ведерко со льдом, предварительно насыпав в него соль. Напиток будет готов к употреблению буквально через 10 минут.Уронили сырое яйцо на пол? Не спешите собирать вязкий белок тряпкой или салфеткой. Обильно посыпьте его солью и подождите 10-15 минут. Соль впитает лишнюю жидкость и облегчит уборку.Пролили на ковер красное вино? Ситуация неприятная, но не безнадежная. Нанесите на загрязненное место побольше соли и подождите 5-10 минут. Затем промойте пятно холодной водой и хорошо высушите феном.Деревянные доски нельзя ни замачивать, ни мыть в посудомоечной машине. Чтобы продезинфицировать поверхность, посыпьте доску поваренной солью и потрите половиной лимона. Затем прополосните ее в горячей воде и дайте высохнуть.Приготовьте экологически чистое средство для прочистки труб своими руками.Для этого необходимо смешать 0,25 стакана пищевой соды и 0,25 стакана соли. Очистите слив от крупных частиц и насыпьте в него порошок, а после залейте смесь половиной стакана белого уксуса. Подождите 15 минут, а затем промойте трубы кипятком.На полотенцах появились пятна плесени? Нужно принимать решительные меры – и срочно. Смешайте столовую соль и лимонный сок в пропорции 1:1. Нанесите получившуюся пасту на загрязненные места и высушите полотенца под прямыми солнечными лучами. После этого постирайте их в стиральной машине обычным способом.Чтобы очистить стенки стеклянного чайника или кофейника от коричневого налета, наполните его колотым льдом. Затем добавьте чайную ложку воды и несколько чайных ложек крупной соли. Хорошо перемешайте содержимое до полного удаления пятен.Чтобы нарезанные фрукты не темнели, замочите их на несколько минут в соленой воде, а затем промойте чистой водой. Подсушите нарезку бумажными полотенцами и храните в контейнере с плотно закрывающейся крышкой.Муравьи заполонили дом? Рассыпьте соль на подоконниках, на крыльце и в других местах проникновения насекомых.Изготовьте домашний ополаскиватель для рта, добавив в полстакана воды по одной чайной ложке соли и пищевой соды. Мятного вкуса у него, конечно, не будет, но дыхание он освежает очень даже неплохо.Чтобы молоко дольше оставалось свежим, добавьте в емкость с напитком щепотку соли. Этот лайфхак так же хорошо работает со сливками и сметаной.