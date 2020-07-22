Как превратить скучную бежевую ванную в уютное место

Прибавить квадратных метров во время ремонта, не снося при этом стены — невозможно. Но этим ребятам удалось?







Как из заурядной и достаточно занюханной ванной в Бруклине (серьезно, это не Бирюлево, хотя выглядит так же) — сделать царские апартаменты?



Вот несколько секретов, которые помогли дизайнерам зрительно расширить границы помещения:

— Кипельно белый цвет плитки и строгая серая затирка швов.



— Плитка вся однородна по стенам, полу и фартуку самой ванной, что зрительно делает поверхность растянутой.



— Вместо тумбы — висящая в воздухе раковина с легким поручнем для полотенец.

— Огромное утопленное зеркало без контрастной рамы.





— Вместо тумбы под раковиной — плоский стеллаж.

— Матовое стекло в двери, как бы намекающее на пространство там, за дверью.



И все! Вопрос не в стоимости материалов, а в умелом их использовании. Потрясающе, правда?