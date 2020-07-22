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Как превратить скучную бежевую ванную в уютное место

Прибавить квадратных метров во время ремонта, не снося при этом стены — невозможно. Но этим ребятам удалось?

Как превратить скучную бежевую ванную в уютное место

Как из заурядной и достаточно занюханной ванной в Бруклине (серьезно, это не Бирюлево, хотя выглядит так же) — сделать царские апартаменты?
Как превратить скучную бежевую ванную в уютное место
Вот несколько секретов, которые помогли дизайнерам зрительно расширить границы помещения: 
 — Кипельно белый цвет плитки и строгая серая затирка швов.
Как превратить скучную бежевую ванную в уютное место
— Плитка вся однородна по стенам, полу и фартуку самой ванной, что зрительно делает поверхность растянутой.
Как превратить скучную бежевую ванную в уютное место
— Вместо тумбы — висящая в воздухе раковина с легким поручнем для полотенец.
— Огромное утопленное зеркало без контрастной рамы.

Как превратить скучную бежевую ванную в уютное место
— Вместо тумбы под раковиной — плоский стеллаж.
— Матовое стекло в двери, как бы намекающее на пространство там, за дверью.
Как превратить скучную бежевую ванную в уютное место
И все! Вопрос не в стоимости материалов, а в умелом их использовании. Потрясающе, правда?

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