Кто торговал рабами и другие факты, которые развенчивают самые распространённые мифы о рабстве в Аме

Рабовладение - это был чрезвычайно выгодный бизнес, которым занимались все, независимо от национальности и вероисповедания.

Миф №1: в американских колониях были порабощённые ирландцы.

Миф № 2: Юг вышел из Союза по вопросу прав штатов, а не рабства.

Юг в основном воевал за сохранение института рабства.

Миф № 3: Только небольшой процент южан владеет рабами.

На самом деле очень мало южан были рабовладельцами?

Юг всегда стремился оправдать предков.

Миф №4: Союз вступил в войну, чтобы положить конец рабству.

Авраам Линкольн преследовал несколько иные цели, чем исключительно борьба с рабовладением.

Отмена рабовладения была далеко не полной.

Миф № 5: за Конфедерацию сражались и рабы.

Доказательств того, что рабы напрямую участвовали в боевых действиях, нет.