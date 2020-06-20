Нестандартное применение крема для бритья, о которых мы не догадывались

Всем известное гигиеническое средство, оказывается, можно использовать не по назначению. Можем поспорить, что этими советами вы точно воспользуетесь — и не раз.
Некоторые пятна на ковре можно легко очистить с помощью крема для бритья. Нанесите небольшое количество пены на загрязненное место, вотрите его влажной губкой и дайте подсохнуть. Утром соберите остатки средства пылесосом и насладитесь результатом.
Крем для бритья придает необычайный блеск изделиям из нержавеющей стали. Стоит попробовать!
Протрите зеркало в ванной кремом для бритья, и в следующий раз, когда вы будете принимать душ, оно не запотеет. Этот лайфхак также «работает» с очками, фарами автомобиля и дверцами душевой кабиной.
Лак для ногтей попал на кожу вокруг ногтя? Потрите ее ватным диском с кремом для бритья. Интересно, что маникюру такая процедура совсем не вредит — крем удаляет лак только с кожи, не влияя на ногти.
Крем для бритья обладает мягкими чистящими свойствами, что делает его одним из лучших домашних средств для чистки ювелирных украшений и изделий из деликатных материалов.
Крем для бритья поможет удалить небольшие загрязнения на дверце духового шкафа. Нанесите средство на поверхность и потрите металлической губкой для посуды — только сильно не нажимайте, чтобы не поцарапать стекло.
Скрипят двери? Смажьте петли кремом для бритья. Помогает, проверено!
С помощью крема для бритья можно уменьшить боль от солнечных ожогов. Нанесите тонкий слой средства на покрасневшую кожу. Через несколько минут кожа немного занемеет, и жжение прекратится.
Не знаете, чем развлечь ребенка? Создайте безопасные пальчиковые краски, смешав крем для бритья с пищевыми красителями. Нарисуйте несколько веселых картинок на окне или стеклянной двери. За чистоту не переживайте: краска легко смывается водой.
Собираетесь в поход? Обязательно возьмите с собой флакон крема для бритья. Он может вам пригодиться — и не раз! Например, с его помощью можно очистить руки от сока растений, удалить пятна от травы с одежды и даже продезинфицировать посуду, которую сложно хорошо вымыть в походе.
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