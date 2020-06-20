Нестандартное применение крема для бритья, о которых мы не догадывались

Всем известное гигиеническое средство, оказывается, можно использовать не по назначению. Можем поспорить, что этими советами вы точно воспользуетесь — и не раз.



Некоторые пятна на ковре можно легко очистить с помощью крема для бритья. Нанесите небольшое количество пены на загрязненное место, вотрите его влажной губкой и дайте подсохнуть. Утром соберите остатки средства пылесосом и насладитесь результатом.



Крем для бритья придает необычайный блеск изделиям из нержавеющей стали. Стоит попробовать!





Протрите зеркало в ванной кремом для бритья, и в следующий раз, когда вы будете принимать душ, оно не запотеет. Этот лайфхак также «работает» с очками, фарами автомобиля и дверцами душевой кабиной.





Лак для ногтей попал на кожу вокруг ногтя? Потрите ее ватным диском с кремом для бритья. Интересно, что маникюру такая процедура совсем не вредит — крем удаляет лак только с кожи, не влияя на ногти.





Крем для бритья обладает мягкими чистящими свойствами, что делает его одним из лучших домашних средств для чистки ювелирных украшений и изделий из деликатных материалов.





Крем для бритья поможет удалить небольшие загрязнения на дверце духового шкафа. Нанесите средство на поверхность и потрите металлической губкой для посуды — только сильно не нажимайте, чтобы не поцарапать стекло.

Скрипят двери? Смажьте петли кремом для бритья. Помогает, проверено!С помощью крема для бритья можно уменьшить боль от солнечных ожогов. Нанесите тонкий слой средства на покрасневшую кожу. Через несколько минут кожа немного занемеет, и жжение прекратится.Не знаете, чем развлечь ребенка? Создайте безопасные пальчиковые краски, смешав крем для бритья с пищевыми красителями. Нарисуйте несколько веселых картинок на окне или стеклянной двери. За чистоту не переживайте: краска легко смывается водой.Собираетесь в поход? Обязательно возьмите с собой флакон крема для бритья. Он может вам пригодиться — и не раз! Например, с его помощью можно очистить руки от сока растений, удалить пятна от травы с одежды и даже продезинфицировать посуду, которую сложно хорошо вымыть в походе.