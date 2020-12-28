Одна маленькая прихожая и 10 секретов, как ее удобно обустроить

Секрет 1: Мебель нужно расставлять вдоль одной стены

Расстановка мебели вдоль одной стены обеспечивает удобство передвижения. / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Секрет 2: Высота прихожей – ваша союзница

Лучше выбирать шкафы высотой до потолка, чтобы сэкономить место

Секрет 3: Яркие акценты делают прихожую стильнойhttp://funhere.ru/?p=15895

Яркими акцентами могут стать пуфик или полки

Секрет 4: Больше светлых тонов

Светлая цветовая гамма увеличивает пространство

Секрет 6: Тайная дверь – залог успеха

Вместо шкафа можно оборудовать полки со шторой. / Фото: design-homes.ru

Предусмотрите наличие зеркала и полок с подсветкой. / Фото: favera.ru

Секрет 6: Обувь должна находится на своем месте

В прихожей должна присутствовать обувница. / Фото: ideas.homechart.ru

Секрет 8: Принты и рисунки для увеличения пространстваhttp://funhere.ru/?p=15895

Обои с вертикальными полосами расширяют пространство. / Фото: yugastroy.ru

Секрет 9: Больше светильников

В прихожей должно присутствовать несколько светильников

Секрет 10: Маленький ковер для уюта

Ковер добавит комнате уюта. / Фото: dizainvfoto.ru