Одна маленькая прихожая и 10 секретов, как ее удобно обустроить

Маленькие прихожие в российских квартирах – это не редкость, а скорее закономерность. Возникает вопрос: как разместить в коридоре всю необходимую мебель и аксессуары, но при этом так, чтобы было удобно передвигаться? Не стоит также забывать и о привлекательном виде комнаты, ведь она «встречает» гостей и создает первое впечатление о квартире. Novate.ru делится несколькими секретами.
Секрет 1: Мебель нужно расставлять вдоль одной стены
Расстановка мебели вдоль одной стены обеспечивает удобство передвижения. / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Прихожая должна быть максимально удобной, поэтому в первую очередь необходимо задуматься о комфорте передвижения. Если коридор длинный, предлагаем поставить всю мебель вдоль одной стены – в этом случае у вас останется 80 см в ширину, и будет легко двигаться по прихожей, не спотыкаясь об обувь или вешалку. Если же коридор не продолговатый, а квадратный, то около одной стены можно будет разместить обувницу с мягким сиденьем, столик для мелочей (ключей, кошелька и пр.), а на противоположной стороне расположить шкаф-купе с зеркалом. Это позволит сэкономить драгоценные квадратные метры.
Секрет 2: Высота прихожей – ваша союзница
Лучше выбирать шкафы высотой до потолка, чтобы сэкономить место
Ограниченное пространство не является приговором. Дизайнеры советуют смотреть на него, как на поле для фантазии, и использовать по максимуму его возможности. Например, можно задействовать для своих целей высоту помещения. Есть множество вариантов, как это сделать. Можно установить длинный шкаф или подвесить ящик под потолок, чтобы убрать туда сезонную одежду и обувь. Еще одна идея – прикрутить пантограф, который представляет собой манипулятор для погрузочно-разгрузочных работ. С ним хранить и доставать предметы гардероба будет намного проще. Не стоит забывать и о свободном пространстве над дверью – разместите там полку и храните различные аксессуары, в которых вы не нуждаетесь ежедневно (например, зонты).
Секрет 3: Яркие акценты делают прихожую стильнойhttp://funhere.ru/?p=15895
Яркими акцентами могут стать пуфик или полки
Чтобы интерьер коридора был красивым, стильным и актуальным, необходимо воспользоваться помощью аксессуаров. Можно разместить на стенах несколько ярких полочек, выкрашенных в цвета радуги, и хранить на них вещи, которые редко используются: дамские шляпки, ключи от дачи. Если места в прихожей хватает, то расставьте на полках красивые книги, чтобы они служили акцентом в интерьере. Также отлично будут смотреться деревянные крючки: подвешивайте на них зонты, продуктовые сумки, мокрую верхнюю одежду. Однако не стоит увлекаться и перегружать прихожую декором, иначе вы рискуете визуально уменьшить и без того небольшое пространство коридора.
Секрет 4: Больше светлых тонов
Светлая цветовая гамма увеличивает пространство
Как известно, светлые цвета зрительно увеличивают комнату, а в случае с крохотной прихожей это особенно актуально. Однако не стоит забывать, что стены, пол и обстановка коридора должны быть максимально практичными и легкими в уходе, ведь сюда заходят в уличной обуви и верхней одежде. Идеальным вариантом для оформления коридора станут белые моющиеся обои или грязеотталкивающая краска пастельных оттенков. Таким образом вы убьете сразу нескольких зайцев: и визуально увеличите площадь комнаты, и повысите уровень ее практичности, и сделаете интерьер стильным – светлая цветовая гамма сейчас в моде.
Секрет 6: Тайная дверь – залог успеха
Вместо шкафа можно оборудовать полки со шторой. / Фото: design-homes.ru
Совсем не хочется, чтобы все вещи в прихожей находились на виду. Скрыть от любопытных глаз все предметы гардероба поможет дверь импровизированного шкафа. Однако расположить ее можно лишь в том случае, если позволяет ширина коридора. Прихожие в некоторых хрущевках настолько маленькие, что при открытых створках вы рискуете остаться запертым внутри «шкафа» вместе с кроссовками и куртками. Если не хотите страдать от клаустрофобии, замените дверь на ролл-штору.
Зеркало можно разместить на одной из дверей или боковой стенке шкафа. Также не стоит забывать о подсветке внутри. Еще один момент, который нужно продумать – место для мокрых зонтов. Складывать их внутри закрытого крохотного пространства – не очень хорошая идея.
Предусмотрите наличие зеркала и полок с подсветкой. / Фото: favera.ru
Если «тайная дверь» вам не подходит, воспользуйтесь конструкцией два в одном – сочетание открытой вешалки и закрытого платяного шкафа. Также очень удобными являются монолитные конструкции небольших размеров, в дизайне которых гармонично сочетаются как открытые, так и закрытые секции. Воспользовавшись этим приемом, вы сможете задействовать для хранения все пространство, начиная с пола, и заканчивая потолком. Учитывая крохотные габариты прихожей, это будет большим плюсом.
Обратите внимание: Если в квартире нет прихожей как таковой, и, открыв дверь квартиры, вы сразу попадаете в гостиную, обозначьте входную зону при помощи напольной вешалки. Правда, она вряд ли сможет самостоятельно справиться с полной нагрузкой, особенно, если у вас большая семья. В этом случае стоит призвать «подмогу» в виде небольшого шкафа-колонки, нескольких крючков на стене или навесной вешалки – выбирайте тот вариант, который будет уместен в вашей квартире.
Секрет 6: Обувь должна находится на своем месте
В прихожей должна присутствовать обувница. / Фото: ideas.homechart.ru
Когда на улице идет дождь или тает снег, сохранить обувь идеально чистой не представляется возможным. В этом случае возникает вопрос: куда поставить грязные сапоги или кроссовки, учитывая, что их нельзя спрятать ни в шкаф, ни в обувницу? Конечно, можно оставить на коврике, но если в квартире проживает большая семья, то через некоторое время коридор оказывается заставлен самой разнообразной обувью. И это только усугубляет проблему – коридор кажется совсем маленьким и захламленным.
Чтобы прихожая выглядела опрятнее, купите несколько лотков с невысокими бортиками и ставьте грязные туфли и ботинки туда. Чтобы усилить эффект, насыпьте в поддоны гальку – это идеальный вариант для мокрой обуви, ведь ей не придется стоять в грязной луже. Кстати, мыть такие лотки совсем не трудно, а пол в результате остается чистым и ухоженным.
Еще один вариант для обустройства интерьера прихожей – многоярусные подставки для обуви. Не все находят их удобными, но возможно в вашей квартире они приживутся.
Секрет 8: Принты и рисунки для увеличения пространстваhttp://funhere.ru/?p=15895
Обои с вертикальными полосами расширяют пространство. / Фото: yugastroy.ru
Правильно подобранные обои помогут визуально увеличить пространство небольшой прихожей. В магазине лучше обращать внимание на настенные покрытия с мелким рисунком либо вертикальными линиями. Также верными союзниками могут стать отражающие или глянцевые элементы, которые зрительно делают комнату больше. Учитывая тот факт, что в коридоре нет окон, а, соответственно, и естественного освещения, отражающие свойства настенных покрытий, мебели и элементов декора придутся как нельзя кстати.
Секрет 9: Больше светильников
В прихожей должно присутствовать несколько светильников
В продолжение темы о естественном свете. Так как солнечные лучи в коридор не попадают, необходимо тщательно продумать освещение прихожей. Не стоит останавливаться исключительно на потолочной люстре – его света не хватит для того, чтобы прихожая была светлой и уютной. Стоит предусмотреть и наличие точечных светильников – например, у зеркал и вдоль стен. Главный плюс данных осветительных приборов состоит в том, что не будет необходимости постоянно держать их включенными. Точечное освещение нужно будет только в некоторых случаях: когда вы краситесь, убираете в коридоре или встречаете гостей.
Секрет 10: Маленький ковер для уюта
Ковер добавит комнате уюта. / Фото: dizainvfoto.ru
Пестрые и большие ковры не вписываются в интерьер маленьких комнат, так как визуально съедают пространство. Поэтому покупать их для крохотной прихожей – не вариант. Лучше оставьте такой текстиль для гостиной или загородного дома. В коридоре отлично будет смотреться небольшой коврик, который займет примерно одну шестую площади комнаты. Что касается цвета, то ковер может быть ярким и служить в качестве акцента, либо нейтральным (серым, коричневым), чтобы не приходилось его слишком часто стирать.
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