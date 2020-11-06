Что означает знак желтого круга с черными точками на стекле авто

В наше время существует немало водителей, которые любят нацепить на стекло своего автомобиля разнообразные наклейки забавы ради. В огромном потоке декоративных элементов граждане очень часто забывают о том, что существуют еще и наклейки утилитарные, которые должны крепиться на стекло машины в обязательном порядке в соответствии с действующими правилами дорожного движения. Желтый круг с тремя черными точками – как раз этот случай.











После автошколы многие водители забывают ряд не слишком-то актуальных для них правил и знаков. Это нормальная функция человеческого мозга – постепенно забывать то, чем не пользуешься каждый день. И все же есть ряд редких вещей и ситуаций, которые нужно заставлять себя запоминать любой ценой. Ярким примером тому служи рассматриваемая сегодня наклейка – желтый круг с тремя черными точками.







Итак, данный символ на свой автомобиль должны прикреплять водители, которые являются инвалидами по слуху. Нужно ли говорить, что автомобилист, который во время управления транспортным средством способен ориентироваться в пространстве и оценивать сложившуюся на дороге ситуацию только при помощи зрения – потенциально небезопасен. Но не настолько, чтобы запретить такому человеку в принципе управлять машиной.

Однако, слабослышащие водители совершенно справедливым образом требуют повышенного внимания и осторожности со стороны остальных участников движения.Желтый знак так и называется «Глухой водитель». Желтый круг должен иметь диаметр в 160 мм, а у черных кругов - 40 мм каждый . Они располагаются по углам воображаемого равнобедренного треугольника, вписанного в желтый круг, вершина которого обращена сверху вниз. На каждую машину с глухим или глухонемым ставится две наклейки: одна на заднее стекло и одна на лобовое.Знак в обязательном порядке должны ставить инвалиды 1 и 2 группы. Инвалиды 3 группы не имеют право устанавливать знак «Глухой водитель», а также знак «Инвалид» и пользоваться соответствующими льготами. За не установку знака автомобилисту грозит штраф до 5 тысяч российских рублей. В обязательном порядке упомянутая наклейка ставится после медосмотра начиная с 2017 года.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: