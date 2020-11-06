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Что означает знак желтого круга с черными точками на стекле авто

В наше время существует немало водителей, которые любят нацепить на стекло своего автомобиля разнообразные наклейки забавы ради. В огромном потоке декоративных элементов граждане очень часто забывают о том, что существуют еще и наклейки утилитарные, которые должны крепиться на стекло машины в обязательном порядке в соответствии с действующими правилами дорожного движения. Желтый круг с тремя черными точками – как раз этот случай.

Что означает знак желтого круга с черными точками на стекле авто

Что означает знак желтого круга с черными точками на стекле авто

После автошколы многие водители забывают ряд не слишком-то актуальных для них правил и знаков. Это нормальная функция человеческого мозга – постепенно забывать то, чем не пользуешься каждый день. И все же есть ряд редких вещей и ситуаций, которые нужно заставлять себя запоминать любой ценой. Ярким примером тому служи рассматриваемая сегодня наклейка – желтый круг с тремя черными точками.

Что означает знак желтого круга с черными точками на стекле авто

Итак, данный символ на свой автомобиль должны прикреплять водители, которые являются инвалидами по слуху. Нужно ли говорить, что автомобилист, который во время управления транспортным средством способен ориентироваться в пространстве и оценивать сложившуюся на дороге ситуацию только при помощи зрения – потенциально небезопасен. Но не настолько, чтобы запретить такому человеку в принципе управлять машиной.

Однако, слабослышащие водители совершенно справедливым образом требуют повышенного внимания и осторожности со стороны остальных участников движения.

Что означает знак желтого круга с черными точками на стекле авто

Желтый знак так и называется «Глухой водитель». Желтый круг должен иметь диаметр в 160 мм, а у черных кругов - 40 мм каждый. Они располагаются по углам воображаемого равнобедренного треугольника, вписанного в желтый круг, вершина которого обращена сверху вниз. На каждую машину с глухим или глухонемым ставится две наклейки: одна на заднее стекло и одна на лобовое.

Что означает знак желтого круга с черными точками на стекле авто

Знак в обязательном порядке должны ставить инвалиды 1 и 2 группы. Инвалиды 3 группы не имеют право устанавливать знак «Глухой водитель», а также знак «Инвалид» и пользоваться соответствующими льготами. За не установку знака автомобилисту грозит штраф до 5 тысяч российских рублей. В обязательном порядке упомянутая наклейка ставится после медосмотра начиная с 2017 года.

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Что означает знак желтого круга с черными точками на стекле авто

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Что означает знак желтого круга с черными точками на стекле автоПодписаться на мой Instagram

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