Куда пропал поп-идол 90-х Андрей Губин, и Чем теперь занимается «мальчик-бродяга»

В 90-е годы Андрей Губин считался главным хитмейкером страны: его композиции «Мальчик-бродяга», «Лиза», «Ночь» и другие звучали буквально из каждого утюга. Стоит ли говорить о том, что девчонки-фанатки не давали прохода симпатичному парню и завешивали стены плакатами с изображением кумира. А потом Губин просто исчез на пике славы, никому и ничего не объяснив. Поклонники долгие годы не могли понять, почему поп-идол решил оставить сцену: проблемы со здоровьем, пагубные привычки или психологическая травма? Что же на самом деле произошло?
Путь к успеху
Андрей Губин хотел стать футболистом или журналистом, но выбрал сцену
Андрей Губин появился на свет в 1974 году в Уфе. Правда, при рождении он получил фамилию Клементьев. Дело в том, что мать будущего певца была замужем за Валерием Клементьевым. Но вскоре семья распалась, и женщина заключила брак с Виктором Губиным. Поэтому поп-идол в качестве сценического псевдонима выбрал фамилию отчима, которая, на его взгляд, была благозвучней.
В школу мальчик уже пошел в Москве, куда переехала его семья. Но Андрей поначалу не грезил о сцене, гораздо больше его привлекал спорт. Он занимался футболом и делал большие успехи на этом поприще, но после перелома ноги мечту о профессиональной карьере пришлось оставить.
Тогда Губин начал искать себя в творчестве: писал стихи и музыку. Кстати, свой главный хит «Мальчик-бродяга» он сочинил в 12 лет. А первый альбом «Я – бомж» он выпустил спустя три года. Правда, пластинка вышла ограниченным тиражом в 200 экземпляров, так сказать, «для своих». Но опять подросток не видел себя в будущем певцом, а готовился стать журналистом. Правда, из школы он выпустился со справкой: учителя, обидевшись на то, что Андрей написал в журнал «Огонек» обличительное письмо о недостатках современного образования, отказались выдавать ему аттестат.
Отсустствие образования не помешало Губину добиться успеха
Впрочем, Губина это не сильно расстроило, ведь вскоре он уже появился в программе «До 16 и старше». Но попал на телевидение он случайно: редактор приметила симпатичного парня, исполнявшего песни возле телецентра, и пригласила на съемки. Однако и в журналистике Андрей не задержался. Решив, что взятое у Андрея Макаревича интервью получилось неудачным, молодой человек решил посвятить себя музыке.
Будущий поп-кумир поступил на вокальное отделение Гнесинки, но вскоре его отчислили за систематические прогулы. Однако уже в 1994 году Губин выступил на фестивале «Золотая осень Славутича». Там и произошла судьбоносная встреча: талантливого исполнителя заметил Леонид Агутин, который предложил сделать аранжировку к песням.
Пик карьеры
Андрей стал кумиром всей страны
Через год свет увидел дебютный альбом певца «Мальчик-бродяга», который разошелся тиражом больше 500 тысяч экземпляров. Однако уже до выхода пластинки главный хит Губина знала наизусть вся страна.
Звездный час Андрея настал: его композиции крутили на радио, а клипы показывали по телевидению. Однако бытует мнение, что сам певец не смог бы добиться такого успеха, если бы не помощь отчима. К тому времени Виктор Губин стал успешным бизнесменом, поэтому не жалел денег на «раскрутку» родного человека. Ведь в те времена «бесплатно» пускали в эфир композиции только звезд первой величины (таких, как София Ротару или Алла Пугачева, например).
О том, насколько популярным был Губин, можно судить по тому, что он с легкостью собирал стадионы, а фанатки следовали за ним по пятам. Организаторам гастролей даже приходилось нанимать дополнительную охрану, ведь поклонницы переворачивали даже лимузин, на котором ездил их кумир.
Андрей Губин с Жанной Фриске
Тогда и появились первые звоночки того, что Андрей подхватил «звездную» болезнь. Еще бы, ведь только недавно он был обычным парнем, а стал кумиром целой страны. Люди, работающие в то время с ним, вспоминают, что Губин начал вести себя надменно и капризничать. К примеру, он мог не выйти на сцену только потому, что нет настроения.
Вскоре артист выпустил еще 4 альбома. Они не были так популярны, как «Мальчик-бродяга», но все равно хорошо раскупались. Губин много гастролировал, писал песни не только для себя, но и для других исполнителей. Так, хит «Ла-ла-ла», который исполнила Жанна Фриске, сочинил именно Андрей. В одно время певец помогал выпускникам «Фабрики звезд». Но в 2005 году он дал свое последнее выступление и внезапно исчез.
Так почему он ушел со сцены?
Губин стал затворником
Оказывается, Губин не просто решил «завязать» с творчеством, но и вовсе покинуть на время страну. Правда, причины для этого были весомые. Только спустя несколько лет артист признался, что ему поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия лица». Андрей уверял, что испытывал такие боли, что даже не то, что петь, но и разговаривать толком не мог. Коварный недуг, по мнению певца, появился из-за хронической усталости и стрессов.
Впрочем, близкие исполнителя уверены, что болезнь он придумал себе сам. Ведь врачи так и не выявили никаких физических аномалий в организме молодого человека.
К тому же в 2007 году скончался отчим звезды, который приложил много сил для того, чтобы Андрей стал популярным. Губин тяжело переживал эту потерю. А спустя пять лет не стало его матери, что окончательно подкосило певца.
Шоу "Секрет на миллион", 2017 г.
Долгое время ходили упорные слухи о том, что исполнитель спился и принимает наркотические вещества. Однако несмотря на то, что он по-прежнему не дает концертов, но на различных ток-шоу время от времени появляется и утверждает, что ведет здоровый образ жизни.
Впрочем, Андрей то и дело обещает вернуться на сцену, но пока оттягивает этот момент. Но последнюю песню «Нежность» он написал 11 лет назад. Многие продюсеры, в том числе и создатель легендарного «Ласкового мая» Андрей Разин, предлагали сотрудничество Губину, но он ни с кем из них не захотел работать. Впрочем, музыкальные критики уверены, что певец легко может «выезжать» на старых хитах, давая концерты в стиле «Дискотеки 90-х».
В постаревшем певце сейчас сложно узнать кумира 90-х
К слову, сразу после ухода со сцены Губин распродал практически все свое имущество, оставив только квартиру в столице. Известно, что он нигде не работает, а его единственным источником дохода являются авторские отчисления (песни кумира 90-х ежедневно звучат на радио). По словам самого Андрея, он много времени уделяет здоровью, занимается дыхательной гимнастикой и катается на велосипеде, но «болезнь» не отступает.
Версию о том, что у Губина психологические проблемы, подтверждают и друзья. По их словам, певец практически ни с кем не общается, предпочитая оставаться затворником, и именно в день рождения отключает телефон.
Та самая Лиза - первая большая любовь певца
О личной жизни певца тоже известно немного. Он ни разу не был женат. А его самой первой и большой любовью была та самая девушка Лиза, которой он посвятил одноименный хит. Но отношения сошли на нет из-за постоянной занятости звезды. В конце 90-х Андрей встречался с солисткой группы «Карамель» Люсей Кобевко. Альбом «Только ты» он написал для нее. Известно также, что Губин дружил с Жанной Фриске, но артистка его не рассматривала в качестве потенциального молодого человека, однако сам исполнитель надеялся на большее.
В соцсетях иногда появляются фото, которые публикуют поклонники, встретившие кумира на улице
Несмотря на то, что артист избегает публичности, в соцсетях иногда появляются фотографии, которые публикуют поклонники, случайно встретившие на улице Губина. Правда, сейчас в постаревшем певце сложно узнать кумира всех девчонок 90-х. К слову, летом 2020 года Андрей впервые за долгое время дал концерт в одном из столичных клубов. Кто знает, может, звезда все же рискнет вернуться на сцену.
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