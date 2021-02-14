Куда пропал поп-идол 90-х Андрей Губин, и Чем теперь занимается «мальчик-бродяга»

Путь к успеху

Андрей Губин хотел стать футболистом или журналистом, но выбрал сцену

Отсустствие образования не помешало Губину добиться успеха

Пик карьеры

Андрей стал кумиром всей страны

Андрей Губин с Жанной Фриске

Так почему он ушел со сцены?

Губин стал затворником

Шоу "Секрет на миллион", 2017 г.

В постаревшем певце сейчас сложно узнать кумира 90-х

Та самая Лиза - первая большая любовь певца

В соцсетях иногда появляются фото, которые публикуют поклонники, встретившие кумира на улице