Кнопка «Валет»: для чего она в машине, и почему нужно знать о месте ее расположения

В автомобиле имеет огромное количество разнообразных кнопок, рычагов и переключателей. Далеко не все они находятся прямо на передней панели. Некоторые из них и вовсе скрыты от глаз водителя. Одной из таких загадочных кнопок является «Валет». Для чего же она нужна, и почему про ее местоположение обязан знать буквально каждый автомобилист применительно к своей машине?
Вот такая кнопочка. |Фото: yandex.com.
Некоторые автомобилисты даже не догадываются о том, что в их машине есть вот такая кнопочка. Все потому, что «Валет», как правило, запрятана в какие-нибудь «дебри», например, может находиться под рулем, в бардачке или за ним, под передней панелью или в еще каком-нибудь укромном месте. Все потому, что «Valet» является главной кнопкой системы сигнализации автомобиля. Прячут ее для того, чтобы максимально усложнить жизнь автогонщику, который уже проник в салон и ищет способ отключить ревущую сигнализацию.
Прячут в разных местах. |Фото: drive2.com.
Делает кнопка всего одно единственное действие – отключает работающую сигнализацию. В том числе, если сигнализация в данный момент орет на всю улицу. Место установки кнопки – всегда индивидуально. А потому, автомобилист при выборе машины или установке сигнализации всегда обязан уточнить, где именно в салоне находится заветный переключатель. Необходимо знать местоположение кнопки по причине того, что пригодиться она может и хозяину.
Полезная штука. |Фото: drive2.com.
Представим простую ситуацию: машину под сигнализацией никак не получается открыть с брелока, например, если он сел. В этом случае остается только «вламываться» с ключа. Само собой, такое открытие двери заставит сработать сигнализацию. Здесь-то нам и пригодится знание о месторасположении заветной кнопочки. В некоторых моделях при помощи кнопки «Валет» необходимо ввести код. Как правило это набор «123» или «222».
Набирается код просто. Одно нажатие – 1, два нажатия – 2, три нажатия подряд – 3. Для того, чтобы система распознала каждую отдельную цифру, необходимо выжидать между каждой паузу в 3-4 секунды.
Отключает сигнализацию. ¦Фото: yandex.com.
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