О чём рассказали учёным 1,5 км древних следов: загадочная находка в США

Более 10 000 лет назад девушка (а, может быть, молоденький юноша) с малышом отправились в утомительное путешествие по той местности, где сейчас располагается национальный парк Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Они остановились, и человек ненадолго спустил ребенка на землю, чтобы передохнуть, после чего они снова продолжи путь. Через несколько часов путник уже шел обратно, но без ребенка. Куда направлялись древние люди и что произошло? Ученые пытаются разгадать эту тайну самой длинной череды древних следов.
Находка длиной в полтора километра
Как описано в новом исследовании, опубликованном в Quaternary Science Reviews, дорожка состоит из более чем 400 отпечатков человеческих ног (они простираются почти на милю), включая несколько крошечных детских следов.
– Это самая длинная череда человеческих отпечатков данного периода из когда-либо найденных. Я никогда не видел ничего подобного! – говорит Кевин Хатала из Чатемского университета, эволюционный биолог, не участвовавший в исследовательской группе.
Национальный парк Уайт-Сэндс. /Фото:pinimg.com
Следы были обнаружены благодаря тщательным наблюдениям менеджера ресурсной программы парка Дэвида Бустоса. Неглубокие отпечатки-окаменелости не так-то просто заметить – их можно разглядеть только при незначительных изменениях влажности, которые вызывают слабые изменения цвета поверхности.
В 2016 году Бустос рассказал о следах ряду специалистов, включая первого автора нового исследования Мэтью Беннетта, геолога из Борнмутского университета в Англии. С тех пор Беннетт и его коллеги неоднократно ездили в Уайт-Сэндс, фиксируя в разных частях парка множество отпечатков — как человеческих, так и животных.
Следы, о которых идет речь в этой статье, вдавлены в мелкий песок, и тонкая корка соли – это все, что удерживает их форму.
Команда тщательно раскопала уже 140 следов, используя кисть, чтобы выявить тонкие структуры. Однако такие хрупкие формы быстро разрушаются после обнаружения, поэтому ученые записали каждый отпечаток в виде серии фотографий, чтобы построить трехмерную модель – метод, известный как 3D-фотограмметрия.
Анализируя форму, структуру и распространение следов, ученые смогли восстановить картину событий.
Примерно так выглядели люди 10 тыс. лет назад. /Фото:donpress.com
Что произошло во время древней прогулки?
Земля была грязная и скользкая, шел дождь, его струи, судя по всему, хлестали путникам по лицу. Первичным «создателем» следа могла быть либо девушка старше 12 лет, либо, возможно, молодой человек (размер следов небольшой). Вместе с тем, по крайней мере, в трех точках пути к «главным» следам прибавляются отпечатки крошечных ножек, свидетельствуя о ребенке возрастом менее трех лет.
Судя по расстоянию между следами, человек двигался со скоростью около 3,8 миль в час. Хотя это и не бег трусцой, это все-таки весьма быстрый темп, учитывая грязь под ногами и тяжелый вес, который приходилось нести. Путник торопился. В некоторых местах шаги были необычно длинными, как будто он перешагивал или перепрыгивал через препятствие.
– Это могли быть лужи либо мокрые экскременты мамонта, – говорит автор исследования Салли Рейнольдс, палеонтолог из Борнмутского университета.
Ребенка, между тем, несли только в одну сторону. Во время пути на север следы левой ноги немного глубже, что могло быть результатом того, что малыша несли не левом бедре. Среди следов, которые идут на север, есть такие, где пальцы ног скользят по грязной поверхности и одна нога волочится (отпечаток похож на банан). А вот при движении в обратном направлении разница в размерах следов обеих ног не прослеживается, а проскальзывание происходит гораздо реже, что говорит о том, что ходок уже не был чем-либо обременен. Все эти факты говорят об одном: во время пути на север человек нес ребенка, а обратно шел уже без него.
Самая длинная дорожка из доисторических следов. /Фото:arstechnica.net
Сам факт, что малыша несли, неудивителен и, как отмечают ученые, он лишь показывает, что все животные во все времена носили на себе своих детенышей, и так же это делали древние люди, и эта практика будет во все времена. Да, доисторические люди были такими же, как мы.
Двигаясь по пути древних людей, в одном месте команда ученых обнаружила следы мамонта и гигантского ленивца, которые пересекли человеческие следы уже после того, как путники прошли мимо. Мамонта, видимо, не особо беспокоило то, что поблизости могли быть люди, а вот гигантский ленивец, видимо, обратил на это внимание: судя по отпечаткам, как раз в месте, где прошли человек и ребенок, он остановился и встал на две ноги – возможно, чтобы принюхаться, подобно тому, как ведут себя современные медведи.
– Это дает нам представление о людях в их древней экосистеме и указывает на очевидное осознание ленивцем присутствия поблизости людей, – говорит Салли Рейнольдс. – Такую информацию не получишь по костям. Ископаемые следы – настоящий подарок для ученых.
Исследователи изучают следы. /NPS and Bournemouth University
Следы животных помогли команде определить временной промежуток: после путешествия на север мамонт и гигантский ленивец перешагнули через свежий след человека, в то время как при движении его на юг следы шли по поверхности следов животных. Это наложение показывает, что все отпечатки были нанесены в течение нескольких часов – прежде чем грязь полностью высохла. Присутствие этих ныне вымерших существ рядом с людьми позволяет предположить, что древнее приключение имело место по меньшей мере 10 000 лет назад.
Многое в этой древней истории так и остается загадкой. Куда человек нес ребенка? Кому его отдал и по какой причине ему вообще пришлось расстаться с малышом?
Каждый такой след может рассказать о многом. /Фото:arstechnica.net
– Древний путник, по-видимому, хорошо знал маршрут. Человек шел без суеты, точно зная, что не заблудится, – говорит Рейнольдс, – Возможно, он следовал по тропинке к лагерю другой семьи или охотничьей группы.
Однако конечная точка путешествия, увы, остается неизвестной, поскольку отпечатки направляются в то место, где сейчас располагается ракетная база Уайт-Сэндс, и у исследователей, конечно же, нет доступа на ее территорию.
Исследовательская группа продолжает свою работу в Национальном парке Уайт-Сэндс, надеясь более детально восстановить цепочку событий.
Анна Белова
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