15 чумовых интерьеров маленьких санузлов

Кажется, что санузел, где сложно развернуться - пространство, от работы с которым откажется любой интерьерный дизайнер.

Но не стоит недооценивать творческие способности настоящих профессионалов своего дела.

Свежая подборка интерьеров маленьких санузлов доказывает, что они также могут стать настоящим произведением искусства.

1. Роскошная неоклассика

Интерьер в неоклассическом стиле.

Такой санузел, интерьер которого поражает своим великолепием, будет уместен и во дворце. Отделка натуральными материалами, качественный текстиль и сантехника создают исключительную атмосферу.

2. Уютный кантри

Интерьер санузла в стиле кантри.

Особенности этого интерьера маленького санузла - мягкая цветовая гамма, разбавленная брызгами белого, и обилие сложных фактур. За счет этого создается в самой маленькой комнате возникает спокойная и уютная атмосфера.

3. Максимум контрастов

Черно-белый совмещенный санузел.

Черно-белое сочетание для санузла - одно из наиболее выигрышных. Ведь белая сантехника уже задает составляющую этого цветового дуэта, уже ставшего классическим.

4. Экстравагантное ретро

Контрастный интерьер маленького санузла.

Золото удачно оживляет сдержанную черно-белую гамму, преобладающую в интерьере маленького санузла.

5. Зеркальное королевство

В результате создается экстравагантный стиль с ретро-нотками.

Интерьер, декорированный множеством зеркал.

Зеркало - практичный и эстетичный декор, который не займет лишнего места даже в маленьком санузле. Золотое обрамление придает зеркалам и интерьеру в целом торжественный вид.

6. В теплых цветах специй

Интерьер в коричнево-золотой гамме.

Золотисто-коричневая гамма является беспроигрышным выбором, если требуется создать роскошный интерьер с минимумом затрат. А зеркальная стена визуально увеличивает миниатюрное пространство.

7. Выразительная эклектика

Интерьер маленького санузла в стиле эклектика.

Кто сказал, что теплые и холодные оттенки не сочетаются? Гармоничный интерьере в стиле эклектика, где преобладает желтый и серый, убедительно доказывает противоположное.

8. Фотообои для самых смелых

Интерьер, декорированный фотообоями.

Фотообои, рисунок на которых обладает перспективой - отличный вариант для визуального увеличения пространства. Обычно дизайнеры советуют пейзажи. Но для маленького санузла выбрано другое решение, поражающее своей смелостью.

9.

Санузел в морском стиле.

Необычный декор стен преображает вполне заурядный интерьер маленького санузла. В качестве полочек для морского декора используются широкие молдинги.

10. Для тех, кто не боится высоты

Маленький санузел с фотообоями.

Зрительно недостаток площади в маленьком санузле скорректирован при помощи фотообоев с перспективой. Насколько комфортно чувствует себя человек, находящийся в такой комнате - под вопросом. Но, без всяких сомнений, интерьер получился запоминающимся.

11. Если не кружится голова

Обои в отделке маленького санузла.

Обои с мелким рисунком, которыми оклеены все стены в маленьком санузле, создают интересный визуальный эффект. Границы пространства как бы начинают расплываться, и комната кажется больше.

12. Буйство красок

Яркий интерьер маленького санузла.

Обилие контрастных цветов не делает маленький санузел меньше. Секрет заключается в том, что фоном для такого обилия красок выступает нейтральный белый цвет.

13. Милый горошек

Необычный интерьер маленького санузла.

Акцентная стена в маленьком санузле визуально увеличит его. А аксессуары со сложной фактурой сделают интерьер по-домашнему милым и уютным.

14. Мини-галерея

Интерьер с большим количеством настенного декора.

Настенный декор преображает стандартный интерьер маленького узла, не отнимая драгоценные квадратные сантиметры.

15. Под пристальным взглядом

Санузел с большой картиной.

Интерьер такого санузла не останется без внимания даже самого искушенного гостя. Внимание гарантировано и самому гостю - ведь с картины его оценивает прекрасная дама.