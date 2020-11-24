10 необычных способов, как использовать металлическую губку в быту

Вести быт будет проще, если использовать хитрости с металлической губкой

1. Шлифовка поверхностей

Благодаря шлифовке поверхности вы упростите следующие процессы работы / Фото: i0.wp.com

2. Заточка ножниц

С металлической губкой можно провести домашнюю заточку ножниц / Фото: armrinok.ru

3. Удаление ржавчины

thematicnews.com Губка избавит от ржавчины и мелкие детали, и крупные предметы / Фото: image1.thematicnews.com

4. Купание домашнего питомца

Перед купанием кота или собаки заткните слив металлической мочалкой / Фото: vodakanazer.ru

5. Состаривание древесины

Покройте дерево железным раствором, и поверхность приобретет совсем другой вид / Фото: i.pinimg.com

6. Чистка обуви

Металлическая мочалка не хуже зубной пасты и меламиновой губки отбелит подошву / Фото: img12.postila.ru

7. Овощечистка

Губкой можно почистить морковь и молодой картофель в два счета / Фото: build-experts.ru

8. Предотвращение появления грызунов

Чтобы мышь не проникла в ваш дом, заделайте дыры металлической губкой / Фото: wpcluster.dctdigital.com

9. Очиститель колесных дисков

Диски будут сиять, если мыть их железной губкой с автошампунем / Фото: a.d-cd.net

10. Фиксация шурупа

Такая хитрость поможет зафиксировать шуруп временно, но на постоянную основу лучше выбрать другой способ / Фото: ujut-v-dome.ru