С нами не соскучишься!

7 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Новопашина
    И пусть себе лежит - это уже не вождь пролетариата, а уникальный памятник. А к тем, кто призывает к захоронению этой ...Что хранится сего...
  • Алексей Сафронов
    ...судьба Любой империи такова! 600 лет, это много...Почему распалась ...
  • саша дмитренко
    прост мир более прозрачен)))Как в СССР бороли...

Еда, которая может спасти вам жизнь

Высокий темп жизни современного человека диктует нам свои условия. Нам зачастую просто не хватает времени на приготовление полезных блюд — ведь гораздо проще, к примеру, обойтись тем же фаст-фудом. Полезно ли это? Вряд ли. Между тем на свете существует огромное количество вкусной, полезной и вполне доступной еды, которая может не только насытить, но и защитить организм от многих опасных болезней. Перед вами несколько примеров простейших типов пищи, способной спасти человеку не только время, но и жизнь.

Еда, которая может спасти вам жизнь

Фасоль


Исследования показали, что обыкновенная фасоль (при регулярном употреблении) вполне может продлить человеческую жизнь. Кроме того, Американский институт по изучению онкологических заболеваний даже выпустил брошюру, призывающую добавлять небольшую часть бобовых к каждому приему пищи: выяснилось, что это способствует задержке развития раковых клеток.

Еда, которая может спасти вам жизнь

Ежевика


Ежевика защищает печень и мозг, а также способствует укреплению иммунной системы. Эти ягоды богаты антиоксидантами — то есть, задерживают старение кожи и всего тела.

Еда, которая может спасти вам жизнь

Красная капуста


Вообще говоря, любые крестоцветные человеку полезны. Однако, именно красная капуста содержит уникальное соединение — сульфофаран. Онкологи нескольких стран утверждают, что это соединение вполне может помешать возникновению раковых клеток.

Еда, которая может спасти вам жизнь

Грибы


В грибах содержатся уникальные питательные вещества, в том числе аминокислота под названием эрготионеин, увеличивающая срок жизни клеток. Грибы — единственный в мире природный источник эрготионеина.


Еда, которая может спасти вам жизнь

Льняное семя


И еще один продукт, рекомендованный Американской ассоциацией здравоохранения как противораковый. В льняном семени содержатся лигнаны, природные антиоксиданты.

Еда, которая может спасти вам жизнь

Орехи


Медики из Китая уверяют, что каждый человек должен включить в свой рацион обыкновенные грецкие орехи. Содержащиеся в них антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты снижают риск инсульта и подавляют риск развития раковых клеток.

Еда, которая может спасти вам жизнь

Куркума


Эта специя содержит пигмент под названием куркумин. Он играет немаловажную роль в предотвращении возникновения раковых клеток, болезни легких и даже болезни мозга. Некоторые врачи рекомендуют пациентам употреблять куркуму после сложных операций — помимо всего прочего, она обладает еще и восстановительными свойствами.

Еда, которая может спасти вам жизнь

Чай


Зеленый и белый чаи — потенциально защищают человеческое тело от некоторых серьезных заболеваний. Кроме того, зеленый чай может понизить кровяное давление, уровень холестерина и жира в организме. Правда, врачи рекомендуют чай не заваривать, а жевать свежие листья, либо добавлять их в смузи.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Из социальных аптек Севастополя исчез жизненно важный препарат

Читать
15
Как к 50-и говорить: "Я выложился на 100%"
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Как к 50-и говорить: "Я выложился на 100%"

Психолог назвала самые частые причины распада семейных пар
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Психолог назвала самые частые причины распада семейных пар

Еда, которая может спасти вам жизнь
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Еда, которая может спасти вам жизнь

Стоматолог рассказал о правилах выбора эффективной зубной пасты
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Стоматолог рассказал о правилах выбора эффективной зубной пасты

Малышева о диетах: В блокаду толстых не было
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

Малышева о диетах: В блокаду толстых не было

Роспотребнадзор предупредил о скрытой опасности несвежего шашлычного мяса
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Роспотребнадзор предупредил о скрытой опасности несвежего шашлычного мяса

Россиян предупредили о неожиданной угрозе шашлыка
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Россиян предупредили о неожиданной угрозе шашлыка

Лосины в наше время стали очень популярны их носит буквально каждый.
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Лосины в наше время стали очень популярны их носит буквально каждый.

Гипотеза: магазинные помидоры делают из денег. Это объясняет и их цену, и их вкус
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗашибись

Гипотеза: магазинные помидоры делают из денег. Это объясняет и их цену, и их вкус

Берлин отказался от рекомендаций по применению вакцины AstraZeneca
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Берлин отказался от рекомендаций по применению вакцины AstraZeneca

Какие продукты могут помочь предотвратить сердечные заболевания и артрит
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Какие продукты могут помочь предотвратить сердечные заболевания и артрит

ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 839 тысяч человек
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 839 тысяч человек

Пчёл научили «унюхивать» коронавирус у норок
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсё о науке и технологиях – allscitech.ru

Пчёл научили «унюхивать» коронавирус у норок

Куба начала промышленное производство собственной вакцины Abdala
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Куба начала промышленное производство собственной вакцины Abdala

Психолог рассказала, что убивает отношения в паре
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Психолог рассказала, что убивает отношения в паре

Врачи назвали признаки хорошего мяса для шашлыка
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Врачи назвали признаки хорошего мяса для шашлыка

Россиян предупредили о смертельной опасности несвежего мяса для шашлыка
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Россиян предупредили о смертельной опасности несвежего мяса для шашлыка

Экс-чемпион мира по тхэквондо потерял ногу после прививки AstraZeneca
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Экс-чемпион мира по тхэквондо потерял ногу после прививки AstraZeneca

Дентофобия отменяется. Почему сегодня можно не бояться лечить зубы?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Дентофобия отменяется. Почему сегодня можно не бояться лечить зубы?

Власти ФРГ приняли новые правила вакцинации
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Власти ФРГ приняли новые правила вакцинации

"Получили вчера в пробирке", - Лукашенко похвастал разработкой своей вакцины от коронавируса
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

"Получили вчера в пробирке", - Лукашенко похвастал разработкой своей вакцины от коронавируса

Немцы младше 60 лет смогут применять вакцину AstraZeneca по согласованию с врачом
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Немцы младше 60 лет смогут применять вакцину AstraZeneca по согласованию с врачом

Страх беременности может стать причиной вагинизма
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Страх беременности может стать причиной вагинизма

Психолог рассказала, что убивает любовь в парах
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Психолог рассказала, что убивает любовь в парах

Гинеколог объяснила женщинам, как справиться с вагинизмом
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Гинеколог объяснила женщинам, как справиться с вагинизмом

Роспотребнадзор назвал новое противопоказание к прививке от COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Роспотребнадзор назвал новое противопоказание к прививке от COVID-19

Экс-чемпион мира по тхэквондо лишился ноги после прививки AstraZeneca
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Экс-чемпион мира по тхэквондо лишился ноги после прививки AstraZeneca

Xiaomi представила недорогие часы для измерения давления Hipee Smart Blood Pressure Watch
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Xiaomi представила недорогие часы для измерения давления Hipee Smart Blood Pressure Watch

Вакцину от полиомиелита могут использовать для профилактики COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформер - новости и происшествия

Вакцину от полиомиелита могут использовать для профилактики COVID-19

Гинеколог рассказала об основных симптомах вагинизма у женщин
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Гинеколог рассказала об основных симптомах вагинизма у женщин

Гинеколог перечислила распространенные симптомы вагинизма у женщин
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Гинеколог перечислила распространенные симптомы вагинизма у женщин

Британский эксперт предупредил о вреде частого принятия душа
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформер - новости и происшествия

Британский эксперт предупредил о вреде частого принятия душа

Диетолог рассказал, как правильно есть шашлык
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформер - новости и происшествия

Диетолог рассказал, как правильно есть шашлык

Сахарный диабет: как не допускать ошибки
Материал, выбранный редакторами МиртесенДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

Сахарный диабет: как не допускать ошибки

В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире

Картина дня

наверх