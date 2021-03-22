С нами не соскучишься!

7 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как не поправляться от углеводов? Простой трюк, который поможет сохранить фигуру

Как не поправляться от углеводов? Простой трюк, который поможет сохранить фигуру

Новое любопытное исследование нутрициологов

Довольно часто причиной набора веса является избыток углеводов в рационе. Большое количество простых углеводов влияет на уровень инсулина, а этот гормон, в свою очередь, делает нас голодными. Получается замкнутый круг. Однако недавно ученые провели эксперимент, который подтвердил, что можно в разумных количествах есть любимые углеводы без последствий и резких скачков уровня сахара в крови, но есть одна уловка.

Эксперимент с «мишками»

Мармеладные мишки — Википедия

Немецкий нутрициолог Карстен Лекутат в своей новой книге «Одно яблоко делает вас здоровым, три яблока ведут к ожирению печени» рассказал про любопытный эксперимент. Специалист по диабету провел научное исследование о влияние мармеладных мишек на уровень сахара в крови человека. В обычных условиях сладости вели к скачкам сахара и чувству голода вскоре после перекуса. В другой раз доктор перед «мишками» дал своим испытуемым порцию сыра, а затем столько же мармелада, как и в первый раз. По итогу эксперимента уровень сахара в крови практически не изменился, наблюдалось лишь незначительное повышение, следовательно, не было и чувства голода в течение длительного времени после сладкого перекуса.

Как не поправляться от углеводов? Простой трюк, который поможет сохранить фигуру
ФОТО
@CHANEL_ARCHIVES

Вывод

После эксперимента врачи пришли к выводу, что одни питательные вещества способны менять свойства других.

На действие углеводов влияет белок. Поэтому если вы мечтаете о порции пасты, пиццы или торта, то съешьте предварительно порцию белка: подойдут сыр, творог, йогурт без добавок, тофу. 

Рацион питания: Белки, Жиры и Углеводы | Александр Графчиков

Так у вас получится избежать скачков инсулина, последующих приступов голода и будет легче придерживаться диеты после небольшого отклонения от курса.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх