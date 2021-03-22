Как не поправляться от углеводов? Простой трюк, который поможет сохранить фигуру

Новое любопытное исследование нутрициологов

Довольно часто причиной набора веса является избыток углеводов в рационе. Большое количество простых углеводов влияет на уровень инсулина, а этот гормон, в свою очередь, делает нас голодными. Получается замкнутый круг. Однако недавно ученые провели эксперимент, который подтвердил, что можно в разумных количествах есть любимые углеводы без последствий и резких скачков уровня сахара в крови, но есть одна уловка.

Эксперимент с «мишками» Немецкий нутрициолог Карстен Лекутат в своей новой книге «Одно яблоко делает вас здоровым, три яблока ведут к ожирению печени» рассказал про любопытный эксперимент. Специалист по диабету провел научное исследование о влияние мармеладных мишек на уровень сахара в крови человека. В обычных условиях сладости вели к скачкам сахара и чувству голода вскоре после перекуса. В другой раз доктор перед «мишками» дал своим испытуемым порцию сыра, а затем столько же мармелада, как и в первый раз. По итогу эксперимента уровень сахара в крови практически не изменился, наблюдалось лишь незначительное повышение, следовательно, не было и чувства голода в течение длительного времени после сладкого перекуса. ФОТО @CHANEL_ARCHIVES

Вывод

После эксперимента врачи пришли к выводу, что одни питательные вещества способны менять свойства других.

На действие углеводов влияет белок. Поэтому если вы мечтаете о порции пасты, пиццы или торта, то съешьте предварительно порцию белка: подойдут сыр, творог, йогурт без добавок, тофу.

Так у вас получится избежать скачков инсулина, последующих приступов голода и будет легче придерживаться диеты после небольшого отклонения от курса.