Тимьян как универсальный целитель

Современная фармакология использует огромное количество искусственно синтезированных препаратов, действие которых в долгосрочной перспективе не всегда достаточно изучено. Между тем природа и тысячелетний опыт человечества знает множество эффективных и проверенных естественных средств.

Одним из таких природных целителей является трава тимьян, способная исцелить свыше 50 различных болезней. Тимьян эффективно борется с вирусами и бактериями, имеет антисептические и антиспазматические свойства, обладает отхаркивающим эффектом и множеством других полезных свойств. Используя тимьян, можно значительно укрепить иммунную систему, повысить сопротивляемость организма и ускорить образование лейкоцитов.

Очевидным и наиболее распространенным заболеванием, с которым столетия люди борются, используя тимьян, являются простудные респираторные инфекции. Мощнейшие дезинфицирующие свойства травы обеспечат быстрое исцеление от ангины, коклюша, ларингита, кашля, бронхита, инфекционных заболеваний в горле, носе или легких.

При лечении дыхательных путей или заболеваний горла следует вдыхать пары масла тимьяна, а для устранения инфекции полости рта или десен необходимо прополоскать рот раствором на основе целительной травы.

По данным последних исследований, именно эфирные масла тимьяна оказывают исцеляющее действие на все органы человека. Кроме того масла ускоряют излечение сухого кашля, так как обладают отхаркивающим свойством.

Специалисты рекомендуют осторожно использовать эфирные масла, поскольку интенсивное вдыхание эфирных масел может привести к отрицательным последствиям.

Замечено и влияние тимьяна на психологическое состояние человека, снижающее действие хронической усталости, предотвращающее депрессию и повышающее концентрацию внимания. Также средство эффективно при восстановлении организма после продолжительной болезни, для нормализации пониженного давления, устранения проблем с памятью и стабилизации кровообращения.

Огромную пользу можно извлечь, используя дезинфицирующие свойства тимьяна при подготовке хирургов к операции. Даже тысячекратно разведенный раствор эфирного масла тимьяна полностью уничтожает стафилококк. Также используют испарения эфирного масла тимьяна для дезинфекции помещений, так как при этом на три часа в помещении уничтожается до 90% бактерий.

Основные методы использования тимьяна: