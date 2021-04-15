С нами не соскучишься!

Аляска является одним из самых удивительных мест на нашей Земле. Первозданная природа привлекает сюда каждый год множество туристов. Посмотрите на эти 15 самых красивых мест на Аляске.









Национальный парк и заповедник Денали

Национальный Парк Глейшер Бей

Шоссе Аляска

Национальный парк Катмай

Арктическое Побережье

Кетчикан

Национальный Заповедник дикой природы Кодиак

Национальный Парк Кенай-Фьордс

Колдфут

Национальный парк и заповедник Ворота Арктики

Национальный парк и заповедник Врангель-Сент-Элиас

Восточные Алеуты

Горы Чугач

На Чилкут-Трейл

Хейнс