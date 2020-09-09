Что делать с ботвой картофеля, помидоров и баклажанов

Ведь в первом случае нужно куда-то ботву вывозить, тратить на это время и силы, не получая ничего взамен. Во втором же случае мы вместе с ботвой жжем и сырую траву, заставляя дышать дымом и себя, и соседей.



Причем отговорки, что таким образом огородники борются с фитофторой, не принимаются. Ведь сжигать ботву приходится каждый год, а результата нет. Так что же в таком случае остается делать с ненужными листьями и стеблями?







ЧТО ДЕЛАТЬ С БОТВОЙ

Что делать с ботвой, если есть измельчитель

Что делать, если нет измельчителя

Ботва для сада

Есть несколько вариантов, как можно использовать ботву картофеля, томатов, баклажанов и даже стебли цветов с выгодой для собственного участка. В этом деле пригодится измельчитель ботвы. Но даже если его нет — не беда. Ведь без подобного устройства тоже можно обойтись.Если стебли картофеля еще зеленые, то их можно пропустить через измельчитель, если прибор предназначенный для измельчения веток. То же самое можно проделать и с ботвой помидоров и баклажанов.В результате мы получаем прекрасную мульчу, которую можно использовать под плодовыми деревьями и кустарниками. Можно найти применение такому сырью даже в цветнике.Не стоит горевать, если в хозяйстве нет измельчителя, ведь во многих случаях он и не нужен.Например, ботву свеклы, брюквы и моркови можно оставить прямо на грядках после уборки урожая. За зиму ботва перегниет, выморозиться и только удобрит почву.Отметим и то, что зеленая ботва свеклы и моркови используется даже в кулинарии. Например, морковную ботву режут на салаты, а свекольную — используют даже для готовки голубцов. Однако к осени такая ботва уже становится несъедобной. Хотя морковную ботву можно использовать, чтобы, например, отпугивать многочисленных вредителей.Что касается картофельной ботвы, то она содержит соланин, которого опасаются грызуны. А потому использовать ее осенью, когда мыши как раз ищут уютное местечко для зимовки, можно и даже нужно.Ботва кабачков и вовсе обычно разрастается до таких объемов, что сжечь или выбросить ее становится проблемой. Да и измельчитель с ней вряд ли справится. Поэтому разумнее порубить это сочное растение топором.В порубленном виде кабачковую ботву можно и в компост отправить, и в качестве мульчи на грядках либо под деревьями и кустарниками использовать.К тому же ботву любых растений можно использовать и при закладке молодого сада. Для этого вокруг молодого дерева на расстоянии чуть больше ширины его кроны выкапывают траншею глубиной в 20–30 сантиметров.Сюда помещается любая ботва с горкой. Даже землей засыпать не нужно. Через пару лет траншею для ботвы засыпают и выкапывают новую — уже на большем удалении от дерева.Надеемся, что эти и другие идеи помогут тебе по-новому взглянуть на «бесполезную» ботву, чтобы использовать растительные остатки с выгодой. Ведь сжигать или выбрасывать ботву жалко, так почему бы не подарить ей вторую жизнь?