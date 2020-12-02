Радужный детский сад-калейдоскоп в Китае

В китайском городе Тяньшуй еще в январе открыли фееричный детский сад Tianshui Kaleidoscope. Здание построено из обычных материалов, но главная фишка принадлежит архитекторам, которые добавили на конструкцию более 480 цветных стеклянных панелей. Это придает просторному и минималистичному зданию калейдоскопический эффект, и «пробуждает детское воображение».













Это радужное чудо архитектуры построили в январе 2020 года в китайском городе Тяньшуй. Внутри и снаружи здания расположено более 483 разноцветных стекол, которые красиво подсвечиваются и переливаются на солнце. За счет этих переливов, создается эффект калейдоскопа.







Днем, когда солнечный свет проникает в кабинеты через цветные стекла, внутри все залито ярким светом. Ночью же здание детского сада превращается в настоящее произведение архитектурно-дизайнерского искусства, подсвечиваясь изнутри.







Из такого садика деткам точно не захочется уходить! «Надеемся, что время, которое дети проведут в стенах этого садика, будет способствовать развитию их творческих способностей и воображения», — пишет архитектор проекта, Кейитиро Сако из компании SAKO Architects.























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