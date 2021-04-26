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10 дорогих книг, которые вы бы хотели иметь в своей библиотеке

Стоимость этих книг исчисляется миллионами долларов США. Они уникальны, а некоторые из них в единственном экземпляре.
Большую часть из этого списка я бы точно хотела иметь в своей домашней библиотеке.


1. Евангелие Генриха Льва





Эта книга была куплена в 1983 году за 26,7 миллионов долларов. Книга написана полностью от руки и датирована 1188 г.
В 1983 году правительство Германии купило книгу и передало ее в библиотеку имени герцога Августа.

 

1. Евангелие Генриха Льва книги, миллионы, факты
Источник: rubens.anu.edu.au





2. Библия Гутенберга





Это первая печатная книга в Европе. Она положила начало истории книгопечатания в Европе и увидела свет в 1465 год.
Особая ценность этой книги в том, что это не только старейшая печатная книга, но и удивительное качество бумаги, а чернила, изготовленные по рецепту Гутенберга, не выцвели даже спустя несколько столетий.
Стоимость книги - 25-35 млн долларов.
Почти все сохранившиеся экземпляры Библии являются собственностью национальных библиотек и музеев.

2. Библия Гутенберга книги, миллионы, факты
Источник: upload.wikimedia.org






3. Леонардо да Винчи "Лестерский кодекс"





Официально, самой дорогой книгой в мире является произведение Леонардо да Винчи. Она написана так называемым "почерком Леонардо", зеркальным почерком.
Билл Гейтс купил эту книгу за 24 миллиона долларов.


3. Леонардо да Винчи
Источник: img0.joyreactor.cc






4. "Птицы Америки"





Книга автора Джона Джеймса вышла в свет всего только в двухстах экземплярах. Примечательно, что данное издание высотой 127 см и 435 гравюрных оттисков раскрашены вручную. Птица нарисованы в натуральную величину.
В 2010 году на аукционе Sotheby’s экземпляр первого издания книги купил лондонский арт-дилер Майкл Толлемах за 11,5 миллионов долларов.

4.
Источник: funkyimg.com






5. Кентерберийские рассказы





Произведение Джеффри Чосера, родоначальника английской литературы, была напечатана в 1477году.
На первом аукционе, в 1776 году, книгу купил граф Фитцуильям, за какие-то 6 фунтов стерлингов.
А вот в 1998 году на аукционе Christie's "Кентерберийские рассказы" купила группа лондонских книготорговцев за 7,5 млн долларов (в пересчете на нынешний курс, сейчас цена в разы выше).

5. Кентерберийские рассказы книги, миллионы, факты
Источник: www.forbes.ru






6. Первое фолио: комедии, хроники и трагедии





Некоторые оценки утверждают, что эта книга Уильяма Шекспира стоит 22,6 млн долларов. В сравнении с первоначальной ценой в один фунт разница выглядит более чем внушительной.
Книга появилась в 1623 году, через семь лет после смерти Шекспира. Страниц 998 и на них написано 36 пьес.
Всего существует 228 копий первого издания. Владелец одного из них - соучредитель компании Microsoft Пол Аллен. Он купил фолиант за чуть больше, чем за 6 млн долларов.

6. Первое фолио: комедии, хроники и трагедии книги, миллионы, факты
Источник: farm8.staticflickr.com






7. Трактат о плодовых деревьях.





Анри Луи Дюамель дю Монсо выпустил эту книгу в 1768 году. Это была его самая успешная работа.
Был продан за 4,5 млн долларов в 2006 году на аукционе Pierre Bergé & Associés.

7. Трактат о плодовых деревьях. книги, миллионы, факты
Источник: www.panteek.com






8. Сказки Барда Бидля





Книга Джоан К. Роулинг.
Первое издание книги было написано (включая иллюстрации) Роулинг. Семь рукописей были переплетены в кожу и украшены серебром с полудрагоценными камнями. Шесть экземпляров писательница подарила близким людям, а вот седьмой был продан на Sotheby's за 4 млн долларов лондонскими арт-дилерами, которые представляли Amazon.com. Все эти деньги пошли на благотворительные цели.

8. Сказки Барда Бидля книги, миллионы, факты
Источник: solarvip.info






9. География(«Космография»). Птолемей (Ptolemy’s «Geographia» aka «Cosmographia»)





Это сборник картографии 2 века нашей эры. На основе этого издания в 1477 году был напечатан первый атлас. А в 2006 году сборник был продан. Один из двух сохранившихся экземпляров продали за 3,9 млн долларов.

9. География(«Космография»). Птолемей (Ptolemy’s «Geographia» aka «Cosmographia») книги, миллионы, факты
Источник: dictionary_of_ancient.academic.ru






10. Книга о лошади





Энциклопедия князя Сергея Урусова, который был известным знатоком лошадей, переиздавалась по заказу неизвестного российского коннозаводчика.
Книга была напечатана на хлопковой бумаге, с иллюстрациями в виде водяных знаков. Форзацы книги были сделаны из кожи и украшены разноцветными минералами, а барельеф арабского скакуна инкрустирован рубинами и бриллиантами. Отделка книги была выполнена с использованием слоновой кости.
Стоимость книги составляет 2 млн долларов и хранится она в одном из банков Санкт-Петербурга.

10. Книга о лошади книги, миллионы, факты




 

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