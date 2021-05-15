Секрет популярности самой соблазнительной актрисы XX века: Софи Лорен

Родители Софии Виллани Шиколоне.

На съёмках фильма «Мадам», 1961 год.

Сцена из фильма «Брак по-итальянски».

Софи Лорен на съемках фильма «Мальчик на дельфине».

Как всегда безупречно красива.

Королева кинематографа и самая красивая женщина Италии.

Софи Лорен на вечеринке в Лос-Анджелесе, 1957 год.

Софи Лорен, 1955 год.

Софи Лорен категорически отказалась менять свою внешность с помощью пластики.

Красота - это самоощущение. Софи Лорен.

У элегантности негромкий голос. Софи Лорен.

Софи Лорен в роли Эпифании Парерга в фильме «Миллионерша», 1960.

Софи Лорен в кадре из фильма «Вчера, сегодня и завтра», 1963 год.

Стивен Бойд и Софи Лорен в фильме «Падение Римской империи» 1964 год.

Софи Лорен в фильме «Речная девушка».

Сцена из фильма «Миллионерша».

Софи Лорен со своим первенцем Карло Понти младшим.

Прекрасная София.