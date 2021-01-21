Противоположности притягиваются: очень необычные влюбленные пары

Говорят, что встречают по одежке. Эти пары доказали, что далеко не всегда. Они вместе, несмотря ни на что: им плевать, что он них скажут или подумают. Эти люди просто знают, у любви нет преград.
Гигант и Дюймовочка
Эл Томаини родился в Нью-Джерси в 1912 году. Он рос, рос и рос… Пока не достиг 256 сантиметров — виной всему стал чересчур активный гипофиз гиганта. Эл был мягким и деликатным мужчиной, сам себя он называл «самый высокий человек в мире».
Однажды, во время одной ярмарки, им заинтересовалась особая молодая женщина. Ее звали Жанин (Бернис Эвелин Смит). Она была младше его на четыре года, тоже американка. Ее руки были деформированы, а ног не было вовсе. Ее рост составлял всего 61 сантиметр. Жанин выступала на ярмарках с детства — она демонстрировала, с каким изяществом ей удается передвигаться, используя только руки.
Между гигантом и «дюймовочкой» вспыхнула искра. Она нашла в нем защитника и опору, который поднимал ее так, будто она ничего не весила. Пара поженилась, они были вместе много десятилетий. Как многие люди с болезнью гипофиза, Эл не мог прожить долго. Он мучился страшными болями, но отказывался это показывать. Эл умер в 50 лет, а Жанин никогда больше не вышла замуж.
Девушка с анорексией и мужчина с ожирением
Ожидаемо, пара встретилась в клинике — оба лечились от расстройства пищевого поведения. Лиззи Эльсбург, которая страдала булимией и весила всего 40 кг, встретила 190-килограммового Криса Гласгоу, который поглощал по пять порций фастфуда в день.
Пара начала встречаться в 2013 году, спустя всего пару месяцев после знакомства.
Лиззи сейчас весит 54 кг. Она говорит: «Я смотрела сквозь пальцы на особенности его тела, потому что у меня тоже они были». Крис потерял 63 кг за это время и продолжает сбрасывать вес.
134 сантиметра vs 201 сантиметр
У Антона Крафта — карликовость, но он заявляет, что он «сильнейший человек в мире». И нельзя сказать, что он делает это безосновательно. Занимаясь подъемом тяжестей, Антон способен поднять вчетверо больше своего веса, но считает, что самое большое достижение в его 54 года — это обретение настоящей любви.
Чайна Белл родилась мужчиной, но это не смущает ни ее, ни Антона.
Встретились женщинами, но поженились — мужчинами
Кейт Бушнелл не знала, что ее девушка Эбби Геймс хочет сменить пол. Но Кейт не испугалась, когда выяснила правду: она сказала, что будет со своей любимой (или любимым?), что бы та не решила.
Но, ко всеобщему удивлению, когда тело Эбби начало меняться, сомнения настигли уже Кейт — хочет ли она сама оставаться женщиной?
Ее решение шокировало всех. Влюбленные женятся теперь уже как геи.
Самая высокая невеста в мире
Рост 18-летней бразильянки Элисани да Круз Сильва составляет 210 см. Но это не смутило ее 165-сантиметрового бойфренда. Он сделал ей предложение прямо на пляже: встал на одно колено и попросил стать его женой.
Несмотря на ранний брак, Элисани хочет детей, а если не получится забеременеть, она планирует взять ребенка из приюта — она волнуется, что беременность невозможна из-за ее специфического состояния.
Она страдает от той же проблемы, что и Эл Томаини.
«Качок» и женщина с ожирением
Сама идея, что партнеры должны быть примерно одного веса, абсурдна по своей сути. Но именно разница в весе и телосложении стала причиной травли бьюти-блогерши Глории Нава и ее бойфренда Али.
У нее — ожирение, а он мускулистый красавец. Ну и что? У Глории 250 тысяч подписчиков на ее канале, и среди них далеко не все оказали Глории поддержку. Они писали: «У этой есть бойфренд? Что не так с этим миром?», «Эти двое занимаются сексом? О боже, почему?»
«А почему бы и нет?» — сказала пара и поженилась в 2014 году.
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