Противоположности притягиваются: очень необычные влюбленные пары

Говорят, что встречают по одежке. Эти пары доказали, что далеко не всегда. Они вместе, несмотря ни на что: им плевать, что он них скажут или подумают. Эти люди просто знают, у любви нет преград.



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