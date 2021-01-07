Как обустроить многоуровневую клумбу

Грамотное сочетание окраски цветов и одинаковые требования к уходу – это, далеко не единственные условия, которые нужно учитывать при создании цветника.

Клумба будет выглядеть более естественно, если вы правильно сгруппируете растения по высоте.Композиции, созданные благодаря сочетанию растений разной высоты, выглядят очень эффектно во многом благодаря тому, что именно так и располагаются растительные сообщества, сложившиеся в естественных условиях. Наглядный пример того, что самые действенные подсказки о том, как правильно высаживать растения, дает сама природа. Будь то сибирский лес или африканская саванна, растения в этих экосистемах будут располагаться ярусами.







Обычно многоуровневые клумбы состоят из луковичных цветов, многолетников, кустарников и деревьев. Не стоит думать, что значительная разница в высоте между верхними и нижними уровнями испортит картинку. На практике четкой границы, которая бы разделяла ярусы на верхние и нижние, не существует – линии получаются плавными и размытыми.







Сделать полноценную многоярусную клумбу – задача непростая. И не только потому, что требует определенных знаний и навыков. Если вы хотите создать нечто подобное и на своем участке, но не знаете с чего начать, вам поможет схема клумбы, разработанная известным британским дизайнером Адамом Фростом для тенистого уголка сада.

1. Обустройте фон композиции

2. Создайте нижний ярус крон деревьев

3. Высадите многолетники с разной текстурой

4. Добавьте в композицию цвет

5. Введите прямые линии

На ее примере можно ознакомиться с главными принципами обустройства таких цветников.1-багрянник японский, 2- листва кизила обыкновенного осеньюДля создания задника композиции был выбран багрянник японский. Многоствольная форма этого дерева поможет создать «пятнистую» тень, которая придется по вкусу обитателям нижнего яруса вашей клумбы. Весной сердцевидная листва багрянника освежает сад своей зеленью, а летом добавляет яркости своими красноватыми прожилками. Осенью же она становится насыщенно-красной и источает вокруг себя аромат, чем-то напоминающий запах жженого сахара.Сразу под багрянником раскинул свои ветви кизил обыкновенный. Он одним из первых раскрывает свои желтые цветки весной, и он же радует взор своими темно-красными плодами осенью. И даже это далеко не все, поскольку даже зимой кизил продолжает украшать ландшафт необычной окраской своей древесины.Магония падуболистнаяВ оригинальной схеме был использован гибрид магонии Солнечный свет, однако в климате средней полосы его лучше выращивать в оранжерее, поскольку в условиях открытого грунта он цветет в конце зимы – начале весны. Вместо него вы можете использовать один из сортов магонии падуболистной. Он отличается высокой морозоустойчивостью и необычайной декоративностью: в осенне-зимний период ее листва сменяет свою окраску с темно-зеленой на красноватую. Чуть позднее на кустах появляются сене-фиолетовые ягоды.Самшит вечнозеленыйОчень эффектно смотрится сочетание магонии и самшита вечнозеленого. Этот кустарник не отличается красотой цветов, однако садоводы ценят его не за них, а за густую листву и неприхотливость в выращивании. Чтобы сделать композицию более ритмичной, в зависимости от габаритов клумбы, высадите не один, а два или три кустарника.В оформлении тенистых уголков сада во главу угла ставится не цвет, а текстура. Здесь как нельзя более уместно будут смотреться папоротники. Не стоит ограничивать себя «классическим» страусником. В качестве альтернативы или дополнения вы можете использовать и другие виды этого растения, например, различные щитовники.Кислотные желто-зеленые цветки молочая миндалевидного органично впишутся в композицию, где балом правит зелень. Для полноты картины добавьте астранцию. Шапки стоящих на тонких ножках цветков чем-то напоминают воткнутые в землю булавки.За синюю цветовую гамму клумбы отвечает герань узловатая. Это некрупная декоративная культура со светло-зелеными листьями и некрупными нежно-лиловыми цветками.Хрупкие и изящные цветки герани узловатой будут радовать вас с июня по сентябрьЧтобы композиция не выглядела однообразно, в нее можно добавить злаки. Длинные прямые листья этих растений нужны для контраста с плавными линиями других культур. Взять, к примеру, хаконехлою, этот злак в середине лета зацветает мелкими, едва заметными цветками. Однако ценят ее не за них, а за необычную окраску листьев. Сорт Ауреола, например, отличается золотистой листвой с тонкой зеленой полоской, которая проходит по центральной жилке.Для создания вертикалей добавьте наперстянку. Это растение придет на выручку, посадка покажется вам слишком приземистой.Наперстянка сделает композицию более вертикальной.Тщательно продуманная многоуровневая клумба станет украшением участка. Она будет уместна в саду любого стиля. Теперь, когда вы знаете о том, с какой стороны подойти к этому вопросу, вам будет гораздо легче ее обустроить.