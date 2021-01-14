Куда пропали и чем теперь занимаются поп-кумиры молодёжи 1990-х: Марина Хлебникова, Шура и др

20-30 лет назад эти исполнители собирали полные залы, выпускали хиты за хитами, считались настоящими кумирами поколения, а плакатами с их изображениями были украшены стены в домах многих наших соотечественников. Но слава – капризная дама: вчерашние поп-идолы постепенно сдали свои позиции, а на смену им пришли новые исполнители. Но что же стало с теми, чьи песни напевала вся страна?
Богдан Титомир
Богдан Титомир
Знаменитая фраза «пипл хавает» появилась именно с легкой подачи экстравагантного певца Богдана Титомира. Солист группы «Кар Мэн» первым понял, что запомниться можно не только талантом, но и эпатажным поведением: музыкант призывал «делать, как он», показывая двусмысленные движения, носил яркие и зачастую откровенные наряды, удивлял текстами песен, продвигал хип-хоп и вообще вел себя так, что ни в одном приличном обществе его бы не приняли. Но такое поведение принесло свои результаты: пипл действительно «схавал».
А потом вдруг певец, который и до этого не отличался предсказуемым поведением, решил все бросить и уехать жить в Америку. Но через несколько лет он вернулся на Родину, взял себе псевдоним Че Гевара и признался, что сделала выбор в пользу здорового образа жизни. Сейчас кумир 90-х занимается продюсированием и сотрудничает с телеканалом «Перец».
Саша Зверева (группа «Демо»)
Саша Зверева
Даже сейчас песня «Солнышко», которая стала главным хитом группы «Демо», не сдает своих позиций и продолжает оставаться популярной в народе. Однако в начале нулевых коллектив перестал существовать, а солистка Саша Зверева после этого успела заняться сольной карьерой, родить троих детей и уехать жить в США.
Сейчас певица больше известна, как интернет-блогер. С подписчиками своей страницы в Инстаграм она делится впечатлениями о жизни в США и секретами воспитания детей. В феврале 2020 года Зверева вышла замуж за американца Дэна Уолбрана. Причем трансляция свадьбы велась в прямом эфире, а желающие посмотреть торжество должны были заплатить за это деньги. Этим летом Саша в четвертый раз стала мамой.
«Руки вверх!»
«Руки вверх!»
Пожалуй, группе «Руки вверх!» можно смело давать звание самой популярной группы 90-х. Простым парням Сереже Жукову и Леше Потехину удалось добиться такой популярности, что каждая их песня в любом альбоме, которые выпускались ежегодно, становилась хитом, а ни одна молодежная дискотека не проходила без их композиций.
Но в начале 90-х группа распалась: Потехин решил пойти своим путем, а Жуков продолжил музыкальное творчество. И, надо сказать, ему до сих пор удается оставаться на плаву, выпуская хитовые песни. К тому же Сергей много гастролирует, собирая полные залы и исполняя известные всем композиции.
Марина Хлебникова
Марина Хлебникова
«Чашка кофию», «Дожди», «Солнышко мое, вставай!» - хиты, которые обеспечили Хлебниковой успех. Все 90-е Марина считалась одной из самых популярных исполнительниц, а уже в 2002 году получила звание заслуженной артистки России.
В начале нулевых популярность певицы пошла на спад, но это не значит, что она бросила музыку. Правда, сейчас ее творчество не так востребовано. Пробовала Марина себя и в качестве ведущей. Однако в последнее время имя 55-летней исполнительницы чаще всего мелькает в прессе в связи с внешними трансформациями: ее обвиняет в чрезмерном увлечении пластическими операциями и диетами.
Влад Сташевский
Влад Сташевский
Случайная встреча с Юрием Айзеншписем стала для Влада Сташевского судьбоносной. Опытный продюсер вложил немало сил для того, чтобы из обычного парня сделать звезду. В середине 90-х артист был нарасхват, разбивал девичьи сердца лиричными песнями, а в 1996 году был назван певцом года.
Однако в конце десятилетия Влад неожиданно решил прервать сотрудничество с Айзеншписем и самостоятельно записать альбом. Но, увы, публика не приняла Сташевского в роли философа. А спустя 10 лет Сташевский и вовсе поменял род деятельности, по приглашению родственника начав работать в фирме по утилизации отходов. Тогда певец признавался, что в этом бизнесе ему удалось заработать больше, чем за все годы нахождения на сцене.
Но вскоре дело закрылось, а чем сейчас занимается бывшая звезда, неизвестно. Правда, Влад периодически выступает на концертах в стиле «Дискотеки-90-х» и корпоративных вечерах.
Ирина Салтыкова
Ирина Салтыкова
Не стоит отрицать, что Ирина стала звездой во многом благодаря тому, что вышла замуж за Виктора Салтыкова. Но девушка смогла воспользоваться своим шансом и покорить страну «Серыми глазками». Пробовала себя звезда и в кино, снявшись в знаменитом «Брате-2».
Но, как и у многих поп-кумиров 90-х, популярность яркой блондинки пошла на убыль. Однако она не стала унывать и решила заняться бизнесом, тем более у нее уже имелся неплохой опыт в этой сфере: в начале 90-х, купив торговые киоски, Ирина продавала одежду. Сейчас Салтыкова является владелицей Дома красоты и стиля. Несмотря на то, что звезде 90-х уже 54, она почти не изменилась со времен «Серых глазок».
«На-на»
«На-на»
Даже для лихих 90- х группа «На-на» была слишком эпатажной и неприличной: ребята из музыкального коллектива одевались так откровенно и вели себя на сцене так развязно, что даже нынешнее поколение, уже ничему не удивляющееся, было бы в шоке. Но это были 90-е, и артисты привлекали к себе внимание, как могли. Однако, стоит заметить, что песни у группы под руководством Бари Алибасова были действительно хитовые, а каждый клип считался отдельным произведением искусства.
Возможно, вы удивитесь, но «На-на» существует до сих пор и продолжает выступать. Правда, ее популярность уже не такая большая, как в 90-х, а из старого состава остались лишь Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.
Лариса Черникова
Лариса Черникова
В 90-е годы ходили слухи, что музыкальную карьеру Лариса Черникова смогла построить во многом благодаря мужу-криминальному авторитету. Так это или нет, но ее супруга спустя некоторое время нашли с огнестрельным ранением головы у могилы отца. А молодая вдова последующий альбом посвятила своему погибшему любимому.
К сожалению, успеха своего главного хита «Влюбленный самолет» певица повторить не смогла. После потери популярности Лариса жила в Тайланде и США, 10 лет была замужем за американцем, но брак распался, стала мамой сына, занималась фермерством. К слову, Черникова не оставила музыку: последний ее альбом «Закон ОМ» вышел сравнительно недавно – в 2017 году.
Шура
Шура
В 90-е годы Шура был большим любителем экспериментов и удивлял публику своими нарядами (вспомнить только его знаменитый образ с шапкой-ушанкой и нижним бельем). Впрочем, несмотря на спорный талант, певцу удалось найти своего слушателя.
Однако в начале нулевых артист вынужден был взять творческий перерыв из-за проблем со здоровьем: вначале он боролся с наркозависимостью, а затем – с онкологией. Все проблемы Шура сумел преодолеть, правда, когда он вновь появился на публике, даже преданные поклоннике не сразу узнали в располневшем и облысевшем мужчине короля эпатажа из 90-х.
Линда
Линда
Даже в лихие 90-е, когда каждый выделялся, как мог, Линде удалось переплюнуть всех своей неординарностью и образом девушки из другой планета. Певица во многом своим успехом обязана Максу Фадееву. Об этом можно судить хотя бы потому, что после прекращения сотрудничества с продюсером, покатилась по наклонной и карьеры исполнительницы.
Линда долго искала себя, переходя от откровенной попсы к альтернативному року и наоборот, несколько лет жила в Греции, затем вернулась на Родину. Музыку исполнительница не бросала и до сих пор пишет песни и дает концерты.
Лена Зосимова
Елена Зосимова
К внезапному успеху Лены в 90-х многие отнеслись скептически, ведь ее раскруткой занимался отец Борис Зосимов, который являлся основателем телеканала MTV в России. Мужчине удалось продвинуть творчество своей дочери, добиться ротации ее песен на ведущих музыкальных каналах, выпустить два альбома. Борис даже хотел пригласить Майкла Джексона, чтобы он снялся в одном из клипов исполнительницы, но грянул кризис, а вместе с ним пошла на спад и карьера знаменитости.
После этого Лена работала на MTV, пыталась сотрудничать с Максом Фадеевым и сниматься в кино. Затем она вышла замуж за бизнесмена Михаила Хенкина и решила оставить карьеру для того, чтобы полностью посвятить себя семье.
Андрей Губин
Андрей Губин
Редкая девчонка в 90-х не сходила с ума Андрею Губину. А сам исполнитель, ярко ворвавшийся на эстраду с песней «Мальчик-бродяга», долгие годы оставался одним из главных отечественных хитмейкеров.
В начале нулевых певец внезапно пропал, позже объяснив, что перерыв связан с проблемами со здоровьем. Однако он так и не вернулся, а его близкие утверждают, что уход со сцены связан с депрессией и психологическими проблемами. В прессе же то и дело появляются новости о том, что Губин перестал выходить на связь.
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