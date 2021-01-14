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Куда пропали и чем теперь занимаются поп-кумиры молодёжи 1990-х: Марина Хлебникова, Шура и др


Куда пропали и чем теперь занимаются поп-кумиры молодёжи 1990-х: Марина Хлебникова, Шура и др

20-30 лет назад эти исполнители собирали полные залы, выпускали хиты за хитами, считались настоящими кумирами поколения, а плакатами с их изображениями были украшены стены в домах многих наших соотечественников. Но слава – капризная дама: вчерашние поп-идолы постепенно сдали свои позиции, а на смену им пришли новые исполнители. Но что же стало с теми, чьи песни напевала вся страна?

Богдан Титомир


Богдан Титомир

Богдан Титомир

Знаменитая фраза «пипл хавает» появилась именно с легкой подачи экстравагантного певца Богдана Титомира. Солист группы «Кар Мэн» первым понял, что запомниться можно не только талантом, но и эпатажным поведением: музыкант призывал «делать, как он», показывая двусмысленные движения, носил яркие и зачастую откровенные наряды, удивлял текстами песен, продвигал хип-хоп и вообще вел себя так, что ни в одном приличном обществе его бы не приняли. Но такое поведение принесло свои результаты: пипл действительно «схавал».

А потом вдруг певец, который и до этого не отличался предсказуемым поведением, решил все бросить и уехать жить в Америку. Но через несколько лет он вернулся на Родину, взял себе псевдоним Че Гевара и признался, что сделала выбор в пользу здорового образа жизни. Сейчас кумир 90-х занимается продюсированием и сотрудничает с телеканалом «Перец».

Саша Зверева (группа «Демо»)


Саша Зверева

Саша Зверева

Даже сейчас песня «Солнышко», которая стала главным хитом группы «Демо», не сдает своих позиций и продолжает оставаться популярной в народе. Однако в начале нулевых коллектив перестал существовать, а солистка Саша Зверева после этого успела заняться сольной карьерой, родить троих детей и уехать жить в США.

Сейчас певица больше известна, как интернет-блогер. С подписчиками своей страницы в Инстаграм она делится впечатлениями о жизни в США и секретами воспитания детей. В феврале 2020 года Зверева вышла замуж за американца Дэна Уолбрана. Причем трансляция свадьбы велась в прямом эфире, а желающие посмотреть торжество должны были заплатить за это деньги. Этим летом Саша в четвертый раз стала мамой.

«Руки вверх!»


Куда пропали и чем теперь занимаются поп-кумиры молодёжи 1990-х: Марина Хлебникова, Шура и др

«Руки вверх!»

Пожалуй, группе «Руки вверх!» можно смело давать звание самой популярной группы 90-х. Простым парням Сереже Жукову и Леше Потехину удалось добиться такой популярности, что каждая их песня в любом альбоме, которые выпускались ежегодно, становилась хитом, а ни одна молодежная дискотека не проходила без их композиций.
Но в начале 90-х группа распалась: Потехин решил пойти своим путем, а Жуков продолжил музыкальное творчество. И, надо сказать, ему до сих пор удается оставаться на плаву, выпуская хитовые песни. К тому же Сергей много гастролирует, собирая полные залы и исполняя известные всем композиции.

Марина Хлебникова


Марина Хлебникова

Марина Хлебникова

«Чашка кофию», «Дожди», «Солнышко мое, вставай!» - хиты, которые обеспечили Хлебниковой успех. Все 90-е Марина считалась одной из самых популярных исполнительниц, а уже в 2002 году получила звание заслуженной артистки России.

В начале нулевых популярность певицы пошла на спад, но это не значит, что она бросила музыку. Правда, сейчас ее творчество не так востребовано. Пробовала Марина себя и в качестве ведущей. Однако в последнее время имя 55-летней исполнительницы чаще всего мелькает в прессе в связи с внешними трансформациями: ее обвиняет в чрезмерном увлечении пластическими операциями и диетами.

Влад Сташевский


Влад Сташевский

Влад Сташевский

Случайная встреча с Юрием Айзеншписем стала для Влада Сташевского судьбоносной. Опытный продюсер вложил немало сил для того, чтобы из обычного парня сделать звезду. В середине 90-х артист был нарасхват, разбивал девичьи сердца лиричными песнями, а в 1996 году был назван певцом года.

Однако в конце десятилетия Влад неожиданно решил прервать сотрудничество с Айзеншписем и самостоятельно записать альбом. Но, увы, публика не приняла Сташевского в роли философа. А спустя 10 лет Сташевский и вовсе поменял род деятельности, по приглашению родственника начав работать в фирме по утилизации отходов. Тогда певец признавался, что в этом бизнесе ему удалось заработать больше, чем за все годы нахождения на сцене.

Но вскоре дело закрылось, а чем сейчас занимается бывшая звезда, неизвестно. Правда, Влад периодически выступает на концертах в стиле «Дискотеки-90-х» и корпоративных вечерах.

Ирина Салтыкова


Ирина Салтыкова

Ирина Салтыкова

Не стоит отрицать, что Ирина стала звездой во многом благодаря тому, что вышла замуж за Виктора Салтыкова. Но девушка смогла воспользоваться своим шансом и покорить страну «Серыми глазками». Пробовала себя звезда и в кино, снявшись в знаменитом «Брате-2».

Но, как и у многих поп-кумиров 90-х, популярность яркой блондинки пошла на убыль. Однако она не стала унывать и решила заняться бизнесом, тем более у нее уже имелся неплохой опыт в этой сфере: в начале 90-х, купив торговые киоски, Ирина продавала одежду. Сейчас Салтыкова является владелицей Дома красоты и стиля. Несмотря на то, что звезде 90-х уже 54, она почти не изменилась со времен «Серых глазок».

«На-на»


Куда пропали и чем теперь занимаются поп-кумиры молодёжи 1990-х: Марина Хлебникова, Шура и др

«На-на»

Даже для лихих 90- х группа «На-на» была слишком эпатажной и неприличной: ребята из музыкального коллектива одевались так откровенно и вели себя на сцене так развязно, что даже нынешнее поколение, уже ничему не удивляющееся, было бы в шоке. Но это были 90-е, и артисты привлекали к себе внимание, как могли. Однако, стоит заметить, что песни у группы под руководством Бари Алибасова были действительно хитовые, а каждый клип считался отдельным произведением искусства.

Возможно, вы удивитесь, но «На-на» существует до сих пор и продолжает выступать. Правда, ее популярность уже не такая большая, как в 90-х, а из старого состава остались лишь Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.

Лариса Черникова


Лариса Черникова

Лариса Черникова

В 90-е годы ходили слухи, что музыкальную карьеру Лариса Черникова смогла построить во многом благодаря мужу-криминальному авторитету. Так это или нет, но ее супруга спустя некоторое время нашли с огнестрельным ранением головы у могилы отца. А молодая вдова последующий альбом посвятила своему погибшему любимому.

К сожалению, успеха своего главного хита «Влюбленный самолет» певица повторить не смогла. После потери популярности Лариса жила в Тайланде и США, 10 лет была замужем за американцем, но брак распался, стала мамой сына, занималась фермерством. К слову, Черникова не оставила музыку: последний ее альбом «Закон ОМ» вышел сравнительно недавно – в 2017 году.

Шура


Шура

Шура

В 90-е годы Шура был большим любителем экспериментов и удивлял публику своими нарядами (вспомнить только его знаменитый образ с шапкой-ушанкой и нижним бельем). Впрочем, несмотря на спорный талант, певцу удалось найти своего слушателя.

Однако в начале нулевых артист вынужден был взять творческий перерыв из-за проблем со здоровьем: вначале он боролся с наркозависимостью, а затем – с онкологией. Все проблемы Шура сумел преодолеть, правда, когда он вновь появился на публике, даже преданные поклоннике не сразу узнали в располневшем и облысевшем мужчине короля эпатажа из 90-х.

Линда


Линда

Линда

Даже в лихие 90-е, когда каждый выделялся, как мог, Линде удалось переплюнуть всех своей неординарностью и образом девушки из другой планета. Певица во многом своим успехом обязана Максу Фадееву. Об этом можно судить хотя бы потому, что после прекращения сотрудничества с продюсером, покатилась по наклонной и карьеры исполнительницы.

Линда долго искала себя, переходя от откровенной попсы к альтернативному року и наоборот, несколько лет жила в Греции, затем вернулась на Родину. Музыку исполнительница не бросала и до сих пор пишет песни и дает концерты.

Лена Зосимова


Елена Зосимова

Елена Зосимова

К внезапному успеху Лены в 90-х многие отнеслись скептически, ведь ее раскруткой занимался отец Борис Зосимов, который являлся основателем телеканала MTV в России. Мужчине удалось продвинуть творчество своей дочери, добиться ротации ее песен на ведущих музыкальных каналах, выпустить два альбома. Борис даже хотел пригласить Майкла Джексона, чтобы он снялся в одном из клипов исполнительницы, но грянул кризис, а вместе с ним пошла на спад и карьера знаменитости.

После этого Лена работала на MTV, пыталась сотрудничать с Максом Фадеевым и сниматься в кино. Затем она вышла замуж за бизнесмена Михаила Хенкина и решила оставить карьеру для того, чтобы полностью посвятить себя семье.

Андрей Губин


Андрей Губин

Андрей Губин

Редкая девчонка в 90-х не сходила с ума Андрею Губину. А сам исполнитель, ярко ворвавшийся на эстраду с песней «Мальчик-бродяга», долгие годы оставался одним из главных отечественных хитмейкеров.

В начале нулевых певец внезапно пропал, позже объяснив, что перерыв связан с проблемами со здоровьем. Однако он так и не вернулся, а его близкие утверждают, что уход со сцены связан с депрессией и психологическими проблемами. В прессе же то и дело появляются новости о том, что Губин перестал выходить на связь.

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Куда пропали и чем теперь занимаются поп-кумиры молодёжи 1990-х: Марина Хлебникова, Шура и др

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Куда пропали и чем теперь занимаются поп-кумиры молодёжи 1990-х: Марина Хлебникова, Шура и дрПодписаться на мой Instagram
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