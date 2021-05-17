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Друзья или братья Чип и Дейл. Секреты популярного мультсериала, который 30 лет назад завоевал мир


Друзья или братья Чип и Дейл. Секреты популярного мультсериала, который 30 лет назад завоевал мир

То поколение, чье детство выпало на закат советской эпохи, хранит воспоминания об этом сериале уже на протяжении трех десятков лет – как теплый и милый привет из прошлого, в котором не было нынешнего изобилия мультфильмов, а каждое воскресенье становилось праздником, когда вечером раздавалась любимая мелодия и на экранах телевизоров появлялись герои мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».

Четыре десятка лет от появления Чипа и Дейла до создания сериала


Из мультфильма «Рядовой Плуто»

Из мультфильма «Рядовой Плуто»

 

Впервые Чип и Дейл увидели свет в 1943 году – эти персонажи появились в мультфильме «Рядовой Плуто». Два ловких бурундука получили имена в честь английского дизайнера мебели Томаса Чиппендейла, самого успешного в Европе мастера восемнадцатого века, чей стиль не переставал быть востребованным и в двадцатом. Чип и Дейл долго выполняли роли второстепенных персонажей – они выступали антагонистами героев – Плуто, Микки Мауса, Дональда Дака – тащили что плохо лежит или устраивали неприятности другим ради своей собственной выгоды. В те времена отличить Чипа от Дейла было практически невозможно – бурундуки еще не «носили» одежду и выглядели как братья-близнецы (кстати, впоследствии создатели сериала утверждали, что Чип и Дейл – не родственники, не братья, а именно друзья).

Чип и Дейл

Чип и Дейл

 

В конце восьмидесятых на студии Диснея задумались о производстве нового мультсериала, и Тэд Стоунс, его создатель, дал рабочему проекту название Miami Mice («Мыши из Майами»). Он придумал главного героя – мышонка Кита Колби, персонажа в стиле Индианы Джонса, которому в его приключениях составляли компанию хамелеон и двое других помощников, позже они станут прототипами Гайки и Рокфора.
Первые наброски с мышонком Китом Колби

Первые наброски с мышонком Китом Колби

 
Создатель сериала Тед Стоунс

Создатель сериала Тед Стоунс

 

Но Кит Колби продюсерам не понравился, и тогда было решено взять уже существующих персонажей из диснеевских мультфильмов – Чипа и Дейла, несколько изменив и дополнив их образы. Имидж Индианы Джонса от Кита перешел к Чипу, этот бурундук неизменно появлялся на экране в кожаной летной куртке с меховым воротником, в широкополой шляпе, и вообще своим поведением настойчиво давал понять, что лидер тут – именно он.
Эскизы к образу Чипа...

Эскизы к образу Чипа...

 

В отличие от Чипа, Дейл получил для своего сериального образа яркую красно-желтую гавайскую рубашку – по всей видимости, отсылавшую к популярному в те годы детективу Магнуму, да и характером был куда импульсивнее, ленивее, легкомысленнее, чем его сосредоточенный на деле друг-бурундук. Дейл говорил более хриплым голосом, постоянно дурачился, обожал комиксы, игру в приставку, а еще оказался большим сладкоежкой. Чип на фоне друга казался уверенным в себе, серьезным, логически мыслящим и даже, пожалуй, немного занудой.
Друзья или братья Чип и Дейл. Секреты популярного мультсериала, который 30 лет назад завоевал мир

... и Дейла

 

Различить бурундуков стало проще – не только по одежде: Чипу достался маленький черный нос, а Дейлу – большой красный, а на голове у него всегда красуется хохолок, а между зубами – большая щель.

Новый сериал и его персонажи


Друзья или братья Чип и Дейл. Секреты популярного мультсериала, который 30 лет назад завоевал мир

«Чип и Дейл спешат на помощь»

 

Сериал получил название “Chip ‘n Dale Rescue Rangers”, переведенное в Советском Союзе как «Чип и Дейл спешат на помощь». «Рейнджеры», или Спасатели, действовали как детективное агентство, приходящее на помощь всем, кто в этом нуждается. И помимо двух его основателей, в состав агентства вошли еще три персонажа. Они были придуманы специально для нового проекта – австралийская мышь Рокфор, мышка Гайка и муха Вжик.
Рокки, или Монти

Рокки, или Монти

 

Рокфор, или Рокки, в оригинале носит имя Монтерей Джек, или Монти – по названию популярного сорта американского сыра. Поскольку в СССР эта марка была не на слуху, выбрали более узнаваемую – и тоже подходящую персонажу, который впадал в транс, когда чувствовал запах сыра. Рокфор, по его собственным рассказам, был воспитан семейством кенгуру, родители его находились в постоянных путешествиях, а лучшим другом его долгое время был Гиго, трагически погибший и оставивший сиротой дочь Гайку.
Гайка

Гайка

 

Гайка, в оригинале Gadget Hackwrench, то есть Гаджет Гаечный ключ, - механик и летчик, изобретательница, умеющая управлять любыми транспортными средствами и чинить их. Гайка носит рабочий – или летный – комбинезон, очки-консервы, она полностью увлечена делом и совершенно не проявляет интереса к тому, что оба бурундука, и Чип, и Дейл, в нее влюблены. А герои постоянно соперничают между собой за внимание Гайки, вплоть до потасовок, не портящих, впрочем, их приятельские отношения.
Чип, Дейл и Гайка

Чип, Дейл и Гайка

 

Пятый член команды Спасателей – Вжик, муха, которая умеет издавать неразборчивое жужжание – его понимает один лишь Рокки. Благодаря своим маленьким размерам и одновременно огромной физической силе часто именно Вжик становится тем, кто спасает всю компанию. Вжика и Рокфора связывает долгий опыт путешествий по миру.
Вжик

Вжик

 

Команда рейнджеров-спасателей постоянно противостоит злодеям – среди них кот Толстопуз, крестный отец местной мафии, его шайка – рыжий кот Меллс, ящерица Бородавка, крот по имени Крот и крыса Сопатка. Постоянные планы относительно того, как завоевать мир или, по крайней мере, серьезно навредить ему, строит безумный ученый профессор Нортон Нимнул.
Толстопуз и его банда

Толстопуз и его банда

 
Образ профессора Нимнула был срисован с мультипликатора Брюса Толкингтона

Образ профессора Нимнула был срисован с мультипликатора Брюса Толкингтона

 

Однажды Рокфору пришлось встретиться с Дезире де Люре, некогда большой его любовью, а в настоящем, увы, злодейкой. А в серии «Гайка на Гавайях» герои встречают двойника Гайки – Лавайни, которая использует ничего не подозревающую рейнджершу в своих целях, стремясь стать местной королевой.
Гайка и ее коварный двойник

Гайка и ее коварный двойник

 

«Спасатели» и зрители СССР


Действие в итоге было перенесено с пляжей Майами в Нью-Йорк. Всего было выпущено 65 серий «Спасателей». Чипа и Гайку озвучила актриса Тресс МакНилл, Дейла – актер Кори Бертон, Рокки и Нимнула – Джим Каммингс. Сериал выходил на канале «Дисней» в течение 1989-1990 годов, в паре с «Утиными историями». Вместе с ними его увидели и полюбили зрители СССР.
Сериал начали показывать в Советском Союзе с января 1991 года

Сериал начали показывать в Советском Союзе с января 1991 года

 

В 1990-1991 году были переведены на русский язык и дублированы 52 серии «Спасателей». Роль Чипа досталась Наталье Защипиной, актрисе, сыгравшей в детстве в фильме «Слон и веревочка». Она же, кстати, озвучила роль миссис Клювдии в «Утиных историях».
Наталья Защипина, озвучившая несколько персонажей, когда-то снималась с Фаиной Раневской

Наталья Защипина, озвучившая несколько персонажей, когда-то снималась с Фаиной Раневской

 

Дейл на территории СССР «говорил» голосов Александра Ленькова, а Рокки озвучил Всеволод Абдулов. Чтобы добиться нужного эффекта, партии Чипа и Дейла, как и в оригинале, обрабатывали – увеличивали скорость воспроизведения.
Друзья или братья Чип и Дейл. Секреты популярного мультсериала, который 30 лет назад завоевал мир

«Русского» Дейла озвучивал Александр Леньков

 

Показ русскоязычной версии «Спасателей» начался 1 января, а завершился 22 декабря 1991 года. Каждое воскресенье в 18 часов 10 минут детей Советского Союза ждала встреча с удивительным миром диснеевских героев – теперь это, конечно, воспринимается как экзотика.
Знаменитую песню к сериалу записала группа The Jets

Знаменитую песню к сериалу записала группа The Jets

 

Но даже в современном мире Чип и Дейл не затерялись – в ближайших планах «Канала Дисней» перезапустить сериал, выпустив несколько десятков новых серий.

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Друзья или братья Чип и Дейл. Секреты популярного мультсериала, который 30 лет назад завоевал мир

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Друзья или братья Чип и Дейл. Секреты популярного мультсериала, который 30 лет назад завоевал мирПодписаться на мой Instagram
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