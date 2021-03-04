Советская будёновка: как менялось название суконного шлема, и почему он не «дожил» до войны

Красноармеец в легендарном суконном шлеме. /Фото: deviantart.com

/Фото: 24smi.org, citaty.info Авторы дизайна буденовки - Виктор Васнецов и Борис Кустодиев./Фото: 24smi.org, citaty.info

Богатырский шлем - прототип советской буденовки. /Фото: wikipedia.org

Лев Троцкий в суконном шлеме. /Фото: wordpress.com

Легендарный советский командир кавалерии Семен Буденный. /Фото: shkolazhizni.ru

Буденовка была утверждена вплоть до деталей внешнего вида. /Фото: topwar.ru

Один из самых известных агитационных плакатов большевиков с изображением солдата в буденовке. /Фото: aif.ru

Буденовки образца 1924 года - цвет суконной звезды означает принадлежность к определенному роду войск. /Фото: antikvariat.ru

Летняя буденовка образца 1922 года. /Фото: antikvariat.ru

Красноармейцы в буденовках во время советско-финской войны, зима 1940 года. /Фото: wikipedia.org

Советские дети в буденовках. /Фото: back-in-ussr.com