Советская будёновка: как менялось название суконного шлема, и почему он не «дожил» до войны

Буденовку можно смело назвать одним из самых оригинальных и занимательных головных уборов в отечественной военной истории прошлого столетия. Кроме того, она была очень популярна не только у армейцев, но и у бойких мальчишек, любящих играть в «войнушку». При этом интересными в буденовке являются не только распространение, но и история происхождения этого необычного головного убора, и даже хронология выбора его названия, ведь первоначально он должен был называться иначе.
Красноармеец в легендарном суконном шлеме. /Фото: deviantart.com
История знаменитого головного убора формально началась 7 мая 1918 года, когда Народным комиссариатом по военным делам РСФСР был объявлен конкурс для художников, который предусматривал разработку внешнего вида нового обмундирования для Красной Армии, в том числе и головного убора.
В конечном итоге последний был утвержден 18 декабря 1918 года Реввоенсоветом в том варианте, который представили знаменитые русские художники Виктор Михайлович Васнецов и Борис Михайлович Кустодиев. Их головной убор представлял собой суконный шлем, по форме несколько напоминающий шеломы с бармицей, какие носили русские былинные богатыри.
Авторы дизайна буденовки - Виктор Васнецов и Борис Кустодиев. /Фото: 24smi.org, citaty.info
Так выглядит одна из двух распространенных теорий происхождения знаменитой буденовки. Но есть еще другая, не менее любопытная: согласно ей, появление знаменитого суконного шлема произошло на несколько лет раньше, еще в период Первой мировой войны. Тогда командование царской армии приняло решение поднять боевой дух и патриотическое настроения солдат и тыловиков, а для этого стали активно использовать древнерусскую историю и фольклор, включая и былины о богатырях.
Богатырский шлем - прототип советской буденовки. /Фото: wikipedia.org
Среди всего прочего в рамках этой политики повышения патриотизма разработали и суконные шлемы, в которых, как планировалось, бойцы российской императорской армии должны были промаршировать по Константинополю, столице потенциально побежденной Османской империи.
Но в дореволюционной армии эти суконные шлемы так и не появились, продолжая пылиться на складах. Там они и «дождались» подчиненных наркомвоенмора Льва Троцкого уже после прихода к власти большевиков. Однако, в отличие от первой версии, эта так и не нашла каких-либо достоверных документальных подтверждений, поэтому многие исследователи не берут ее в расчет.
Лев Троцкий в суконном шлеме. /Фото: wordpress.com
Мало кто знает, что и название у данного головного убора могло быть другим. Конечно, все знают, что «буденовкой» суконный шлем величают в честь Семена Буденного, знаменитого командира большевистской кавалерии. Вот только первоначально она стала известна у солдат Красной Армии никак иначе, как «фрунзевка» - по имени Михаила Фрунзе.
У этого выбора была вполне обоснованная причина, ведь именно этот большевик являлся командиром тех воинских частей, где первым был введен новый головной убор на обязательной основе как элемент обмундирования. И лишь позже в лексиконе красноармейцев суконный шлем «фрунзевка» окончательно переименовалась в «будёновку».
Интересный факт: помимо вышеуказанных названий, у суконного шлема было еще несколько забавных прозвищ - «богатырка», «громоотвод» и даже «умоотвод».
Легендарный советский командир кавалерии Семен Буденный. /Фото: shkolazhizni.ru
Официальное принятие нового зимнего головного убора произошло после публикации приказа Реввоенсовета № 116 от 16 января 1919 года. Там же приводилось и описание буденовки: она представляет собой «шлем суконный защитного цвета на ватной подкладке, состоящий из колпака, сшитого из шести сужающихся кверху треугольников, овального козырька и спускающего сзади вниз назатыльника с удлиненными концами, которые застегивались под подбородком или пристегивались к пуговицам на колпаке».
Буденовка была утверждена вплоть до деталей внешнего вида. /Фото: topwar.ru
Не забыли и об обозначении принадлежности владельца головного убора к Красной Армии. Так, спереди над козырьком буденовки располагалась нашитая суконная пятиконечная звезда. Однако это не все: в связи с тем, что с 29 июля 1918 года в РККА стали носить металлическую эмблему в форме красной пятиконечной звезды с перекрещенными плугом и молотом, этот элемент размещали на шлеме в центре текстильной звезды.
Буденовка получила огромную популярность, по сути, сразу после своего появления, то есть еще в годы Гражданской войны. Тогда же она стала носить и некий символический смысл, как для красноармейцев, так и для всех, кто осознавал свою принадлежность к большевикам: бравые солдаты в буденовках часто изображались на многочисленных агитационных плакатах. Пожалуй, наиболее известным среди них является плакат «Ты записался добровольцем?» авторства Дмитрия Моора (Орлова), который был разработан в июне 1920 года.
Один из самых известных агитационных плакатов большевиков с изображением солдата в буденовке. /Фото: aif.ru
8 апреля 1919 года был опубликован еще один приказ РВСР № 628, который имеет отношение к буденовке: в частности, был установлен цвет сукна, что использовалось для различия родов войск. Также регулировался и цвет нашивающихся на шлем звезд, и ткани, которой обтягивали пуговицы.
Так, например, пехотинцы носили малиновые звезды, кавалеристы – синие, артиллеристы – оранжевые, пилоты – голубые, солдаты инженерных войск – черные, а пограничники – зеленые.
Буденовки образца 1924 года - цвет суконной звезды означает принадлежность к определенному роду войск. /Фото: antikvariat.ru
Немного позже, в январе 1922 года, буденовка, которая до этого была только зимним головным убором, обзавелась летним вариантом. Его предписывалось шить из палаточного полотна или хлопка.
Отличался и внешний вид летнего головного убора: так, он не имел отворотов «подзатыльника», который на зимнем варианте застегивался под подбородком. Однако век данного летнего головного убора оказался недолгим: уже в мае 1924 года легкая буденовка была заменена фуражкой.
Летняя буденовка образца 1922 года. /Фото: antikvariat.ru
А вот зимняя буденовка продолжала быть элементом обмундирования красноармейцев, правда, она также изменилась: теперь ее делали ниже и более округлой. Заменили и ткань для пошива буденовки: с 1922 года стали применять защитный цвет вместо темно-серого. Еще позже, 2 августа 1926 года, вышел новый приказ РВС СССР, которым была отменена нашитая звезда, и на буденовке осталась только металлическая эмблема. Тогда же вернулся и традиционный защитный цвет суконного шлема.
История буденовки юридически продолжалась 22 года: 5 июля 1940 г. был выпущен приказ № 187 Народного комиссара обороны СССР, который предписывал заменить суконный шлем как зимний головной убор на шапку-ушанку. Данное решение было продиктовано итогами советско-финской войны: согласно докладам командования, стало ясно, что буденовки неэффективно выполняют свою основную функцию: обеспечение достаточной защиты от холода.
Красноармейцы в буденовках во время советско-финской войны, зима 1940 года. /Фото: wikipedia.org
И все-таки, в 1941-1942 гг. буденовки в качестве головного убора продолжали бытовать в некоторых частях Красной Армии. При этом, по информации Novate.ru, советские солдаты и сами не сильно жаловали этого головной убор. В партизанских же отрядах, военных училищах и школах, а также в ряде тыловых частей суконный шлем бытовал еще дольше - до 1944 года.
Некоторое «воскрешение» интереса к буденовке произошло в 1950-1960-х годах, однако не в армии, а в массовой советской культуре: послевоенные годы легендарный суконный шлем стал одним из самых любимых и популярных детских головных уборов: пожалуй, не было советского дворика, где малыши не играли в «войнушку» в легендарной буденовке.
Советские дети в буденовках. /Фото: back-in-ussr.com
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